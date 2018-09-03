2018-09-03T01:12:59+03:00
Экономика

Американские компании не хотят уходить из России

Как повлияли санкции на поведение заокеанских бизнесменов в России
Роман СУАРДО
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Несмотря на резко ухудшившиеся двусторонние отношения, большинство американских компаний продолжают реализацию своих проектов в России.Несмотря на резко ухудшившиеся двусторонние отношения, большинство американских компаний продолжают реализацию своих проектов в России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Торгуй, пока не запретили

- Российско-американский товарооборот всегда был не очень большим. Но вот парадокс: в условиях санкций (первый пакет в этом году был в апреле – ред.) он заметно возрос. За январь-июнь 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. вырос на 11% и составил почти $12 млрд, - рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Интересный факт: на прошедшем в мае Петербургском международном экономическом форуме присутствовало более 500 представителей компаний США, что не может не свидетельствовать об интересе к сотрудничеству с Россией. Во время этого форума Американская торговая палата в России проводила опрос среди своих членов: интересовались, как санкции повлияли на их бизнес, дальнейшие планы.

Тогда 84% опрошенных компаний заявили о неблагоприятном воздействии санкций, а 25% сообщили о решении заморозить ряд проектов. 35% ожидают, что американский бизнес будет поставлен в проигрышное положение относительно конкурентов из других стран.

Но, несмотря на резко ухудшившиеся двусторонние отношения, большинство американских компаний продолжают реализацию своих проектов в России.

Янки гоу хоум?

Мы поинтересовались оценкой ситуации и планами у российских подразделений американских корпораций, но там от комментариев воздержались. Тогда мы обратились к наблюдателям: о любых изменениях активности бизнеса, открытии или сворачивании проектов, первыми узнают агентства по подбору персонала.

- Американские компании сократили найм, - подтвердила генеральный директор ProPersonnel Татьяна Долякова .- Основными причинами стали экономические кризисы и санкции.

Американский бизнес действительно уходит из России. Связано это не только санкциями - последние просто ускорят процесс.

- Американские компании вообще в принципе закрываются – это началось не только в России, а во всем мире, - считает Элла Михайлова, руководитель департамента кадрового агентства Pеnny Lane Personnel, специализирующегося на работе с иностранными компаниями.

Например, за последние четыре года из России ушли многие одежные бренды, остальные сокращают число торговых точек. Причина банальна – падение выручки.

Оставшиеся же пребывают в растерянности..

- Филиалам в России после введения санкций сложнее получить финансирование под какие-либо проекты от головного офиса. Некоторые процессы замораживаются. Бизнес становится осторожнее, - рассказал Люк Джонс, коммерческий директор российского подразделения международной рекрутинговой компании Antal.

По его словам, бюджеты российских офисов сильно не упали. Но все находится в подвешенном состоянии. Бизнес ждет дальнейших изменений в отношениях России с США и их союзниками.

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