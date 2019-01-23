Сколько зарабатывает Марат Башаров: по миллиону за корпоратив и 500 тысяч за выпуск "Битвы экстрасенсов"

На самом деле новости из жизни Марата в последнее время чаще cвязаны с его боксерскими «достижениями» - недавно, к примеру, Башаров в очередной раз избил жену. Но супруга пожалела актера и, несмотря на сломанный нос, заявление в полицию писать не стала. Удивительно, но факт: после всех этих скандалов Башаров продолжает работать на ТВ и в театре. Да, в рейтинг самых богатых знаменитостей журнала Forbes актер не входит, но все равно зарабатывает прилично - около 40 млн руб. в год. Отдыхает на модных курортах, посещает престижные рестораны, а недавно затеял дорогостоящий ремонт в загородном коттедже, поэтому с женой Лизой и 2-летним сыном Марселем обосновался в московской квартире. Также Башаров материально обеспечивает 14-летнюю дочь Амели от предыдущих отношений. Из чего же складывается доход* 44-летнего актера? Мы посмотрели, сколько зарабатывает Марат Башаров.

Кино и сериалы

300 тыс. руб./1 смена

Гонорар актеров рассчитывается исходя из 12-часовой смены. Заработки Башарова за день съемок составляют в среднем 300 тыс. руб. «Артист отказывается сниматься в проходных сериалах, выбирает крупные проекты, - рассказал нам сотрудник крупной кинокомпании. - Но таких предложений у него теперь мало. Времена, когда после съемок в сериале «Граница. Таежный роман» он был на пике популярности, давно в прошлом. Последний громкий кинопроект с участием Башарова - картина «Движение вверх». В минувшем году он снялся в двух фильмах. Заработок актера уровня Башарова за один проект может составлять до десяти миллионов рублей. Если роль второстепенная, то максимум - 5 миллионов».

Телевидение

От 500 тыс. руб./1 выпуск

Десятый год актер ведет на ТВ проект «Битва экстрасенсов» и прочие магические передачи (к примеру, «Экстрасенсы ведут расследование»). В последнем сезоне «Битвы экстрасенсов» было 14 серий. На днях Марат Башаров заявил, что взял за подсказки одному из экстрасенсов миллион долларов, а потом давал ему же неверную информацию. Верится с трудом, но заявил это актер на полном серьезе.

Вообще у Башарова солидный опыт работы на ТВ - в частности, он несколько лет вел шоу «Ледниковый период».

- А что если бить не женщин, а финансовые рекорды?

«Заказники», реклама

600 тыс. руб. - 1 млн руб./ 1 контракт

Вряд ли крупные рекламодатели в ближайшее время захотят сделать любителя помахать кулаками лицом их бренда. Впрочем, в нашей стране возможно все. До сих пор некоторые заказчики готовы пригласить актера провести юбилей компании или другое торжество за 600 тыс. руб.

КСТАТИ

О, счастливчик!

Удивительно, но скандалы с участием артиста его карьере не мешают.

Судите сами - осенью 2012-го суд лишил Марата прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Вскоре Башаров подписал три контракта на съемки. Осенью 2014?го экс-супруга актера Екатерина Архарова попала в больницу - женщина рассказала о том, что Башаров ее избивал. Всего через полгода Марату предложили стать соведущим нового шоу на Первом канале «Мистер и миссис СМИ», позвали сниматься в фильме «Герой» и сериале «Пьяная фирма». Все прежние контракты актер сохранил. Чудеса, достойные изучения экспертами шоу «Битва экстрасенсов»!

* Подсчеты произведены на основе данных, взятых из открытых источников.

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После того, как Марат Башаров в очередной раз избил жену, у многих возник вопрос: не расторгнут ли с дебоширом выгодные контракты? Уже сейчас известно, что Башаров остается ведущим «Битвы экстрасенсов». Марат Башаров почти десять лет ведет этот телепроект. И если Михаил Пореченков говорил нам, что в «Битве экстрасенсов» все вранье: «Я ведь много знаю, что происходило внутри...» То Башаров выгораживает работодателей, так как этот контракт для него важен, как стабильный источник дохода и возможность появляться на телеэкранах в рейтинговых проектах (подробности).

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