Стена раздора: сможет ли Дональд Трамп договориться с демократами и «разморозить» правительство

Похоже, наступление нового года не избавило США от старых проблем. Острейший внутриполитический кризис в стране продолжается. Американские министерства и ведомства уже более двух недель остаются без финансирования, правительство оказалось фактически заморожено. По сути, госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск.

Виной всему противостояние между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и Палатой представителей Конгресса, которая после промежуточных выборов в прошлом году отошла под контроль к демократам. Именно представители демпартии отказались подписывать законопроект бюджета на следующий год.

А все из-за того, что в бюджете предусматривались средства на выполнение одного из самых ярких предвыборных обещаний Трампа – строительство стены на границе с Мексикой от столь нелюбимых президентом мигрантов. И не просто средства, а почти $6 миллиардов! Пока же продолжаются переговоры между оппонентами, хотя перспектив достижения компромисса, признаться, не видно. Журналисты издания The New York Times в своей статье наглядно показали, насколько запущена ситуация.

Острейший внутриполитический кризис в США продолжается.Фото: REUTERS

«Не нравится бетон – будет металл»

Само понятие «стены на границе с Мексикой», детище Дональда Трампа, продолжает эволюционировать.

- Мы построим железное заграждение, - заявил журналистам Трамп по возвращению с совещания в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде. – Им (демократам – прим. КП) не нравится бетон, мы дадим им металл.

Американский лидер охарактеризовал второй день переговоров по поводу прекращения временной приостановки правительства, в которых участвует вице-президент Майк Пенс с одной стороны, и советники демократов в Конгрессе с другой, как «продуктивные». Но куда более важно то, что Трамп сказал, что если в этих переговорах никакого прогресса в отношении запрошенных им $5,7 миллиардов на строительство стены достигнуто не будет, он рассматривает вариант воспользоваться имеющимися «чрезвычайными полномочиями» и построить стену на средства из других правительственных фондов.

Ну а представители демократов сообщили, что на 16-й день временной приостановки правительства никакого прогресса достигнуто так и не было. Они так же предложили полностью возобновить работу госорганов и не завязывать их на переговоры о финансировании строительства заграждения на границе с Мексикой. Ранее же демократы запросили у правительства детальный план расходования запрошенных Трампом средств. В ответ Административно-бюджетное управление подтвердило, что президент запросил $5,7 миллиарда на строительство железного ограждения на южной границе. Демократы же в свою очередь категорически отвергли столь раздутую, по их мнению, сумму.

Но были в ответе Белого дома и некоторые подробности. Так, Трамп хочет получить $800 миллионов на «неотложные гуманитарные цели», в том числе на усиленное медобслуживание. Эти деньги так же пойдут на содержание 52000 мест в лагерях беженцев и на оперативное развертывание дополнительных 2000 правоохранителей.

Закрытое здание Национальной галлереи в Вашингтоне.Фото: REUTERS

Стена или забор?

Временная приостановка правительства грозит стать самой продолжительной за всю историю США. От нее пострадали около 800000 федеральных госслужащих, многие из которых вскоре не получат свою зарплату. Множество госорганов было вынуждено ограничить функционирование. Эта безвыходная ситуация стала еще одним кризисом турбулентного президентства Трампа. Пока же президент перестраивается на работу в новых условиях (после промежуточных выборов в Конгресс – прим. КП), когда он вынужден делить власть с демократами.

Лидеры демпартии дают понять, что они не пойдут президенту на уступки, если тот всего лишь заменит материал, используемый для строительства стены. Трамп с середины декабря говорит о создании ограждения из «дизайнерских металлических брусков» вместо бетона.

- Совсем не обязательно, чтобы работа правительства была приостановлена, пока мы определяем будущее ограждения на границе – будь то стена или забор, - заявил в интервью телеканалу CBS видный сенатор-демократ Ричард Дурбин.

Но вот Мик Малвени, глава администрации Белого дома, сказал, что остановка правительства продолжится намного дольше. Поэтому уступка Трампа по поводу материалов, из которых будет построена стена, может помочь достижению прогресса на переговорах.

- Если он отказался от строительства бетонной стены и готов заменить ее металлическим забором, то демократы могут сказать: «Видите? Он больше не строит стену». Это может помочь переговорам, - сказал Малвени в интервью NBC. – Если это не свидетельствует о попытке президента разрешить кризис, тогда я не знаю, что это.

Приостановка затягивается

Демократы полагают, что в переговорах у них может появиться серьезный козырь. Спикер Ненси Пелоси сообщила, что Палата представителей начнет рассматривать законопроекты о финансировании каждого отдельно взятого ведомства. По задумке спикера, это вернет министерства к работе. Начать планируется с сотрудников Минфина, включая Внутреннюю налоговую службу. Затем Минсельхоз, Министерство жилищного строительства и городского развития, а также МВД.

Вот только перспективы того, что эти законопроекты пройдут через верхнюю палату Конгресса, туманны. Так, сенатор Митч Макконел, лидер республиканского большинства, уже заявил, что не вынесет на рассмотрение ни одного законопроекта, который не одобрит президент. А президент уже заявил, что не поддерживает подход демократов.

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