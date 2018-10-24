Итальянские врачи рассказали "КП" о состоянии пострадавших в метро Рима болельщиков ЦСКА

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-24T16:18:39+03:00

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15 российских болельщиков пострадали при крушении эскалатора в римском метро на станции Repubblica. Эскалатор в прямом смысле сошел с ума и на высокой скорости нес людей вниз, на станцию. Времени, чтобы спрыгнуть не было. Люди забили узкий спуск, и ступени эскалатора стали зажевывать пассажиров.

Помощи раненные ждали почти полчаса. Как рассказывают очевидцы, полицейские, напуганные происходящим, не понимали, что произошло и не оказывали никакой помощи постадавшим. Врачи и спасатели доставили 15 россиян и четверо украинцев в больницу. Сегодня утром восемь человек были выписаны и самостоятельно покинули госпиталь.

По-прежнему в тяжелом состоянии находятся трое россиян — 33-летний Дмитрий Тюрин, 37-летний Владимир Блохин и 27-летняя Анастасия Тихонова. Все они находятся в больнице Умберто I. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674689" frameborder="0"></iframe> Очевидцы сняли момент аварии в метро Рима.

“Комсомольская правда» связалась с пресс-службой больницы и узнала о состоянии пострадавших. Состояние двоих пострадавших врачи оценили как крайне тяжелое.

- Дмитрий Тюрин был доставлен к нам с комплексной травмой нижних конечностей, перелом правой ноги, разрыв мягких тканей и сосудов. Помимо этого у мужчины был сломан нос. Есть подозрение, что может быть перелом шейного позвонка. Мужчину немедленно прооперировали, чтобы остановить кровотечение и восстановить разорванные мышцы и кожу. В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии.

37-летний Владимир Блохин был доставлен в клинику Умберто I с обширными травмами и потерей вещества в нижних конечностях (о каком именно веществе идет речь врачи не уточнили). Помимо этого у него диагностировали перелом костей носа и множественные ссадины. Мужчине провели срочную операцию, чтобы остановить кровотечение и восстановить разорванные мышцы. Сейчас он находится в отделении неотложной хирургии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674652" frameborder="0"></iframe> В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

В состоянии средней тяжести находится 27-летняя Анастасия Тихонова.

- У девушки пострадали правая и левая лодыжки, гематома и повреждение мягких тканей в пояснично-ягодичной области. Сегодня утром врачи провели хирургическое вмешательство, очистили и зашили раны. Сейчас она находится в отделении неотложной хирургии, - сообщили в пресс-службе итальянской клиники.

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