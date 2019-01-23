Бузова устроила жаркие танцы на столе

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова развлекается в Куршевеле. На этот раз знаменитость похвасталась тем, как она освоила горные лыжи, а заодно показала роскошный наряд с песцом.

Телеведущая Ольга Бузова известна своей любовью делиться с поклонниками всеми новостями. У ее фанатов есть прекрасная возможность дневать и ночевать на ее страничке в Instagram.

buzova86 Ведущая скандального шоу "Дом-2"развлекается в Куршевеле

Певица вместе с сестрой и подружками отрывается по полной на французском горнолыжном курорте. Новое увлечение доставляет Бузовой истинное наслаждение. Посвежевшая и румяная, теледива предстала перед поклонниками в блестящем комбинезоне, выгодно подчеркивающем фигуру звезды.

Эмоции захлестывали Олю. Она залезла на стол в горнолыжном обмундировании и пустилась в пляс.

buzova86 "Кто молодец? Я молодец": Ольга Бузова развлекается в Куршевеле

"Кто молодец? Я молодец. Я спустилась сегодня с красной горы. Мы катались с 11:00 до 17:00 с небольшим перерывом на обед в этом шикарном месте, где все танцуют на столах, отдыхают на фоне гор... Чистый кайф", - подписала видео Ольга Бузова.

Звезда выложила и второе видео, на котором несется с горы. Фанаты пришли в неописуемый восторг: "Оля умничка супер, молодец", "На все руки!", "Очень круто! Бузова уже умеет все!", "Она живет! Берет от жизни все", "Вот это скорость", "Ну, теперь на Олимпиаду", "Здесь - идеальная! Молодая, спортивная, непоющая!", "Вот в такую легко влюбиться".