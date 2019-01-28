На «Авито» продают картину «Крым», которую украли из Третьяковки

Спустя несколько часов после того, как из Третьяковской галереи дерзко украли картину «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи, на «Авито» появилось объявление о продаже шедевра. Продавец якобы находится в Вологде.

- Картина «Ай-Петри. Крым», Архип Куинджи, 15 000 рублей, - написал в объявлении продавец Александр. – Прямиком из Третьяковки. Также есть картины под заказ.

«Комсомольская правда» связалась с автором объявления и узнала, что он в реальности продает антиквариат.

Через несколько часов после кражи на «Авито» появилось объявление о продаже шедевраФото: Скриншот сайта

- Проверяю зайдет ли шутка, - с ходу признался Александр.

- Точно не продаете? А то говорят, что парень лет 25, - спрашиваю.

- Точно. Но может быть всякое. Сам такие случаи на «Авито» просматриваю.

- Полицейские еще не звонили?

- Нет. Думаю, завтра утром.

«Комсомольская правда» связалась с автором объявления

Парень признался, что в Третьяковской галерее он ранее бывал, но в день кражи был дома. Сам продавец занимается антиквариатом, поэтому и следит за новостями. У Александра свой магазин с картинами, антикварными столами, часами, посудой.

Александр занимается антиквариатом, поэтому и следит за новостямиФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что 27 января из Третьяковской галереи в Москве неизвестный парень вынес картину «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. Молодой человек лет 25, как говорят посетители, был одет скромно – в обычной рубашке и штанах. Многие подумали, что он сотрудник музея. Наверное, поэтому и не придали значения, когда в полдень, прямо во время работы выставки из зала, где толпами ходили посетители, парень вытащил из рамки картину и вышел из галереи. Спустя пару минут пришло осознание, что вот так средь бела дня украли картину. Шутки нашлись и среди посетителей: «А что так можно было?» Полицейские уже начали поиски вора, картина уже внесена в реестр похищенных предметов музейного фонда. Делается все возможное, чтобы избежать вывоза картины за границу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся (подробности).

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Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

РЕАКЦИЯ

"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину

В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи (подробности).

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Эксперт: «Похититель картины Куинджи не сможет продать ее в России»

В Москве продолжаются поиски преступника, который сегодня днём похитил из Третьяковской галереи пейзаж Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Напомним, мужчина лет 25, славянской внешности, пришёл на выставку Куинджи как обычный посетитель. В какой-то момент он подошёл к висевшей на стене картине и неспеша снял ее вместе с рамой. Посетители решили, что это сотрудник музея (подробности).

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По словам посетителей, возле пустого места не было даже смотрителя, а загораживать пространство при помощи стульев и подручных средств стали намного позже (подробности).