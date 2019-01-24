Мадуро молится Богородице и призывает дух Чавеса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро молится и призывает cнизойти дух Уго Чавеса. Ведь команданте однажды помог своему преемнику, явившись в образе маленькой птички и благословив на борьбу.

Николай Мадуро 23 января заявил о попытке госпереворота. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя президентом в тот день, когда в Каракасе и в других городах страны проходили массовые манифестации противников действующего главы государства. В ответ Мадуро обратился к нации, назвав Гуайдо неконституционным президентом и призвав народ к максимальной мобилизации.

nicolasmaduro Николас Мадуро обратился к нации

После беспокойной ночи 56-летний президент Венесуэлы в своем блоге попросил помощь у Богородицы. "В День Духовной Матери и Защитника народа Трухильо мы отдаем дань уважения Деве Мира. Мы возносим наши молитвы, чтобы наша Родина обрела покой. Да благословит Дева Мария своих сыновей и дочерей. Аминь!", - помолился политик в своем Twitter.

nicolasmaduro Мадуро призвал в союзники дух умершего лидера Венесуэлы Уго Чавеса

Через некоторое время после молитвы Мадуро призвал в союзники дух умершего лидера Венесуэлы Уго Чавеса. "Перед интервенционистскими силами, которые угрожают Боливарианской Родине, мы призываем антиимпериалистический дух Команданте Чавеса. Однажды, как сегодня, 17 лет назад, он потребовал уважения к нашему суверенитету: «Мы, венесуэльцы, должны определить нашу судьбу»", - написал в соцсети венесуэльский лидер.

Стоит отметить, что Уго Чавес, по словам Николаса Мадуро, не раз являлся ему в образе маленькой птички. Каждый раз команданте благословлял политика на борьбу. "Птица прилетела ко мне и стала напевать. Она пела и я ответил ей тем же. Потом она вспорхнула, немного покружилась над головой и улетела. А я почувствовал, как дух и благословение команданте Уго Чавеса сошли на меня, чтобы принести победу в битве", - заявлял Мадуро.

В среду, 23 января, в Каракосе на митинге протеста под лозунгом "Да, мы можем!" лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны. Он заявил, что сделает все, чтобы положить конец узурпации власти со стороны Мадуро и надеется на поддержку Вооруженных сил Боливарианской республики.

Власти США, Канады и ряда латиноамериканских стран призвали самозванца законным призидентом. В ответ Мадуро обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что разрывает дипломатические отношения с США.

Политический кризис в стране разразился после того, как на выборах в мае 2018 года Мадуро был переизбран на новый президентский срок. Оппозиция обвинила его в массовых нарушениях, заявив, что не признает итоги выборов. 10 января 2019 года состоялась инаугурация Мадуро. Внутри страны он пользуется поддержкой проправительственного Конституционного собрания, в то время как его главного оппонента, лидера оппозиции Гуайдо, поддерживает Национальное собрание.