Ахилл-предсказатель, похищенный Бегемот и Мостик: 10 самых популярных котиков 2018 года

Усы, лапы и хвост - вот секрет популярности! Независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа «Медиалогия» представила список самых популярных котиков за 2018 год. В перечень вошли 10 животных, которые стали настоящими звездами телевидения и интернета в России.

1. Эрмитажный кот Ахилл

Котик-оракул из «Государственного эрмитажа» снискал славу во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Петербургский кот верно предсказал победу России над Египтом и Саудовской Аравией, победу Ирана над Марокко и победу Бразилии над Коста-Рикой.

Кот Ахилл стал настоящим символом ЧМ по футболуФото: Олег ЗОЛОТО

За весьма точные прогнозы он даже занял первое место в рейтинге оракулов чемпионата мира. Конкуренцию ему составляли медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода и лемур Спарта из Екатеринбурга.

Ахилл от рождения глуховат, однако это не мешало ему долгое время защищать шедевры искусства от крыс в хранилище «Эрмитажа». Кот унаследовал свою «профессию» от родителей кота Валлена и кошки Луны, которые также много лет наводили страх на музейных грызунов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668003" frameborder="0"></iframe> Кот Ахилл щеголяет в тельняшке в День тельняшки.Видео: @achillcat

После окончания мундиаля пушистого оракула передали в семью. Новой хозяйкой стала ветеринар Анна Кондратьева.

2. Кот Бегемот из Булгаковского дома

Пропажа пушистого красавца по кличке Бегемот взволновала общественность в августе 2018 года. Из музея-театра «Булгаковский дом» неизвестная похитила любимца публики. Женщина схватила животное прямо на глазах у изумленных посетителей и поспешила скрыться.

Кот Бегемот из "Булгаковского дома" Фото: дом-музей Булгакова

Информацию о дерзком похищении музей разместил в социальных сетях. За считанные часы пост скопировали сотни пользователей, а призывы о поиске животного прозвучали на радио и по телевидению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662713" frameborder="0"></iframe> Кот Бегемот в опасности.Легендарного кота Бегемота похитили из Дома Булгакова. Помогите разыскать музейного сотрудника!

Сотрудники музея тогда сильно заволновались о состоянии здоровья 15-летнего котика, который в последнее время часто болел. Бегемот служил в музее с 2005 года. Посетители и работники учреждения ласково называли животное Беня.

К вечеру Бегемот нашелся. С улицы его принесли прохожие. Оказалось, что похитительница выбросила его, испугавшись общественного резонанса. Сейчас животное продолжает свою работу в музее. Для безопасности ему приобрели ошейник с GPS- навигатором.

3. Кот-символ Крымского моста

Рыжий кот по кличке Мостик получил популярность во время строительства перехода через Керченский пролив. В социальных сетях его прозвали пушистым прорабом за активное участие в работе над Крымским мостом.

Кот-символ Крымского моста Фото: Facebook кота Мостика

Котик имеет собственную страницу в социальных сетях. Своим подписчикам он рассказывает о непростых буднях на стройке.

Во время торжественного открытия автомобильной части моста котик отметил своё трехлетие. В честь этого Мостику накрыли праздничный стол и подарили целую миску креветок.

В июне питомец поехал в отпуск на Чемпионат мира по футболу. Мостику даже оформили паспорт болельщика. Символ главной крымской стройки побывал в Сочи, Москве и Питере. Продегустировал местную кухню, пообщался со своими фанатами и конечно же поболел за сборную России.

Кот Мостик отметил День рождения.Видео: социальные сети

Сейчас Мостик контролирует возведение железнодорожной части Крымского моста и строит планы на будущее.

4. Котенок «Золотой», спасенный в Майкопе

В Адыгее девушка погасила долг приюта для животных в 340 тысяч, чтобы спасти котенка. Благородный поступок жительницы Майкопа активно обсуждали в СМИ в начале ноября.

Девушка из Майкопа спасла котенка Фото: соцсети

Незнакомка позвонила в приют и попросила принять раненного животного, которого она нашла на улице. Администраторы объяснили, что не могут принять котенка из-за внушительного долга. Услышав такой ответ, девушка не расстроилась, а только попросила реквизиты для оплаты.

Позже сотрудники приюта узнали, что неравнодушная девушка погасила весь долг, который составлял 340 тысяч рублей. В результате котенка волонтеры приняли. Он получил имя «Золотой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676544" frameborder="0"></iframe> 340 тысяч бездомному котёнку.Ради бездомного котёнка студентка оплатила долг приюта для животных в 340 тысяч рублей.

Эта история моментально разлетелась по сети. Сотни людей хотели найти незнакомку и поблагодарить ее за помощь приюту. Бизнесмены даже решили вручить ей машину - ту самую, на которую девушка копила деньги.

Найти героиню социальных сетей удалось «Комсомолке». Журналистам она рассказала, что не нуждается в помощи и скромно отказалась от предложения меценатов.

5. Кот основателя WikiLeaks Джулиан Ассанж

В конце ноября в СМИ и социальных сетях бурно обсуждали расставание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа со своим питомцем. Кот, полюбившийся пользователям Twitter, долгое время проживал с ним на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Джулиан Ассанж расстался с котиком Фото: Twitter Джулиана Ассанжа

Однако эквадорские дипломаты решили составить для Ассанжа правила поведения. В одном из пунктов было указано, что журналист обязан кормить кота и убирать за ним. В случае невыполнения пушистого грозились передать в приют.

Возмущенный этим Джулиан Ассанж попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место. Животное отдали семье интернет-журналиста.

6. Кот-наркокурьер из Тульской области

Матерый дворовой кот удивил общественность в начале августа. Хвостатого поймали среди ночи на территории исправительной колонии №6 в городе Новомосковске.

Кот-наркокурьер из Тульской области Фото: ФСИН по Тульской области

Осужденные завербовали его на доставку наркотиков на территорию учреждения. В его ошейнике нашли вшитый гашиш и амфетамин. В результате всех участников преступной схемы, включая котика, задержали полицейские.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Котика на время расследования помещать в СИЗо не стали, он был отправлен в питомник ожидать суда. Животное пройдет по делу в качестве вещественного доказательства.

7. Кот-экстрасенс из Кемерово

Житель Кемерово в сентябре разместил в сети объявление о продаже кота за 5 миллионов рублей. Хозяин животного утверждал, что Бася видит привидения и духов.

Кот-экстрасенс из Кемерово Фото: Avito

В сообщении он указал, что через котика экстрасенсы смогут общаться с потусторонним миром. Также он способен определить наличие в жилище злых и добрых сил.

Оказалось, что экстрасенсорные способности питомца проявились, когда его хозяева искали новое жилье. Сначала кот отказался идти в дом, где до этого жила бабушка-ведьма. Затем он не захотел входить в квартиру, в которой когда-то был совершен суицид.

В результате котика поселили на даче. Хозяева решили его продать, чтобы он приносил пользу обществу своими экстрасенсорными способностями.

8. Котик, поющий грузинские песни

Усатый певец покорил в ноябре интернете-пользователей душевным исполнением грузинских песен. Талантливого питомца даже предложили отправить на Евровидение.

Усатый кот поёт грузинские песни .

Ролик с котом опубликовал в социальных сетях некий Юрий Мережко. Всего за неделю видео набрало в Twitter больше 12 тысяч отметок «Нравится».

Кот-певец грузинских песен Фото: соцсети

В комментариях юзеры стали даже предлагать новые композиции для поющего котика. Сам автор ролика заявил, что пушистый любит только грузинские песни. И действительно, даже пятна на мордочке черно-белого кота напоминают шикарные густые усы, столь свойственные для представителей кавказских народов.

9. Кот Мир от Владимира Путина

Владимир Путин шесть лет назад в качестве благодарности за помощь в ликвидации катастрофы в Фукусиме получил в подарок от губернатора японской префектуры Акита собаку породы акита-ину. Президент не остался в долгу и подарил губернатору кота сибирской породы, которого назвали Мир.

Кот Мид Владимира Путина Фото: Twitter pref_akita

С тех пор губернатор Норихисе Сатакэ периодически отчитывается о состоянии кота. Полгода назад он рассказал, что у котика уже «появились характерные японские черты», а в декабре последовал более развернутый рассказ.

Политик рассказал СМИ, что Мир не только чувствует себя хорошо, но и сам скоро сможет баллотироваться в губернаторы. За время жизни в Японии он набрал уже восемь килограммов и выучил японский.

Мир адаптировался к местным условиям - дети губернатора зовут его "Миру-бо". К его имени они добавляют уменьшительный суффикс «бо».

10. Кот-богатый наследник из Италии

Итальянский кот получил в наследство от своей хозяйки 30 тысяч евро. История происзошла в начале января в городе Сачиле.

Кот-богатый наследник Фото: социальные сети

Женщина считала питомца главным существом в своей жизни. Поэтому в своем завещании она указала, что ее семья в случае болезни животного должна сделать все возможное для его лечения, идти на любые меры - вплоть до продажи антиквариата и ювелирных украшений.

По словам дочери покойной, ее мать любила Джерри «больше, чем своих детей», так что ей «остается только уважать ее пожелание». Так, в настоящее время кот уже «вступил» во владение наследством: он питается креветками и спит на четырех разных лежанках.