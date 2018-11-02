Письмо Мамаева из СИЗО на Радио КП: «Пять раз в неделю занимаюсь в тренажерном зале»
Впервые удалось получить весточку от футболиста «Краснодара» из Бутырки. В отличие от Александра Кокорина, который отвечает охотно и быстро на сообщения — от Павла Мамаева пока не было ни одного письма. Неделю назад было отправлено сообщение Мамаеву и Кокорину от редактора радио «Комсомольская правда». Накануне ответил футболист «Зенита», а сегодня — Мамаев.
«Привет! Во первых, спасибо за письмо. И поддержку. По поводу формы: да, поддерживаю, занимаюсь 5 раз в неделю в тренажерном зале! Все хорошо!» - написал Павел.
Ответ Павла Мамаева из СИЗО.
Можно предоложить, что арестованный футболист тратит 2500 рублей на тренировки в неделю. 250 рублей стоит один час занятий в зале, но по правилам нахождения в СИЗО все действия делаются сокамерниками вместе: прогулки, обед и т. п. Одного Мамаева или Кокорина нельзя отправить в тренажерный зал, вероятно, что футболисты вынуждены оплачивать занятия и своих соседей.
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