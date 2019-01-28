После нападения на «Ивана Грозного» в охране «Третьяковки» ничего не поменялось

27 января в воскресенье грабитель вынес с выставки в Третьяковской галерее картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Особое возмущение общественности вызвал тот факт, что мужчина просто подошел к полотну, снял со стены и прошел с ним через весь зал - как ни в чем не бывало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Похитителя менее чем через сутки удалось задержать, но остался вопрос - как такое вообще было возможно? Особенно учитывая, что полгода назад, в мае 2018 года, в той же самой Третьковке вандал изуродовал картинку Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года».

Повреждения, нанесенные вандалом знаменитой картине Репина. ФОТО: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

Музейные тетушки - смотрительницы, в которых сейчас полетели все шишки: «Не досмотрели!», на самом деле бич российских музеев и картинных галерей. Конечно они милые и своего рода даже уже визитная карточка Третьяковки (да и прочих музеев). Тем более, с 1 декабря их всех нарядили в красивую униформу от Виктории Андияновой - розовые блузы и шарфики, синие жакеты, юбки, жилеты. Но даже рядовые сотрудники понимают — они не в состоянии защитить бесценные предметы искусства.

Игорь Подпорин, который в мае 2018 года испортил картину "Иван Грозный и его сын Иван". ФОТО АГН Москва/Никеричев Андрей

- Вы бывали когда-нибудь в Амстердаме? В Рейхаузмузее? Там гвардия вооружённая ходит!!! В военной чёрной форме! Бравые хлопцы! Подойти страшно! А у нас кто? Тетушки, - восклицает в диалоге с «КП» сотрудница «Третьяковки». Женщина пожелала остаться неизвестной, дабы не потерять работу.

- А Росгвардия разве не охраняет? С ними же контракт у галереи?

- Они не в залах, а на входе и выходе. Мне лично сложно понять, как этому грабителю вообще удалось выйти из здания. Это уму не постижимо.

- Скажите, а разве после истории с «Иваном Грозным и сыном его Иваном» не были сделаны какие-то выводы?

- Выводы?! - смеется.

- Ну может какие-то дополнительные инструкции для сотрудников введены хотя бы?

- После истории с «Иваном Грозным» в «Третьяковке» побывало огромное количество всевозможных комиссий. И из других музеев коллеги приезжали, что-то советовали, рекомендовали... Вот и все.

Как удалось выяснить «КП» специальной музейной сигнализации, работающей на приближение к шедевру, нет ни на одной картине. Да и просто сигнализация далеко не везде.

- Сигнализации, хоть это и стыдно даже произносить, нет, - разводит руками другой сотрудник галереи. - Бронированные стекла тоже удовольствие дорогое — одно специальное музейное стекло стоит порядка 1 миллиона рублей. А финансирование где, скажите? Может это вопрос в Министерству культуры, а не к сотрудникам галереи?

Вора, укравшего картину Куинджи, задержали на следующее утро.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Украденная картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", найденная оперативниками в квартире преступника.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- То есть вся надежда на борьбу с вандалами, грабителями и прочими преступниками только на бабушек-смотрительниц?

- Получается так. Причем зарплата у них мизерная, потому и берут пенсионеров. Молодой мужчина на такую не пойдет. Ну только исключительно из любви к искусству...

- Какой оклад, если не секрет?

- Не выше 9 тысяч было в конце прошлого года. Сейчас пересматривается система оплаты их труда. Но это тоже шило на мыло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688535" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

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