Захарова назвала Порошенко и майданную власть «бандитами с большой дороги»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с невиданной жёсткостью прокомментировала неудавшуюся киевскую провокацию у Крымского моста. Напомним, 25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксир попытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив, но были остановлены и взяты под контроль погранслужбой ФСБ. В украинском и европейском сегменте твиттера немедленно, как по команде, в топы всплыл хеш-тег #StopRussianAgression («остановите русскую агрессию» — англ.). Эту информационную атаку, последовавшую за неудачной морской, и прокомментировала Захарова:

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гоп-компания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

В свою очередь, ФСБ России, сыгравшее ключевую роль в задержании катеров-нарушителей, прокомментировала судьбу второй украинской эскадры, попытавшейся было соединиться с первой:

«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск»

Карта и хронология конфликта в Черном море.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

По неофициальным данным, «интернированные» украинские суда сейчас конвоируются в ближайший российский порт. И «улов» на их борту, надо полагать, богатый:

«Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — сообщила пресс-служба ФСБ. Можно предположить, что речь идёт о неких письменных инструкциях или иных элементах подготовки враждебных действий в стратегическом регионе России.

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