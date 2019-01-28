2019-01-28T01:17:05+03:00
Звезды

Что скрывал Куинджи

Мистическая чистота и сила картин художника до сих пор не дают покоя ценителям его работ
Ольга ЛИБГАРДТ
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Очередь на выставку "Архип Куинджи" в Третьяковской галерее. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАССОчередь на выставку "Архип Куинджи" в Третьяковской галерее. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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Архип Куинджи, чью картину "Ай-Петри. Крым" украли 27 января из Третьяковской галереи в Москве, написал огромное количество полотен. Свет, струящийся с его работ, многие до сих пор не хотят признавать творением кисти мастера. Многие теряли покой, пытаясь повторить его палитру.

Связь с темными силами

До сих пор не утихают разговоры о связи художника с темными силами, которые якобы помогли Куинджи создать совершенно неземной свет, разлившийся по его картинам. Этот свет ни одному художнику так и не удалось повторить. Куинджи постоянно искал новые пигменты и грунтовые основы, а его мастерская больше походила на лабораторию химика, чем художника. Куинджи не столько писал, сколько возился с пробирками. Впрочем, в экспериментах охотно участвовали его друзья - химик Дмитрий Менделеев и физик, изучавший проблемы цветоделения, Федор Петрушевский. Эксперименты химика и физика показали, что зрение Куинджи во много раз превышало чувствительность других известных живописцев к нюансам цвета. В этом и был секрет " куинджевских красок". Куинджи видел иначе в самом буквальном физиологическом смысле.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см

"Птичий избранник"

Куинджи обожал птиц и читал себя "птичьим избранником". Он ассказывал, что птицы понимают его речь и даются ему в руки. Архип Куинджи часами просиживал на крыше своего дома, "беседуя" с голубями и воронами. Он лечил птицам поломанные крылья и лапки, а однажды собственноручно сделал пернатой трахеотомию.

"Лунная ночь на Днепре"

Самая известная картина Куинджи, имела огромный успех и принесла художнику громкую славу. Впервые публика увидела ее в 1880 году в Петербурге на первой в истории России выставки одной картины. Куинджи заявил, что увидел свое полотно во сне. В зале, где была выставлена "Лунная ночь", занавесили все окна, а на полотно направили сфокусированный луч, оттого казалось, что лунный свет падает с полотна в зал. Публика буквально цепенела от таинственныго фосфоресцирующего света луны. Одни думали, что Куинджи использовал для написания полотна какие-то секретные, известные лишь ему одному краски. Другие - не верили в то, что свет можно передать красками, и заглядывали за полотно, разыскивая там лампу. После ошеломляющего успеха "Ночи" разговоры о волшебстве художника уже не прекращались. Почитатели таланта Куинджи говорили о магии мастера, а нахождение рядом с его полотнами называли райскм блаженством. Недоброжелатели наоборот утверждали, что Куинджи продался темным силам. Поэтому "свет Куинджи", или "эффект Куинджи" называли дьявольским.

Затворничество

Через некоторое время после успеха "Лунной ночи на Днепре" Куинджи прекратил выставлять свои работы и перестал появляться на людях. По слухам. причиной послужил трагический эпизод. Во время путешествия по Ладоге Куинджи и его жена едва не утонули. Им удалось спастись, а вот находящиеся при живописце эскизы и наброски были безвозвратно утрачены. Возможно, художник увидел в случившемся знак, предупреждением свыше. Почти 30 лет - до самой своей смерти он работал как отшельник, создав более 500 картин и эскизов.

Мистический эффект

Мистический эффект цветного зеленого света Куинджи использовал в иллюстрации евангельского сюжета в Гефсиманском саду. Осенью 1901 года он на время прервал свое затворничество и показал картину, над которой трудился долгие годы - "Христос в Гефсиманском саду". Эта картина - единственное произведение Куинджи, созданное на библейский сюжет. Работа не была похожа ни на какие другие произведения художников-современников, обратившихся к евангельской теме. В этой картине Куинджи много символов, а фигура Христа как будто светится.

«Рубашка ботанская и штанишки, как работник музея».Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли средь бела дня. Прямо при посетителях. Сейчас составляют портрет подозреваемого. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся (подробности).

КСТАТИ

Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

РЕАКЦИЯ

"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину

В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эксперт: «Похититель картины Куинджи не сможет продать ее в России»

В Москве продолжаются поиски преступника, который сегодня днём похитил из Третьяковской галереи пейзаж Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Напомним, мужчина лет 25, славянской внешности, пришёл на выставку Куинджи как обычный посетитель. В какой-то момент он подошёл к висевшей на стене картине и неспеша снял ее вместе с рамой. Посетители решили, что это сотрудник музея (подробности).

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