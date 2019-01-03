Завещание Криса Кельми: семье предстоит поделить 100 миллионов наследства

Певец Крис Кельми, который скончался в минувший вторник, 1 января, составил завещание незадолго до своей смерти.

По некоторым данным, он завещал все свое имущество своей бывшей супруге Людмиле и сыну Кристиану. Речь идет о коттедже в Подмосковье и трех квартирах, суммарная стоимость которых составляет 100 миллионов рублей.

Крис Кельми - Мой Демон .

Между тем не исключено, что часть наследства могут получить и другие родственники звезды 90-х.

Крис Кельми - Ночное рандеву .

Так, завещание может оспорить младший брат музыканта Евгений, который был его концертным директором и которого Кельми не упомянул в составленном перед смертью документе.

Крис Кельми - Дед Мороз .

Кстати, стоит отметить, что о завещании стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда Крис Кельми признался, что решил распорядиться имуществом на случай своей смерти из-за серьезных проблем со здоровьем. «Я составил завещание, заверил его у нотариуса. Все отойдет бывшей жене и сыну Кристину. Там все в порядке, там всем хватит», - сказал Кельми в эфире телеканала НТВ.

Крис Кельми - Замыкая круг .

А в ночь на четверг появилась информация о смерти музыканта, известного по таким хитам, как «Замыкая круг», «Усталое такси» и «Ночное рандеву». Как выяснилось, исполнитель умер в своем доме в Подмосковье еще 1 января. Причиной смерти стала остановка сердца.