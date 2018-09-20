Памфилова рассказала «КП» почему расплакалась, говоря о выборах в Приморье

СЕГОДНЯ 01:11 2018-09-20T01:21:43+03:00

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После того, как председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что рекомендует отменить итоги второго тура выборов губернатора в Приморском крае, Радио «Комсомольская правда» позвонило ей за разъяснениями.

ТЕ, КТО ЗАМЫШЛЯЛ ФАЛЬСИФИКАЦИИ, НЕ ПОНИМАЛИ, ЧТО МЫ ВСЕ ВИДИМ

- Элла Александровна, так почему пришлось назначать перевыборы в Приморье?

- Новые выборы в течение трех месяцев, до 16 декабря, мы обязаны назначить, поскольку прошедшее голосование мы считаем надо признать недействительным. ЦИК рекомендовал это сделать краевой комиссии. Мы считаем, что достаточно много оснований было для принятия такого решения.

Были нарушения с двух сторон, применялся административный ресурс. На 13 участках, на которых могли проголосовать 24 тысячи человек, протоколы оказались недействительными. И там были отменены итоги голосования. Это достаточно большое количество людей. И оно имеет значение при пересчете голосов. Но если бы мы даже запустили механизм пересчета голосов без данных по этим участкам, полностью посчитать их невозможно.

- Почему? И когда вы сами почувствовали, что в Приморье что-то пошло не так?

- У кандидатов там результаты были очень близки друг к другу. Они попеременно лидировали. Но разница была минимальная.

Даже если брать данные на обработке 95% голосов, побеждал кандидат от КПРФ, разница была не более 5%. Когда обработали 98% голосов, разница была в районе 3%. И ни у кого это не вызывало сомнений, поскольку с разных участков поступали результаты и эта динамика могла меняться.

Возникли серьезные сомнения, в том числе и у нас, когда осталось ввести данные не более 2% голосов и картина стала резко меняться. Мы это увидели в нашей автоматизированной системе ГАС-Выборы.

Может быть те, кто замышлял фальсификации, не понимали, что мы все видим? А мы увидели! Мы увидели, что на 19 участках — в Уссурийске и Артеме вдруг резко стала повышаться явка и пошел повторный вброс протоколов.

Мы систему сделали настолько прозрачной сейчас, что ничего уже практически не утаишь.

ШЛИ И ВБРОСЫ, И ПРОВОКАЦИИ. С ОБЕИХ СТОРОН!

- То есть, вы заметили на этих участках вбросы в пользу и.о. губернатора Тарасенко?

- 14,5 тысяч голосов в целом были приписаны, скажем предварительно, кандидату Тарасенко.

Это с одной стороны.

А с другой — представители КПРФ фактически блокировали работу территориальной ЦИК в Советском районе Владивостока в самый ответственный момент - когда с участковых комиссий свозились протоколы и результаты голосования. Эта провокация. Там человек 15 было представителей КПРФ и неизвестно кто вызвал пожарных, имитировали возгорание, задымление. И фактически выставили на улицу членов комиссии и важнейшие документы, протоколы голосования оказались без контрольными.

Ели вы наблюдали за голосованием он-лайн, вы видели, что где-то после обработки 91% голосов вдруг перестали меняться цифры. Просто протоколы больше не вводились. Вводить было нечего! Мы не знаем, что делалось с этими протоколами с 13 участков, которые представляют 24 тысячи народа, кто там хозяйничал? Потому что фактически был захват территориальной избирательной комиссии непонятно какими людьми.

- Коммунистами?

- Там не только, как я понимаю, были представители КПРФ, там был кто-то еще, надо разбираться. И что они с протоколами делали — тоже непонятно.

- К чему это привело?

- К тому, что абсолютно невозможно восстановить результаты голосования по краю в целом, когда такое большое количество избирателей выпадают. Даже если бы мы пересчитали сейчас голоса по всем остальным участкам, отсутствие 100-процентного представительства протоколов не позволяло бы нам по закону эти итоги подвести.

Это и была основная причина наряду с 19 участками, где, как мы предполагаем, шла манипуляция и переписывание протоколов, в результате чего были приписаны голоса.

У нас там работают сейчас коллеги из ЦИКа, собирают все данные. По итогам этого анализа мы подготовим серьезные материалы для обращения в прокуратуру, следственный комитет...

ЭТО УДАР ПОД ДЫХ. НО НАКАЗЫВАТЬ НАДО НЕ СТРЕЛОЧНИКОВ

- Вы уже назвали это ударом под дых. Но от кого это был удар? Не от сотрудников ли местных избиркомов?

- Вот и будем разбираться. Конечно, кто мог переписать протоколы? Сотрудники комиссий, еще у нас есть системные администраторы... Но кто их мог заставить? Они не сами по себе это делают. Это люди подневольные часто. Бюджетники, учителя. Значит, кто-то их заставлял это делать?!

Очень важно выявить и наказать не стрелочников, которых заставляют идти на нарушения, а организаторов этих преступлений, я не побоюсь такого слова, уголовных.

Выявить и наказать.

Я надеюсь, правоохранительные органы хотя бы сейчас окажутся на высоте. Потому что у нас несколько случаев уже было, когда дела заматываются и рассыпаются. Надеюсь — сейчас доведут до конца.

Чтоб было понятно — кто звонил, кто организовывал выезд пожарных. Им на пожары надо ездить, а не блокировать работу избирательных участков.

Оба кандидата обвиняли друг друга в подкупе избирателей, подвозе людей и так далее.

СЛЕЗЫ В ГЛАЗАХ СТОЯЛИ

- Вы сегодня, рассказывая об этом, даже расплакались. Это что — усталость, напряжение?

- Ну это немножко преувеличили. Но слезы в глазах стояли. Я скажу почему. Потому что за недолгий срок работы нового ЦИКа вы сами видите сколько усилий потрачено и как меняется от выборов к выборам система. Мы делаем беспрецедентно прозрачную систему выборов. В мире этого нет! Видеонаблюдение, кодирование, он-лайн режим всего... Для чего? Чтоб общество могло это все контролировать.

У нас многие люди в комиссии распрямили плечи, стали уважать себя за труд. Мы избавились во многом от административного ресурса...

И вдруг вот все эти усилия большого количества людей... В том же Приморье подавляющее большинство комиссий сработали прекрасно, ни одной жалобы. И вдруг вот несколько, извините, этих черных точек перечеркивают работу огромную нашу, людей порядочных, честных.

Конечно, мне это больно. Вот эти подлецы и мерзавцы, которые организуют фальсификации ради собственной выгоды, они дают повод говорить людям: «Да знаем мы как они считают! Да знаем, как у нас выборы проходят!» Подрывают веру людей. И люди перестают ходить на выборы.

Мне жаль огромных наших усилий. И моих личных. Я трачу на это много и здоровья, и сил.

"УЖЕ ТРИ НОЧИ НЕ СПЛЮ, ПЕРЕЖИВАЮ"

- Мы даже у психолога сегодня спрашивали — что это значит — ваши слезы. И посмотрел и сказал, что это искренне. Так же как вице-премьер Голикова в Госдуме до этого, простите, слезы пустила...

- Ой, ну мы живые люди. Напряжение — я уже три ночи не сплю. Эмоции. Я все это близко к сердцу принимаю. Я действительно очень переживаю. Потому что это моя страна. Понимаете? У меня другой нет и не будет никогда.

ЧТОБЫ НИКТО НЕ ВЗДУМАЛ ПОВТОРИТЬ

- Впереди ведь у нас вторые туры выборов губернаторов еще в 3 регионах — Хабаровском крае, Хакассии и Владимирской области. Как сделать так, что бы Приморье там не повторилась?

- То, что мы отменяем выборы в Приморье — это тоже профилактическая мера. Я предупредила, что никаких поблажек не будет. Это всем был урок. Чтобы никто не вздумал повторить. Меры последуют незамедлительно. Вплоть до отмены выборов и уголовных дел.

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