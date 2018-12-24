Ковдор, кто не знает, город на Кольском полуострове, в 200 км юго-западнее Мурманска. А Гиперборея древнее северное государство, про которое сказывали еще греческие мыслители, и которое было уничтожено последним ледниковым периодом около 12 тысяч лет назад. Но останки Гипербореи встречаются то и дело почти по всему Кольскому полуострову в виде огромных каменных прямоугольных плит. По мнению иных ученых это рукотворные блоки, которыми выкладывались разные постройки.

Особенно много интересных артефактов в районе города Ковдора. Потому он и признан столицей Гипербореи.

Автор фото: Алексей ШВОРНЕВ.

Самая интересная находка расположена от Ковдора километрах в 30-ти. Место там называется Рубиновый каньон. На огромной скале выдолблено суровое лицо бдящего на юг воина. А совсем недавно ковдорские краеведы обнаружили там же огромную каменную стену из гигантских блоков, похожую на остатки древней крепости. Собственно, обо всем этом можно почитать в наших публикациях, написанных после экспедиции «Комсомольской правды» в Гиперборею: https://www.kp.ru/daily/26874/3917232/, https://www.kp.ru/daily/26878.4/3921203/.

Грядущим летом в Гиперборею собирается группа ученых. И наша газета будет с интересом следить за их работой.

А компания ЕвроХим вместе с нами даже объявила конкурс на лучшие фотографии и рассказы, посвященные истории и красотам родной земли. Об этом конкурсе можно прочесть вот здесь.

Новый год по-гиперборейски.

Но и в суровую зимнюю пору нынешние гиперборейцы в лице ковдорчан не скучают. Они первыми в России отпраздновали Гиперборейский Новый год. В центре праздника был великий огненный змей Куввт, оживленный генетической памятью гиперборейцев. В доледниковую эпоху климат на Кольском полуострове был тропический, а следовательно, и всякие тут водились твари. Но Куввт, несмотря на свой грозный вид, змей мудрый и справедливый. А потому и его встречали благоговейно. К тому же он символ города Ковдора. Особенно понравилось ковдорчанам и их гостям шоу группы «Ифрит» и шоу барабанщиков «Drum Tam Tam».

Автор фото: Алексей ШВОРНЕВ.

Градусник показывал 20, со знаком «минус», конечно же. Но северным людям к такой погоде не привыкать. Да и змеюга Куввт не замерз совсем. Глаза у него горели внутренним жаром, и этот жар передавался публике.

Затем он на радость всем, а особо – детям зажег огни на главной елке города. И степенно так удалился в свое подземное царство. Но обещал вернуться уже к следующему Новому году опять же сюда в Ковдор. А почему бы нет? Ковдор город гостеприимный, и всем заезжим всегда здесь рады.