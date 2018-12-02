2018-12-02T12:00:54+03:00
Происшествия

Во Франции могут ввести режим ЧП в связи с массовыми беспорядками

Такие меры позволят предотвратить новые проявления агрессии со стороны активистов "желтых жилетов"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Франции не исключили введения режима ЧП после беспорядковВласти Франции не исключили введения режима ЧП после беспорядковФото: REUTERS
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В связи с массовыми беспорядками в Париже и других городах Франции власти страны могут ввести режим чрезвычайного положения. Такое заявление сделал официальный представитель правительства республики Бенжамин Гриво.

Отмечается, что уже несколько полицейских профсоюзов призвали кабмин задуматься о такой мере в рамках предотвращения повторных инцидентов с проявлением насилия. Сам Гриво не стал исключать данную возможность, подчеркнув, что власти рассматривают все варианты, передает радио Europe1.

Напомним, что активисты движения "желтые жилеты" протестуют с середины ноября. Они требуют отметить решение о повышении цен на бензин и налога на вредные выбросы.

В эту субботу, 1 декабря, демонстрации вновь переросли в массовые погромы и стычки с полицией. Активисты поджигали автомобили и дома. В результате правоохранители вынуждены были применить против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Сайт kp.ru писал о том, что за минувшие сутки количество пострадавших в результате беспорядков в Париже возросло до 110 человек. Один из них находится в реанимации в критическом состоянии. Также были задержаны более 260 участников погромов.

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