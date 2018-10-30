Игры с налогом на роскошь могут ударить по обычным гражданам

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-30T21:49:11+03:00

Богатые найдут лазейки в законе, а бедные так и будут платить. Фото: Валерий ШАХОВ

Наш колумнист Георгий Бовт - о том, почему властям проще получать налоги с небогатых, чем трясти олигархов [подкаст]

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Министр финансов Антон Силуанов, давая интервью в программе «Познер» на Первом канале, позволил себя мечту: мол, когда-нибудь «мы повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее». Но уже на следующий день Минфин мечту задвинул: мол, такого не планируется в ближайшие шесть лет. Тем более, что сам же Силуанов и оговорился: у нас богатые люди настолько умны, что поднаторели в искусстве уклонения от налогов, поэтому налог на роскошь будет бесполезным. Его мысль можно продолжить: бедные люди глупее богатых, поэтому с них можно драть три шкуры.

Минфин планирует повысить налог на дорогую недвижимость и яхты 00:00 00:00

Кстати, последнее утверждение имеет под собой основание: практически во всех странах, где вводились сверхвысокие налоги на роскошь, богатые люди, имея действительно больше возможностей в этом плане, всякий раз находили лазейки в законодательстве, чтобы платить меньше. Напомним, что известный французский актер Жерар Депардье ради этого даже поменял свое французское гражданство на российское. А известный американский миллиардер Уоррен Баффет как-то признался, что в процентном отношении платит налогов меньше, чем его секретарша.

И впрямь «богатеньких буратин» в России развелось, причем в условиях ужесточения санкционного давления, как-то очень много. Только за последний год число долларовых миллионеров выросло на треть, достигнув 172 тысяч человек. Миллиардеров в России - 74 человека, а на долю 10% самых состоятельных граждан нашей страны приходится 82% всего личного богатства в стране. Такой уровень неравенства присущ подчас самым отсталым странам мира.

Цифра

Однако при этом ушлые миллионеры, как правило, держат свое богатство в оффшорах, умело минимизируя объем уплачиваемых налогов. Яхты и бизнес-джеты тоже чаще регистрируют не в российской юрисдикции. Курс на деоффшоризацию страны, можно сказать, провалился. По крайней мере, несколько из известных олигархов с тех пор отказались от российского налогового резидентства.

Несколько более перспективно обложение повышенным налогом дорогой недвижимости. Однако это уже сделано на практике, так что большого простора для увеличения налогов на данном направлении нет. Более того, увлечение региональных властей манипуляциями с кадастровой оценкой недвижимости для миллионов простых россиян уже привело к тому, что налоги для них резко выросли, вызвав возмущение и соответствующие обращения президенту, который велел разобраться. Можно предположить также, что в будущем попытки ввести так называемый налог на роскошь также на практике ударит по десяткам миллионов простых граждан, которые к богатеям не принадлежат. Просто им скажут, что их трех- или даже двухкомнатная квартира - это роскошь по отношению к «однушке», что любая машина классом выше, чем Lada Kalina, это тоже роскошь, что роскошью также является зарплата выше 100 тыс. рублей в месяц.

СПРАВКА «КП»

В России и правда действуют повышенные ставки налогов на дорогое имущество. В большинстве регионов налог на квартиры и дома рассчитывается по кадастровой (приближенной к рыночной) стоимости жилья. Чем дороже оценят, тем выше налог придется заплатить. А в некоторых регионах действует еще и дифференцированная ставка налога. Например, в Москве владелец квартиры до 10 млн. руб. заплатит 0,1% от ее кадастровой стоимости. А, скажем, от 50 до 300 млн. руб. - уже 0,3%. Заметим, эта вся недвижимость роскошью отнюдь не считается. Поскольку - и это уже по федеральному законодательству - есть еще отдельная, повышенная ставка налога для жилья дороже 300 млн. руб. - целых 2% от его стоимости.

С 2014 года действует повышенный транспортный налог для автомобилей дороже 3 млн. рублей. Чем дороже, тем больше будет повышающий коэффициент. Правда, при оценке учитывается не только модель, но и возраст автомобиля, то есть более-менее реальная рыночная стоимость. Владелец, допустим, премиального немецкого авто за 3 млн. заплатит на 10 - 50% больше, чем купивший отечественный седан. А обладатель машины за 5 млн. рублей - в 2 раза больше.

Налог на яхты и катера зависит от мощности двигателя. Переплачивать придется, если она выше 100 л. с. У небольшой яхты длиной 14,5 метра и средней скоростью 60 км/час мощность примерно 70 л. с. Соответственно это все еще не роскошь. А вот 85-метровая яхта, разгоняющаяся до 90 км/час, потребует двух моторов по 1000 л. с. И за это уже придется раскошелиться.

ВОПРОС ДНЯ

С какой суммы начинается роскошь, которую надо облагать налогом?

Татьяна МИНЕЕВА, вице-президент организации малого и среднего бизнеса «Деловая Россия»:

- Поддерживаю налог на роскошь, но с условием - чтобы он касался и бизнесменов, и чиновников. Понятие «роскошь» относительное. У жителей крупных городов это дорогие машины, квартиры. А для жителей глубинки - это ювелирные украшения и брендовая одежда. Нужна градация предметов роскоши.

Владимир ФЕДОРОВ, глава общественной организации «За демократию и права народов»:

- Считаю, что начиная от дохода 1 миллион рублей в месяц. Или 25 средних зарплат - вот порог сверхбогатых.

Александр РАЗУВАЕВ, экономист:

- Бедный или богатый - это субъективно. Богатые живут с биржевых спекуляций, со сдачи в аренду недвижимости. А плоская шкала подоходного налога в 13% - важное завоевание экономической свободы. Но вот кокорины и мамаевы должны платить больше. Прогрессивный налог надо вводить при годовом доходе более $1 миллиона.

Алексей СТОЛЯРОВ, пранкер Лексус:

- Роскошью можно считать наши природные ресурсы. На них вся роскошь и покупается. Потому с дохода от ресурсов и надо брать больший налог.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:

- Спецналоги на богатых - это неправильно. Надо поддерживать в людях стремление стать успешным, а не говорить, что с богатых другой спрос. Другое дело - развитие благотворительности среди богатых. Нужно благодарить тех, кто жертвует.

Глеб ПЬЯНЫХ, телеведущий:

- Вы хотите дать чиновникам право решать, сколько стоит ваш дом, и облагать его бешеным налогом? Они решат, что дом стоит 100 миллионов рублей. А на самом деле его невозможно продать и за 10 миллионов. Неужели кто-то хочет устроить чиновникам новую кормушку?

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