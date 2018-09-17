2018-09-17T18:33:29+03:00
Звезды

Мари Краймбрери ответила на слова Дакоты, о том, что была любовницей Соколовского: Мы даже не знакомы!

Артистка не может прийти в себя после атаки хейтеров
Кира БУЛЫЧЕВА
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Хейтеры начали писать Краймбрери гадости о том, что она стерва и разлучницаХейтеры начали писать Краймбрери гадости о том, что она стерва и разлучницаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Последние несколько недель сотни тысяч внимательных глаз следят за Инстаграмом Риты Дакоты. Там разворачивается настоящая сетевая драма: певица на своей страничке обвинила мужа в изменах, рассказала, что подала на развод, потом начала приходить в себя в компании подруг, параллельно раскрывая многочисленных любовниц, которые, будто привороженные, выбрали именно Влада Соколовского для разврата.

Будем честны - бывший муж Дакоты совершенно не производит впечатление горячего жеребца, не способного держать под контролем свои инстинкты. По словам его бывшей супруги, многие из этих дам были вхожи в их дом. Мари Краймбрери, юная артистка, чья песня «На тату» стала настоящим хитом в этом году, тоже оказалась в «списке Дакоты». Одна из подписчиц Риты спросила ее, как она относится к творчеству Мари. На что Дакота ответила: «Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал, и песня «Палево» именно об этом. А творчество очень нравится, талантливая девочка». Ну и понеслось - журналы начали сравнивать двух девушек, пытаясь понять, кто из них больше подходит Владу.

Скриншот переписки

Скриншот переписки

Хейтеры начали писать Краймбрери гадости о том, что она стерва и разлучница. Юная артистка же была в шоке от свалившейся на нее информации. Ведь, по ее словам, с Соколовским она даже не была знакома, не говоря уже о каком-то романе. Рита через какое-то время в своем Инстаграме в десятисекундном ролике попыталась исправить ситуцацию, сообщив: «Это вранье и попытки конкретных людей столкнуть меня лбами с конкретными людьми. Марина тут не при чем».

Но, как говорится, слово не воробей: пресса после неосторожных слов Дакоты начала уже прямо называть Краймбрери разлучницей. Будем надеяться, что ситуация в итоге разрешится, и охота на ведьм прекратится.

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Сейчас Рита и Влад собираются делить совместно нажитое имущество – не так давно артисты стали обладателями пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Всего за год, даже несмотря на рождение дочки, они сумели выплатить ипотеку. В мае этого года Рита радостно делилась с поклонниками в соцсетях советами, как побыстрее рассчитаться с долгами. Певица рассказывала, что они с Владом пересмотрели бюджет и отказались от многих трат. (подробности)

Рита Дакота внезапно вступилась за изменника Соколовского

"Моя боль однажды утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было у меня к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза – за нашу дочь. Мое отношение к нему как к мужчине – мое личное дело, но мое отношение к нему как к отцу моего ребенка всегда будет в высшей степени уважительным", – сообщила Дакота. Певица уже решила, что не будет препятствовать его общению с дочерью. (подробности)

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