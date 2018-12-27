Адвокат Петросяна: Степаненко хочет оставить ему одну квартиру, а все остальное забрать

В ноябре 2018 года Хамовнический суд Москвы поставил точку в брачных отношениях известных артистов юмористического жанра. Евгений Петросян и Елена Степаненко уже полтора месяца как официально разведены, но их связывают материальные узы. За 29 лет отношений они нажили недвижимости и другого имущества на 1,5 миллиарда рублей. Вот суд все это и делит почти полгода.

В четверг, 27 декабря прошло очередное заседание. Сторону 73-летнего юмориста представляет Сергей Жорин. Он рассказал «КП», что происходит за закрытыми от прессы дверями суда.

- Сегодня сторона Степаненко предоставила оценку имущества, - говорит адвокат Петросяна. - Сейчас будем изучать все это. Пришла также и опись, из которой на прошлом заседании исчез один лист. Представитель Степаненко с упреком сказала: «Вот вы нас обвиняли в краже картин, а их на самом деле было 67». Я не понял, в чем претензия ко мне, что мы что-то не увидели? Но так было заявлено. Пропали всего 67 картин, но они нашлись. Завалялись в каком-то подвальчике, как в анекдоте.

Сторону 73-летнего юмориста представляет Сергей ЖоринФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы намерены все изучить, чтобы ничего не упустить?

- Конечно. Они предоставили оценку. И я подозреваю, что квартиру на Зачатьевском (512 квадратных метров элитной недвижимости в центре Москвы, - ред.), в которой сейчас Степаненко живет, оценили в три раза больше, чем она стоит. Мне надо убедиться, детально изучить оценку. Ведь несмотря на то, что Степаненко не хочет из нее выезжать, они ее хотят оставить Петросяну. А все остальное забрать. Поэтому их задача, я так понимаю, уровнять стоимость этой квартиры и всего остального имущества.

- Дело движется.

- Да, судебный процесс сейчас очень активно продвинулся. Суд развел супругов и теперь у Степаненко нет смысла затягивать процесс и сразу документы появились в судебном процессе, что позитивно. Следующий суд назначен на середину января 2019 года.

Кроме того, вокруг Евгения Вагановича ураган слухов о связях с 29-летней помощницей Татьяной БрухуновойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, Елена Степаненко подала на развод с Евгением Петросяном в июле 2018 года. Это было большой неожиданностью для их поклонников, ведь совсем недавно их творческий дуэт радовал публику. Скрыть подачу искового заявления от СМИ не удалось, поэтому адвокаты юмористов попросили проводить заседания в закрытом режиме. Ведь делить супругам предстоит миллиардное состояние. Как недавно говорил защитник Петросяна Сергей Жорин, Степаненко претендует на 10 из 12 квартир.

Кроме того, вокруг Евгения Вагановича ураган слухов о связях с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Масло в огонь подливает тот же адвокат Петросяна, завивший о том, что у Степаненко есть основания опасаться, что ее бывший муж снова женится.

КСТАТИ

Адвокат: «Петросяну и Степаненко предстоит разделить около 5 тысяч предметов искусства, оценка которых займет несколько лет»

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