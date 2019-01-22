Александр Кокорин: «Фразу про баранов не так поняли. Я никого не собирался обижать»

До сих пор неясно, состоится ли в Бутырке матч между сотрудниками ФСИН и подследственными. Впервые заговорили о возможности провести игру общественники из православной организации «Сорок сороков». И не случайно — ведь с октября прошлого года суда в СИЗО дожидаются сразу два знаменитых игрока, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

БУТЫРКА В ОЖИДАНИИ ИГРЫ

- Но вся тюрьма в ожидании этого матча, - рассказал «КП» ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Москвы Иван Мельников, как только вышел из Бутырки, где с коллегами был с очередной проверкой. - Многие арестанты мечтают сыграть в одной команде с легендарным Мамаевым. Сам же Павел тоже воодушевлен и тренируется с удвоенной силой. Хорошо бы все же, чтобы он состоялся.

- Его в спортзал стали чаще пускать?

- Нет. Все как и раньше, но он с самого начала своего заключения делает упражнения, какие возможно, и у себя в камере. Павел сказал нам, что готов, если надо тренировать и команду. И всю ответственность за проведение матча по правилам он тоже может взять на себя. «Я же профессиональный футболист», - сказал он.

- Кроме предстоящего матча что еще его волнует?

- Конечно, их (с Кокориным — Ред.) уголовное дело. Мамаев очень переживает, как бы им не продлили арест еще на два месяца. Потому что с делом так и не дали пока ознакомиться. «Если что, мы ознакомимся со всеми материалами быстро, буквально за пару дней. Но нам ничего не дают! Никаких следственных действий не происходит при этом. Просто сидим в камере и все. А очередной суд по продлению меры пресечения уже 8 февраля», - сказал он нам.

ПРОДОЛЖАЕТ ОТВЕЧАТЬ НА ПИСЬМА

В отличие от Павла Мамаева его друг, а теперь еще и подельник Александр Кокорин за решеткой ни к какому матчу не готовится.

- Он, даже если бы и хотел, не может играть — в тюрьме обострилась старая травма колена, - рассказал Мельников. - Александр в повязке ходит и слегка прихрамывает. Знаю, что его уже осматривали тюремные врачи. А уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла под личный контроль оказание квалифицированной медицинской помощи футболисту. Но в любом случае, оказаться на одном поле здесь в Бутырке Мамаеву и Кокорину никак нельзя, они же фигуранты одного уголовного дела.

- А про свою фразу про «стадо баранов» он что-нибудь рассказывал?

- Ну, честно говоря, неохотно. «Мои адвокаты сейчас с этим разбираются. Я нашел то письмо болельщику, оно было отправлено еще в октябре. Но всплыло почему-то только сейчас, как раз накануне очередного суда по аресту. Может, это какая-то провокация? Что касается самой этой фразы, то она вырвана из контекста», - сказал он нам.

- Он продолжает вести активную переписку с болельщиками?

- Да, отвечает на множество писем, как и раньше. Я так понял, их в СИЗО № 2 на имя футболистов приходит очень много.

Похоже, что не судьба двум друзьям встретиться на футбольном поле. По крайней мере в ближайшее время, пока сидят в тюрьме. Напомним, что Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и футболист Александр Протасовицкий обвиняются в хулиганстве и арестованы в октябре 2018 года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кокорин сравнил россиян со «стадом баранов»

В понедельник, 21 января, появилась информация о том, что нападающий питерского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, который в настоящее время находится в московском СИЗО «Бутырка», ответил на очередное письмо. Речь идет о послании, написанном спортсмену в изолятор одним из болельщиков (подробности)

КСТАТИ

Кокорин из тюрьмы может выйти инвалидом

- У нас недавно появилось неутешительное медицинское заключение из Российского футбольного союза. Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный, - приводит слова юриста «Матч ТВ» (подробности)