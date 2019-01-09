Сенат США не стал рассматривать законопроект по санкциям против России за помощь Сирии

Сенаторы США накануне даже не смогли приступить к рассмотрению законопроекта о введении санкций против стран, ответственных, по их мнению, за помощь правительству Сирии. Разумеется, в числе первых - Россия. Вот только надеяться на то, что американские законотворцы прониклись симпатиям к Москве не приходится.

Дело в том, что за обсуждение документа под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" проголосовало менее необходимых 2/3 сенаторов. А все из-за того, что демократы заявили, что не будут рассматривать какие-либо законопроекты до разрешения ситуации вокруг так называемого "шатдауна" - временной приостановки работы правительства США из-за отсутствия финансирования.

После этого главе республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу пришлось повторно вынести законопроект на рассмотрение. Однако пока говорить о том, когда документ будет обсуждаться в сенате, не приходится.

В заблокированном документе предусматривается законодательное закрепление ряда санкций против правительства Сирии. Ограничения запланированы и против ближайших союзников республики - России и Ирана за продолжающуюся военную помощь. А вот в самих санкциях ничего нового - уже привычная блокировка счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для отдельных лиц. Такие лица - это "иностранцы, которые являются военными подрядчиками, наемниками, сознательно действующими в качестве военных на территории Сирии от имени или по поручению правительства Сирии, правительства России или правительства Ирана". По сути, санкции предусмотрены за любое сотрудничество с сирийскими властями.

Напомним, что сам "шатдаун" связан с внутриполитическим конфликтом в США. Демократы отказались принимать бюджет на 2019 год, поскольку в его проекте, помимо прочего, предусматривалось выделение почти $6 миллиардов на строительство "стены Трампа" - ограждения на границе с Мексикой, призванного, по задумке американского президента, сдержать поток нелегальных мигрантов. Решение этого вопроса пока так и не найдено, тысячи госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска.

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