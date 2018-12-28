Роскачество проверило икру: подделок в магазинах не нашли, зато обнаружили бактерии

Под этот Новый год только и разговоров, что о красной икре. Началось с сообщения, что из-за небывалых уловов она подешевела в два раза. Потом кто-то кинулся в ближайший гастроном, не нашел дармовой икры и стал с гневом звонить на весь интернет, что высокие цены никуда не исчезли. Тут уж серьезные СМИ, в первую очередь «Комсомолка», вникли и выяснили, что все-таки подешевело. Но не в два раза, а в лучшем случае процентов на 40, и не на прилавках, а в оптовом звене.

А тем временем на слухах о небывалых уловах расцвел бизнес у барыг. Какие-то люди стали торговать икрой прямо на улице, как на 8 марта цветами. На вопрос «Откуда вас так много?» заученно отвечали: «С Камчатки. Вы же слышали про наши уловы? А в торговые сети нас мафия не пускает.» Надо ли говорить, что икра у уличных торговцев оказывалась некондиционной, а иногда и вовсе не икрой.

Ну ладно, барыгами займутся правоохранительные органы. А все ли хорошо в официальных магазинах? Эксперты Роскачества решили проверить, что нам продают под видом популярного деликатеса.

- Было проверено 29 популярных торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до 2000 рублей за упаковку, - рассказали КП в Роскачестве. - В исследование вошла икра разных видов лососевых: нерки, кижуча, горбуши, кеты. Проверка проводилась по 32 показателям качества и безопасности.

Результаты оказались совсем неплохими. Эксперты не выявили плесени, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, личинок, пестицидов, тяжелых металлов и каких либо посторонних примесей, в том числе искусственных красителей.

- Важно отметить, что действительно в каждой банке оказалась настоящая икра, - подчеркнули в Роскачестве. - Да и к органолептическим показателям (вкусу, запаху, внешнему виду, консистенции) у экспертов не возникло замечаний.

И все таки нарушения были.

- Несколько торговых марок не прошли испытание на группу бактерий кишечной палочки, которые обнаружились в икре «Обкомовская», «Рыбный мир» и Fine Life, - сообщили в Роскачестве. - Золотистый стафилококк обнаружен в икре «Камчатское море», «Красное золото» и «Обкомовская».

Появление микроорганизмов эксперты связывают с возможным нарушением температурного режима при хранении. Наиболее оптимальная температура — от минус 6 до минус 4 градусов. При таком режиме икра лососевых может храниться до 12 месяцев, не теряя своих потребительских качеств.

Проверили эксперты и количество джуса — жидкости в икре. В большом количествеон портит внешний вид икры, а также бьет по карману потребителя. Например, покупая за 500 рублей банку икры весом 200 граммов, человек может получить почти 40 граммов ненужной ему «водички» и заплатит за нее 100 рублей. В некоторых случаях содержание «сока» доходило до 20%, а «рекордсменом» по количеству джуса стала икра с уровнем 41,7%.

- Производители и торговые сети оперативно принимают меры по нашим исследованиям, - отметили в Роскачестве. - В частности, в сети METRO сразу после получения результатов изъяты из реализации товары торговых марках «Обкомовская» и FineLife.

Топ-10 лучших марок икры:

•«Тунайча» (икра кеты, 380 рублей за 100 г);

•Globus (икра горбуши, 328,56 рубля за 100 г);

•«Очень» (икра нерки, 408,14 рубля за 100 г);

•«СРК» (икра горбуши, 374,17 рубля за 100 г);

•«Сделано в море» (икра горбуши, 393,57 рубля за 100 г);

•«Русский рыбный мир» (икра горбуши, 361,53 рубля за 100 г)

•ARO (икра горбуши, 230,7 рубля за 100 г)

•«Тунгутун» (икра горбуши, 270,7 рубля за 100 г)

•Oyster (икра горбуши, 504 рубля за 100 г)

•«Русское море» (икра кеты, 451,43 рубля за 100 г)

В топ-10 не попали самые дорогие из исследуемых продуктов. Икра горбуши «Корсаков 1853» (763,6 рубля за 100 г), горбуши «Курильская» (687,2 рубля) и также горбуши «Меридиан» (564,2 рубля). А вот два вида икры из самых дешевых – горбуши ARO (230,7 рубля за 100 г) и такая же икра «Тунгутун» (270,7 рубля за 100 г) получили очень высокие баллы.

ВАЖНО!

Закупочная цена икры - около 2000 рублей за кг. Это значит, что цена ниже 200 рублей за 100 грамм априори говорит о том, что с икрой не все в порядке. В исследовании Роскачества минимальная стоимость икры за 100 грамм составила 230,7 рубля.

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