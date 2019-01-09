2019-01-09T13:26:37+03:00
В мире

Сенат США не стал рассматривать законопроект по санкциям против России за помощь Сирии

Парламентариям помешал продолжающаяся приостановка работы американского правительства
Сергей НОВИКОВ
Поделиться:
Дело в том, что за обсуждение документа под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" проголосовало менее необходимых 2/3 сенаторовДело в том, что за обсуждение документа под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" проголосовало менее необходимых 2/3 сенаторовФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Сенаторы США накануне даже не смогли приступить к рассмотрению законопроекта о введении санкций против стран, ответственных, по их мнению, за помощь правительству Сирии. Разумеется, в числе первых - Россия. Вот только надеяться на то, что американские законотворцы прониклись симпатиям к Москве не приходится.

Дело в том, что за обсуждение документа под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" проголосовало менее необходимых 2/3 сенаторов. А все из-за того, что демократы заявили, что не будут рассматривать какие-либо законопроекты до разрешения ситуации вокруг так называемого "шатдауна" - временной приостановки работы правительства США из-за отсутствия финансирования.

После этого главе республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу пришлось повторно вынести законопроект на рассмотрение. Однако пока говорить о том, когда документ будет обсуждаться в сенате, не приходится.

В заблокированном документе предусматривается законодательное закрепление ряда санкций против правительства Сирии. Ограничения запланированы и против ближайших союзников республики - России и Ирана за продолжающуюся военную помощь. А вот в самих санкциях ничего нового - уже привычная блокировка счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для отдельных лиц. Такие лица - это "иностранцы, которые являются военными подрядчиками, наемниками, сознательно действующими в качестве военных на территории Сирии от имени или по поручению правительства Сирии, правительства России или правительства Ирана". По сути, санкции предусмотрены за любое сотрудничество с сирийскими властями.

Напомним, что сам "шатдаун" связан с внутриполитическим конфликтом в США. Демократы отказались принимать бюджет на 2019 год, поскольку в его проекте, помимо прочего, предусматривалось выделение почти $6 миллиардов на строительство "стены Трампа" - ограждения на границе с Мексикой, призванного, по задумке американского президента, сдержать поток нелегальных мигрантов. Решение этого вопроса пока так и не найдено, тысячи госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп не исключил, что шатдаун продлится «долгое время»

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду, 2 января, в Белом доме, ответил на вопрос журналистов о сроках частичной приостановки работы федерального правительства (подробности)

Трамп пригласил лидеров конгресса на встречу, чтобы прекратить шатдаун

Обращаясь к американцам с экранов телевизоров из Белого дома, Дональд Трамп объвил, что он пригласил лидеров конгресса прийти к нему в среду, и рассчитывает, что после этой встречи ситуация с приостановкой работы правительства благополучно разрешится (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможном обмене Бутиной на Уилана
Бывший глава ЦРУ назвал Владимира Путина "подарком для НАТО"
В китайском метро произошла смертельная авария
В Государственной Думе началась весенняя сессия
В Роструде назвали даты следующих длинных выходных
Спутник NASA нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Курс доллара по итогам начала торгов составил 66,84 рубля
В МИД России сообщили о готовности к обсуждению ДРСМД с США
"Почта России" будет взимать пошлины с покупателей зарубежных интернет-магазинов
Япония планирует приобрести необитаемый остров для переноса туда учений американской палубной авиации
National Interest высоко оценил российский танк Т-90
США могут ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2"
Конгресс США попросил минфин страны не снимать санкции с компаний Дерипаски
В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту
Представители Канады и КНДР в прошлом году провели тайные переговоры
Максим Топилин заявил, что зарплаты бюджетников будут проиндексированы