Развод и разные гримерки: окружение Петросяна и Степаненко позаботилось, чтобы снимающиеся на одном канале экс-супруги не пересекались

Не только же Петросяну можно хорошо выглядеть, несмотря на нервный и скандальный развод? Пока 73-летний юморист меняет стиль, активно гастролирует, не теряет самообладания из-за непрекращающихся слухов о молоденькой любовнице, да еще и анонсирует, что его напарницей на новогоднем огоньке будет Бузова, его бывшая жена и коллега совсем не унывает.

petrosyanevgeny Надоели слухи! Публикую всё, как есть.

Да, у Петросяна новая жизнь и дуэт с ведущей «Дом-2» в новогоднюю ночь. А у Елены Степаненко на том же, кстати, канале одна из главных ролей в другом шоу, приуроченное к тому же празднику.

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Елена Григорьевна триумфально вышла из небытия. 65-летняя юмористка снимается в роли мачехи Золушки.

elena_stepanenko_fan По данным опроса большинство наших подписчиков хотят новых фото Елены Григорьевны.

И выглядит похудевшей и похорошевшей. Даже кажется, что Степаненко стройнее, чем ее экранные дочки Анна Семенович и Анастасия Стоцкая.

elena_stepanenko_fan А вы уже видели анонсы "Золушки " по ТВ? #еленастепаненко

Не хватает только актрисы, которая сыграет Золушку. Главную роль доверили актрисе Наталье Медведевой, а прекрасного принца сыграет Сергей Лазарев. Многие были удивлены таким выбором продюсеров шоу.

lazarevsergey Новогодний мюзикл Золушка ! Смотрите 31 декабря на канале Россия-1.))

Зато участие Елены Степаненко обязательно принесет каналу дополнительные рейтинги. О ней так много говорили последние полгода, но артистку почти не было видно. Она, похоже, решила наверстать упущенное.

elena_stepanenko_fan Там,недавно, просочились вести,что будто бы обвинили Елену Григорьевну в краже 60 картин Но мы, естественно,пошлём их всех на небо...

Так как Степаненко и Петросян снимаются на одном канале, любопытно, что происходит, когда они сталкиваются в кулуарах?

Разумеется, их окружение позаботилось о том, чтобы этого не случилось. На съемках «Голубого огонька» на «Мосфильме» им обеспечили отдельные гримерки.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке 29 лет. На развод подала артистка. 16 ноября 2018 года их развели. Но дележ имущества на 1,5 миллиарда рублей продолжается и вряд ли завершится даже на следующий год.

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