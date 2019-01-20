Как ломались молодые актрисы

Два главных столпа, на которых зиждется успешная карьера начинающей актрисы - будь то кино, театр или эстрада, - яркая внешность и немножко судьбы, а талант - самый ненадежный ключ от "прекрасного далека". Гонка за место под светом софитов не проходит без жертв, часто хрустальные мечты о сцене рушатся, как сосульки под весенним солнцем. Кто-то вынужден пройти все круги ада, но даже в такой жизненной ломке сохранить лицо. Кто-то решает, что слава через унижения и лишения ему не нужна, и довольствуется малым. А кто-то, сцепив зубы, поломавшись какое-то время и найдя компромисс со своим внутренним "я", соглашается на все ради заветной роли.

КАК БЫЛО В СССР

Елена Антоненко

Елена Антоненко рассказала о домогательствах в советском театре и кино

С жестокой реальностью столкнулась актриса Елена Антоненко будучи 18-летней девушкой. Сейчас, когда ей 60, она перестала молчать и заявила о домогательствах со стороны именитых режиссеров, в числе которых оказался и Олег Табаков. Артистка призналась, что режиссер Эмиль Лотяну, не добившись интима, не взял ее на главную роль в фильм "Мой ласковый и нежный зверь". Другой маститый режиссер Геннадий Полока снимал продолжение своей картины "Республика ШКИД" про беспризорников "Наше призвание". Антоненко, по ее словам, утвердили на роль Розы Малиновой, актрисы немого кино. На съемках в Серпухове режиссер приглашал ее к себе в номер. Но молодой девушке он казался каким-то стариком. Когда в очередной раз Антоненко ему отказала в близости, он мрачно сказал: "Ну понятно". А через неделю приехала актриса, которая пробовалась с Антоненко. "Полока прямо во время съемки попросил меня отдать ей мой костюм. Это был удар - я ничего не ела, мычала, оказалась в больнице...", - рассказала она "Комсомольской правде". Дважды пережила актриса нервный срыв из-за Олега Табакова. По ее словам, мэтр сначала выгнал ее из театра "Современник", а затем позволил себе высказать актрисе грубую и неприличную просьбу. "Считая Табакова своим наставником в театральном искусстве, я его вызвонила и попросила о встрече, которая и состоялась в его кабинете. Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг сказал: «Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую». Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная... Мне было так больно, и не один год...", - сообщила актриса.

Наталья Варлей

В начале октября 2018 года Наталья Варлей выпустила автобиографию "Канатоходка". В книге актриса поведала о своих взаимоотношениях с Леонидом Гайдаем и описала неприятный эпизод домогательства со стороны режиссера. Инцидент произошел после празднования дня рождения актера Александра Демьяненко, исполнившего в "Кавказской пленнице" роль студента Шурика. Как пишет Варлей, Гайдай предложил проводить ее до гостиницы, после чего не пошел к себе, а последовал за Варлей в ее номер и попытался закрыть за собой дверь и поцеловать актрису. Варлей в свою очередь попросила этого не делать и оттолкнула режиссера. Вскоре Гайдай сообщил Наталье, что она не будет озвучивать свою героиню.

Марина Ладынина

После 1954 года Ладынина не сыграла ни одной ролиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Карьере Марины Ладыниной поспособствовало замужество с режиссером Иваном Пырьевым, с которым она познакомилась на съемках фильма "Вражьи тропы". Первый же фильм с участием Ладыниной в главной роли - "Богатая невеста" имел большой успех, во многом из-за того, что понравился самому Сталину. После этого последовали знаменитые "Трактористы", "Свинарка и пастух", "В шесть часов вечера после войны", "Сказание о земле Сибирской" и апофеоз творчества - "Кубанские казаки". Эти пять фильмов принесли Ладыниной пять Сталинских премий и сделали ее кумиром советских зрителей. В 1954 году она сыграла в своем, по сути последнем, фильме "Испытание верности". Режиссер Пырьев, уйдя из семьи, поставил жирный крест на кинокарьере Ладыниной. Могущественный директор Мосфильма запретил снимать ненавистную бывшую жену. Даже когда Пырьев оставил свой пост, запрет остался в силе. После 1954 года Ладынина не сыграла ни одной роли. Чтобы не умереть с голода, ездила с концертами по городам и весям. Она больше так и не вышла замуж, карьера тоже оказалась загублена: ее помнили, ее любили - но ее не снимали.

Светлана Светличная

Роль в "Бриллиантовой руке" сделала Светличную известной на всю страну и перечеркнула ее актерскую судьбуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральская дочь имела все, что хотела. Судьбу девочки определила мать. Она настояла, чтобы та поступала во ВГИК. Светличная попала на курс Михаила Ромма. Вместе с ней учились Галина Польских, Андрон Кончаловский, Валерий Носик. Светлана быстро попала в число любимиц мэтра. На младших курсах она вышла замуж за Владимира Ивашова, который сыграл Алешу в "Балладе о солдате". В 60-е годы Ивашов и Светличная много снимались. Но прославилась она крошечной ролью пособницы бандитов в фильме "Бриллиантовая рука". Актрису записали в секс-символы, потому что впервые на экранах зрители увидели настоящий стриптиз. Эта роль сделала ее известной на всю страну и перечеркнула ее актерскую судьбу - после "Бриллиантовой руки" карьера Светланы стала идти на спад. Оказалось, что все видят ее только в роли роковой красотки. Большим ударом для Светличной и ее мужа стал уход из Театра-студии киноактера. Чтобы обеспечивать семью, Ивашов устроился рабочим на стройку. Актер тяжело переживал смену профессии, к тому же сказывалась давняя болезнь, от которой он в итоге умер. Ну а Светличная стала жить насыщенной светской жизнью и ходить по ток-шоу.

Екатерина Савинова

Екатерина Савинова была в "черном списке" Мосфильма

Она с детства бредила кино и мечтала стать актрисой. Поступила во ВГИК - в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Параллельно занималась вокалом в институте Гнесиных. В 1949 году актриса впервые появилась в небольшой роли в "Кубанских казаках". Но после вокруг Савиновой оказался вакуум. Притязания Ивана Пырьева были ею отвергнуты. По воспоминаниям актеров, Екатерина была в "черном списке" Мосфильма. В 1952 году она идет на компромисс - начинает играть в театре-студии киноактера, но и тут крупных ролей ей не доставалось. Успехом для Савиновой в кино стала роль Фроси Бурлаковой в картине "Приходите завтра". Сценарий фильма написал специально для актрисы ее муж, кинорежиссер Евгений Ташков. Во время съемок у Екатерины начались серьезные проблемы со здоровьем - она заразилась бруцеллезом. Инфекцию актриса подхватила в Крыму, когда снималась в фильме "Сельский врач" у Сергея Герасимова. Причем работала она на пределе нервного истощения. Когда же медики приступили к лечению, упустили из виду сопутствующее заболевание - шизофрению. Актриса боялась перестать играть, в периоды ремиссии ездила с мужем по стране с концертами. В 1970 году уехала из Москвы и покончила жизнь самоубийством.

КАК БЫЛО НА ЗАПАДЕ

Грейс Келли

Легендарная американская актриса Грейс Келли

Грейс Келли "добиралась до вершины по постелям". Она спала с актерами, режиссерами, сценаристами и продюсерами и не случайно попала в книгу "100 великих любовниц". Мужчины помогали ей взбираться все выше, однако никто из ее любовников ни разу не обвинил Келли в грубом использовании секса в карьерных целях. На втором курсе Американской академии драматического искусства на пути Грейс оказался 30-летний режиссер Дон Ричардсон. Он вел параллельный курс студентов, но не мог не приметить красивую Грейс. Однажды они столкнулись в лифте, когда к Келли приставал какой-то студент. Ричардсон защитил девушку, а потом решил проводить ее домой. Грейс предложила педагогу зайти в ее квартиру выпить кофе. Дон предложение принял и кинулся варить кофе, отправившись на кухню. Когда он возвратился с чашкой горячего напитка, то его взору предстала совершенно обнаженная Грейс. Она лежала на диване в ожидании любви. Спонтанная связь перетекла в бурный роман. Но однажды Дон обнаружил, что он не единственный любовник своей студентки. Будучи голливудской актрисой, Грейс Келли крутила роман с Кларком Гейблом (он был старше ее на 28 лет), в списке ее возлюбленных значились французский актер Жан-Пьер Омон и модельер Олег Кассини. Последний создал для Грейс платья, которые подчеркивали ее изысканность. А потом в ее жизни появился Ренье III. Весной 1955 года в Монако проходили съемки фильма Альфреда Хичкока "Поймать вора". По одной из версий, идея знакомства звезды Голливуда и князя Монако пришла в голову фотографу журнала "Paris Match" Пьеру Таланту. По другой - по предложению Альфреда Хичкока актриса Оливия де Холливанд уговорила Грейс пойти на один из балов в Монте-Карло. Став княгиней Монако, Грейс удалось появиться лишь в двух фильмах - "Приглашение в Монте-Карло" и "Мак - тоже цветок". Больше в кино Грейс Келли не снималась - ее любимый принц не хотел появления первой леди Монако на экране.

Джуди Гарленд

Джуди Гарленд в фильме "Волшебник из страны Оз"

Актриса из фильма "Волшебник из страны Оз" подвергалась сексуальным домогательствам в студии "Metro Goldwyn Mayer", будучи подростком. Об этом заявлял автор биографии Джуди Гарленд - Джеральд Кларк. В интервью ABC News он рассказал,что связь актрисы и Луиса Майера - руководителя студии - продолжалась около четырех лет. Потом актриса набралась смелости и отшила босса. Ей давали роли, которые увековечили детскую внешность Джуди. Актрису принуждали садиться на диеты, чтобы она всегда выглядела, как ребенок. Во время съемок фильма "Волшебник из страны Оз" ей давали стимуляторы и другие препараты, чтобы помочь закончить картину и завершить изнурительное рекламное шоу с участием ее частого компаньона на экране Микки Руни. После этого у актрисы появились проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами, что в конечном итоге, привело к ее кончине. Она умерла через три месяца после того, как в пятый раз вышла замуж.

Ингрид Бергман

Ингрид Бергман - одна из самых красивых актрис ХХ века

Шведская мелодрама "Интермеццо" стала для Ингрид Бергман "пропуском" в Голливуд. Фильм увидел американский продюсер Дэвид Сэлзник: он задумал снять ремейк картины, задействовав Ингрид в главной роли. К тому времени она была замужем за преуспевающим дантистом Петером Линдстромом, от которого у нее родилась дочка Пиа. Когда актриса отправилась в США, муж и шестимесячный ребенок остались в Швеции и лишь через пару лет переехали к ней. Газеты тогда писали, что Ингрид бросила семью, но Петер сам убеждал жену ехать в Голливуд. Ей предложили по тем временам весьма приличный гонорар: 2,5 тысячи долларов за неделю съемок. Даже Вивьен Ли за роль в "Унесенных ветром" получила в два раза меньше. В 1942 году Бергман сыграла в фильме "Касабланка", и хотя на ленту не возлагали больших надежд, именно эта роль стала для актрисы звездной. Эрнест Хемингуэй говорил, что, описывая главную героиню своего романа "По ком звонит колокол", он представлял Ингрид Бергман. Спустя три года именно она сыграла в экранизации произведения. Чем больше она снималась, тем больше ухудшались ее отношения с мужем. На фоне личных проблем у актрисы завязался недолгий роман с известным фотографом Робертом Капой, а затем она познакомилась с итальянским режиссером Роберто Росселини, у которого в то время была жена и несколько любовниц. Ингрид бросила все и улетела в Рим сниматься в его фильме, к мужу она больше не вернулась. Зрители и кинокритики бойкотировали совместные фильмы Бергман и Росселини, а таблоиды во всех подробностях описывали скандальный роман. Линдстром в отместку растянул бракоразводный процесс на несколько лет и запретил жене видеться с дочерью. От Росселини актриса родила троих детей - Робертино, Изабеллу и Изотту. Роберто Росселини в период их брака запрещал Ингрид сниматься у других режиссеров, потому ей пришлось отказать таким мэтрам, как Федерико Феллини и Лукино Висконти. Из-за ревности режиссера Ингрид ушла от него и вскоре вышла замуж за театрального продюсера Ларса Шмидта. Через несколько лет они развелись - у Шмидта появилась другая женщина. В 1973 году у Ингрид обнаружили рак груди. Она девять лет мужественно боролась с болезнью, продолжая сниматься. 29 августа 1982 года, в свой 67-й день рождения, актриса скончалась.

Рита Хейворт

Рита Хейворт в фильме "Саломея"

Американская киноактриса и танцовщица стала легендой и секс-символом эпохи. Трудное детство и сексуальное домогательства со стороны отца наложили отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. Рита пять раз выходила замуж. Среди ее мужей были Орсон Уэллс и принц Али Хан, один из богатейших людей мира. Ее первый муж, Эдди Джадсон, часто говорил ей, что она может спать с любым, кто будет способствовать ее карьере, но грозился плеснуть ей кислотой в лицо, если она покинет его. Четвертый супруг, певец Дик Хеймс, избивал ее и проматывал ее деньги. Режиссер фильма "Гражданин Кейн" Орсон Уэллс изменял ей. Ей доносили о его романе с Джуди Гарланд и мимолетных связях с начинающими актрисами. В 1947-м они развелись, а в 1949 году Хейворт вышла замуж за Али Хана. Но брак тоже был несчастливым. Она много пила, дралась с мужем, стала меланхоличной и угрюмой. Жизнь ее окончила болезнь Альцгеймера. В 1987 году актриса впала в кому и вскоре умерла.