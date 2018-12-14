Илон Маск, "сын маминой подруги" и нога Акинфеева: Google опубликовал рейтинг самых популярных мемов в России за 2018 год

Сотрудники компании Google опубликовали рейтинг самых популярных в России мемов за 2018 год. Список основан на наиболее частых запросах поисковика, он опубликован на сайте корпорации.

1. Возглавил рейтинг генеральный директор американской компании Tesla Motors Илон Маск. Стать мемом ему велела судьба, после того, как в сентябре этого года он покурил марихуану в прямом эфире. Выражение лица Маска запомнили все. Особую известность среди россиян получили фото нелепых изобретений с подписью «Как тебе такое, Илон Маск?». Пользователи интернета с радостью бросали шуточный вызов бизнесмену. Так, например, юзеры просили главу "Теслы" оценить "ВАЗ" из Пятигорска с тележкой вместо отвалившегося колеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/646400" frameborder="0"></iframe> Как тебе такое изобретение, Илон Маск?.

2. Далее в рейтинге Google следует «Мыш кродеться» (да-да, именно так, с ошибками - это же мем!). Его придумали русскоязычные пользователи Twitter, однако он стал известен и за рубежом. Этим словосочетанием пользователи начали обозначать любые надвигающиеся неприятности: конец отпуска, зиму. понедельники...

"Мыш" потерял мягкий знак и стал одним мз самых популярных персонажей рунетаФото: СОЦСЕТИ

3. История мема «Момо» вовсе не такая веселая. Это страшная скульптура девушки с большими выпученными глазами и узким лицом, которую использовали создатели опасной "игры" в WhatsApp. Подростков и их родителей по всему миру предупреждали не ввязываться в переписку с анонимным ботом, который давил на психику детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664067" frameborder="0"></iframe> Кто такая Момо.Что за «демон» вселился в What's App?

4. Мем «За себя и за Сашку» пришел в лексикон юзеров из фильма "Движение вверх". Этой фразой герой Владимира Машкова, тренер Владимир Гаранжин, мотивирует игроков на победу. На цитату в своем обзоре обратил внимание видеоблогер BadComedian - и она пошла в народ. Что хорошо для советских баскетболистов - хорошо и для нас, решили пользователи и начали восклицать «За себя и за Сашку» в самых разных жизненных ситуациях.

"За себя и за Сашку" - мотивация, которая подходит всемФото: СОЦСЕТИ

Герой Владимира Машкова не оставил пользователей равнодушнымиФото: СОЦСЕТИ

5. А еще в 2018 году мы все завидовали «сыну маминой подруги». Этот удивительный человек абсолютно все делает идеально. Если верить маминой подруге, конечно.

У каждого из нас в жизни был "сын маминой подруги"Фото: СОЦСЕТИ

"Как тебе такое, сын маминой подруги?"Фото: СОЦСЕТИ

Помимо этого, в десятку самых популярных мемов 2018 года вошли удивленный покемон Пикачу и обнаженный герой "Звездных войн" Кайло Рен в странных штанишках.

Пикачу помогал выразить удивлениеФото: СОЦСЕТИ

... а Кайло Рен нелепо показывал обнаженный торсФото: СОЦСЕТИ

И, конечно же, всем запомнился вратарь сборной России Игорь Акинфеев и его невероятный сейв в матче против Испании. "Ноге бога" посвящали не только мемы, но стихи, граффити и даже предлагали установить памятник.