2018-11-07T21:09:32+03:00
В мире

Да Винчи за $450 миллионов, а Ван Гог - «всего» за $17: какими раритетами владеет задержанный во Франции олигарх Рыболовлев

Бизнесмен - еще и знатный коллекционер
Николай ГЕРАСИМОВ
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Миллиардер Дмитрий Рыболовлев с дочкой Екатериной.Миллиардер Дмитрий Рыболовлев с дочкой Екатериной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В коллекции Рыболовлева около сорока картин, но, вероятно, это лучшее частное собрание в мире. В нем имеется «Пейзаж с оливами» Винсента Ван Гога за $17 миллионов, полотно Эль Греко «Портрет Иисуса и Мадонны» за 48 миллионов евро, картина Поля Гогена «Отахи одна» за 120 миллионов евро, композиция «№ 6. Фиолетовый, зеленый и красный» одного из самых дорогих художников-абстракционистов Марка Ротко то ли за 120, то ли за 140 миллионов евро, сразу по нескольку картин Модильяни, Пикассо и Моне…

Винсент Ван Гог. "Пейзаж с оливами".

Винсент Ван Гог. "Пейзаж с оливами".

Марк Ротко. «№ 6 (Фиолетовый, зеленый, красный)»

Марк Ротко. «№ 6 (Фиолетовый, зеленый, красный)»

Радость миллиардера была омрачена одним обстоятельством. Он покупал все картины через швейцарского арт-дилера Ива Бувье, который приобретал полотна значительно дешевле, чем перепродавал Рыболовлеву, а разницу присваивал себе. И так нагрел коллекционера на колоссальную сумму в сотни миллионов евро. Все открылось в процессе продажи картины Ротко. Писали, что Бувье хотел от Рыболовлева те самые 140 миллионов, хотя на деле она стоила около 60. Разразился скандал, который полыхает до сих пор, Бувье был арестован, потом выпущен под залог в 10 миллионов евро.

Арт-дилер Ива Бувье. ФОТО wikipedia

Арт-дилер Ива Бувье. ФОТО wikipedia

Чтобы компенсировать потери от махинаций Бувье, Рыболовлев решил расстаться с жемчужиной коллекции - «Спасителем мира» Леонардо да Винчи (на фото). На аукцион Christie’s в прошлом году она была выставлена за скромные $100 миллионов долларов, а ушла в итоге за 450. Теперь это самое дорогое произведение искусства в мире, чей покупатель пожелал остаться неизвестным.

МНЕНИЕ

«На Рыболовлева, похоже, нарыли что-то серьезное»: адвокат прокомментировал задержание в Монако российского олигарха

О том, что один из богатейших российских бизнесменов Дмитрий Рыболовлев (Forbes оценивает его состояние в $6,8 млрд) задержан полицией Монако, стало известно вечером 6 ноября. По информации французской газеты Le Monde, миллиардера подозревают в «коррупции и торговле активным и пассивным влиянием». Якобы он организовал некую тайную сеть, «борющуюся с местными судами в пользу Рыболовлева». В день задержания в апартаментах бизнесмена в Монте-Карло прошли обыски. Кроме того, по словам прокурора, на допросы были доставлены многие люди из окружения Рыболовлева. (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

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КСТАТИ

На память о себе Рыболовлев оставил проваливающийся под землю город

Будучи сыном известного пермского кардиолога, Дмитрий Рыболовлев сначала пошел по стопам отца - в 1990 году с красным дипломом закончил Пермский медицинский институт по специальности кардиолог-реаниматолог. Но врачом проработал недолго: прошел курсы брокеров, основал инвестиционную компанию и на волне приватизации занялся операциями с ваучерами и акциями (подробности)

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