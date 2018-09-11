"Это вброс со стороны Степаненко": Адвокат Петросяна отреагировал на слухи о ребенке и новой любовнице

СЕГОДНЯ 17:27 2018-09-11T17:48:32+03:00

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Громкий судебный процесс о разделе имущества и разводе четы юмористов давно у всех на устах. И, словно по сценарию уже минувшей истории Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко превратился с остросюжетный сериал.

Совсем недавно страна обсуждала, что у 72-летнего артиста есть 29-летняя любовница-помощница, которая и стала причиной разрыва. Сегодня новая «бомба» - любовница совсем не Татьяна Брухунова, а абсолютно другая женщина из актерских кругов.

Что об этом думает Евгений Петросян, которому теперь приписали новую связь, «Комсомолке» рассказал Сергей Жорин, адвокат юмориста.

- Вчера разговаривал с Евгением Вагановичем, он, как и я, посмеялся. Я спросил, нужно ли это опровергать, на что он сказал, что это настолько смешно, что даже нет смысла что-то здесь комментировать. Ну просто высосано из пальца! Бред. Одно дело, когда хоть какой-то фундамент есть под этой информацией, а другое дело, когда 100% вброс. Это информация настолько далека и ни в какой части не соответствует действительности. Смешно даже как-то это все комментировать. Информация настолько забавная, что даже мы не стали всерьез воспринимать и опровергать.

- Недавно у Петросяна появился гневный пост о «неправде в СМИ» — не выдержал происходящего?

- Да нет такого, чтобы он не выдержал. Он человек достаточно спокойный и с юмором. Достаточно уравновешенный человек, и ситуацию воспринимает спокойно, насколько это можно.

petrosyanevgeny От такого количества неправды я балдею !

- 50 лет людей смешил он, теперь люди смешат его?

- При чем тут это? Это вбросы, которые, по моему, мнению делает сторона Степаненко. Кому это нужно? Информация не имеет вообще ничего общего с действительностью. Кто это все распространяет? Для чего? Для того, чтобы дискредитировать Петросяна. Чтобы получить больше, чем причитается.

- Развод Петросяна и Степаненко любят сравнивать с делом Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. Евгений Ваганович, надо думать, несильно доволен таким сравнением?

- Естественно, несильно доволен. Но он мужественный. И понимает, что нужно как-то жить и бороться.

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