2018-09-24T14:54:00+03:00
Звезды

После загса к родителям: бывшая жена Джигарханяна познакомила Шаляпина со своей семьей

В гости к Виталине Цымбалюк-Романовской приехала и мама Прохора
Игорь ПОЛЯКОВ
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Родители у Виталины инженеры с высшим образованием, интеллигентные людиРодители у Виталины инженеры с высшим образованием, интеллигентные людиФото: Личный архив
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Пиарятся или правда влюблены — этот вопрос не оставляет в покое поклонников Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской уже больше месяца. Сначала скандального певца и пианистку засняли в московском супермаркете читатели «КП». Потом парочка появилась в программе у Андрея Малахова, подчеркнув, мол, мы лишь друзья.

Сейчас новый поворот: на прошлой неделе снова пришли вести от народных папарацци. Читатели «КП» сфоткали бывшую жену Армена Джигарханяна и Шаляпина, выходящими из ЗАГСа. Что они там делали — наш источник так и не понял.

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская тоже ничего толком не говорят.

Однако нам удалось разузнать у Прохора, куда они с Виталиной направились из ЗАГСа.

В гости к Виталине Цымбалюк-Романовской приехала и мама Прохора Фото: Личный архив

В гости к Виталине Цымбалюк-Романовской приехала и мама ПрохораФото: Личный архив

— В ЗАГСе мы с Виталиной были по своим делам. Так совпало, что в Москву прилетела моя мама Елена Ивановна. И потом мы с мамой побывали в гостях у родителей Виталины — Лидии Ивановны и Виктора Владимировича, — поделился с «КП» Прохор Шаляпин. — Очень важно, когда у девушки хорошие отношения с родителями. Я понимаю, бывают исключения, как у меня с отцом (родитель Прохора пил и избивал жену и ребёнка — Ред.), но тут уж ничего не поделаешь, не повезло. Виталина в этом плане счастливый человек. Родители в ней души не чают. Приятно за ними наблюдать. Родители у Виталины инженеры с высшим образованием, интеллигентные люди. Они оказались гостеприимными, добрыми, мне было тепло в их доме. Мама Виталины прекрасно готовит. И моя мама привезла с собой волгоградский арбуз и трехлитровую банку томатного сока.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Виталина Цымбалюк-Романовская: Ребенок не спас бы наш брак с Джигарханяном

- Мне еще пришлось публично доказывать, что я не воровка, что не выводила деньги в офшоры, объяснять, что меня оболгали на всю страну, - рассказала свою историю Виталина. - Армен Борисович пришел на ток-шоу и объявил на весь мир: Виталина у меня все украла, она вор. После этого люди, которые знают нас близко, поняли, что меня пытались публично унизить. Позвонили, поддержали, сказали, что на моей стороне (подробности)

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