«Это встряхнет хрупкое внутриполитическое положение в Киева»: как в зарубежных СМИ освещают инцидент в Керченском проливе

Реакция на любые спорные темы, связанные с Россией в западных СМИ предсказуема — во всем виновата Москва. Не стал исключением и инцидент в Керченском проливе. И все же пока оголтелой откровенно русофобской истерики не видно. Быть может, западным издательствам не хочется снова попасться на грамотно подстроенную провокацию, как это случилось в августе 2008 года, когда картинки обстреливающих осетинский Цхинвал грузинских установок «Град» были выданы за якобы доказательство российской агрессии.

«Комсомолка» изучила заголовки ведущих мировых СМИ, чтобы понять, как на сей раз освещают события с участием России. Безусловно симпатии авторов скрыть тяжело, хотя в большинстве статей приведена вполне реальная хроника происшествия. А помимо украинских комментариев, даны даже заявления российских официальных лиц.

The Washington Post — «Противостояние в Черном море усилило напряженность между Россией и Украиной»

- Напряженность между Россией и Украиной возросла после того как соседи обвинили друг друга в провокациях на море. Москва перекрыла важный морской маршрут, а украинский президент объявил о намерении в ответ ввести военное положение.

The New York Times — «После морского столкновения с Россией на Украине рассматривают возможность введения военного положения»

- Воскресный инцидент оказался прямым столкновением между Россией и поддерживаемой Западом Украиной. Он так же способен встряхнуть хрупкое внутриполитическое положение Киева

The Guardian — «Президент Украины предлагает ввести военное положение»

- Захват судов вызвал массовые протесты, которые прошли возле посольства России в Киеве. Некоторые к зданию дипмиссии бумажные кораблики, а остальные бросали дымовые шашки и поджигали покрышки.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Западные СМИ ждали до последнего»

Владимир Корнилов, политолог:

- Сработал эффект сродни того, что мы наблюдали во время Майдана. Ведь тогда, пока боевики штурмовали администрацию, все западные послы, политики, СМИ выжидали. Как только боевики получали по зубам от «Беркута» - тут же коллективный Запад призывал к спокойствию и ненасилию. Вот и сейчас некоторые западные газеты ждали до последнего и вышли в печать, не дождавшись развязки вчерашних событий. Завтра ещё осудят. Хотя, признаться честно, некоторые из них оказались не готовы и к военному положению от Порошенко, окончательно не выработав точки зрения на это.

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