2018-10-24T16:18:39+03:00
В мире

Итальянские врачи рассказали "КП" о состоянии пострадавших в метро Рима болельщиков ЦСКА

Дмитрию Тюрину, Владимиру Блохину и Анастасии Тихоновой провели операции, их жизни вне опасности
Мария БЕРК
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Помощи раненные ждали почти полчасаПомощи раненные ждали почти полчасаФото: REUTERS
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15 российских болельщиков пострадали при крушении эскалатора в римском метро на станции Repubblica. Эскалатор в прямом смысле сошел с ума и на высокой скорости нес людей вниз, на станцию. Времени, чтобы спрыгнуть не было. Люди забили узкий спуск, и ступени эскалатора стали зажевывать пассажиров.

Помощи раненные ждали почти полчаса. Как рассказывают очевидцы, полицейские, напуганные происходящим, не понимали, что произошло и не оказывали никакой помощи постадавшим. Врачи и спасатели доставили 15 россиян и четверо украинцев в больницу. Сегодня утром восемь человек были выписаны и самостоятельно покинули госпиталь.

По-прежнему в тяжелом состоянии находятся трое россиян — 33-летний Дмитрий Тюрин, 37-летний Владимир Блохин и 27-летняя Анастасия Тихонова. Все они находятся в больнице Умберто I. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Очевидцы сняли момент аварии в метро Рима.

“Комсомольская правда» связалась с пресс-службой больницы и узнала о состоянии пострадавших. Состояние двоих пострадавших врачи оценили как крайне тяжелое.

- Дмитрий Тюрин был доставлен к нам с комплексной травмой нижних конечностей, перелом правой ноги, разрыв мягких тканей и сосудов. Помимо этого у мужчины был сломан нос. Есть подозрение, что может быть перелом шейного позвонка. Мужчину немедленно прооперировали, чтобы остановить кровотечение и восстановить разорванные мышцы и кожу. В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии.

37-летний Владимир Блохин был доставлен в клинику Умберто I с обширными травмами и потерей вещества в нижних конечностях (о каком именно веществе идет речь врачи не уточнили). Помимо этого у него диагностировали перелом костей носа и множественные ссадины. Мужчине провели срочную операцию, чтобы остановить кровотечение и восстановить разорванные мышцы. Сейчас он находится в отделении неотложной хирургии.

В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

В состоянии средней тяжести находится 27-летняя Анастасия Тихонова.

- У девушки пострадали правая и левая лодыжки, гематома и повреждение мягких тканей в пояснично-ягодичной области. Сегодня утром врачи провели хирургическое вмешательство, очистили и зашили раны. Сейчас она находится в отделении неотложной хирургии, - сообщили в пресс-службе итальянской клиники.

Итальянские врачи прислали КП медицинский отчет о состоянии пострадавших россиян

Итальянские врачи прислали КП медицинский отчет о состоянии пострадавших россиян

КСТАТИ

«Никто не прыгал, не кричал, мы даже песню не успели запеть»: фанат ЦСКА рассказал о произошедшем в римском метро

На подземной станции Repubblica в Риме случилась страшная мясорубка. Полицейские же, что стояли наверху, далеко не сразу вообще поняли, что произошло, и продолжали разгонять всех дубинками. Скорая приехала только через 20 минут. Об этом рассказал Александр из Москвы в интервью «КП» (подробности)

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