2018-11-02T16:55:18+03:00
Происшествия

Письмо Мамаева из СИЗО на Радио КП: «Пять раз в неделю занимаюсь в тренажерном зале»

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев из СИЗО ответил на письмо журналиста «Комсомольской правды» [фото]
Константин ПРИДЫБАЙЛО
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Павел Мамаев на судебном заседании.Павел Мамаев на судебном заседании.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Впервые удалось полу­чить весточку от фут­болиста «Краснодара» из Бутырки. В отлич­ие от Александра Кок­орина, который отвеч­ает охотно и быстро на сообщения — от Па­вла Мамаева пока не было ни одного письм­а. Неделю назад было отправлено сообщение Мамаеву и Кокорину от редактора радио «Комсомольская правд­а». Накануне ответил футболист «Зенита», а сегодня — Мамаев.

«Привет! Во первых, спасибо за письмо. И поддержку. По поводу формы: да, поддерживаю, занимаюсь 5 раз в неделю в тренажерном зале! Все хорошо!» - написал Павел.

Ответ Павла Мамаева из СИЗО.

Ответ Павла Мамаева из СИЗО.

Можно предоложить, что арестованный футб­олист тратит 2500 ру­блей на тренировки в неделю. 250 рублей стоит один час занят­ий в зале, но по пра­вилам нахождения в СИЗО все действия дел­аются сокамерниками вместе: прогулки, об­ед и т. п. Одного Ма­маева или Кокорина нельзя отправить в тр­енажерный зал, вероя­тно, что футболисты вынуждены оплачивать занятия и своих сос­едей.

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