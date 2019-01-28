Бывший следователь по поиску произведений искусства: «Похититель картины Куинджи - случайный человек, не думаю, что ему заказали эту кражу»

Мужчина, похитивший из Третьяковки картину Куинджи, пока не может внятно объяснить, зачем унес полотно пейзажиста и что хотел с ним сделать. На первом допросе, напомним, он вообще заявил полицейским, что ничего не крал и не помнит, где был накануне вечером. Подозревают, что Денис Чуприков серьезно сидит на наркотиках. В декабре у него нашли некие вещества и даже завели уголовное дело. На кражу картины он решился, сидя под подпиской о невыезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688535" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

Обсуждают сразу несколько версий случившегося. Одна другой краше. Об основных мы поговорили с бывшим следователем московского ГУВД, который занимался расследованиями преступлений в сфере искусства Никитой Семеновым. Сейчас он специалист по так называемым арт-детективам - например, помогает частным коллекционерам в поиске пропавших картин.

Украденная картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была найдена уже на следующий деньФото: оперативная съемка

Итак, одна из конспирологических версий: якобы на самом деле привезенная из Русского музея в Третьяковку картина Куинджи - подделка. Мол, оригинал свистнули какое-то время назад, а Чуприкова кто-то использовал втемную как отвлекающий маневр. Вокруг Русского музея уже был похожий скандал. Одному коллекционеру продали за 250 тысяч долларов картину модерниста Бориса Григорьева, которая оказалась новоделом, скопированным с полотна из запасников Русского музея. Фигурантами уголовного дела стали двое его сотрудников.

Оригинал картины Григорьева

- На мой взгляд, версия про попытку вот так попытаться скрыть более раннюю кражу «Ай-Петри» Куинджи несостоятельна, - говорит Семенов. - В таком случае провернуть это можно было раньше и гораздо тише, заменив ее, например, во время перевозки. А тут - получился резонансный скандал, будет серьезное расследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Еще одна популярная версия - Чуприков выполнял заказ какого-то коллекционера, решившего непременно заполучить это полотно Куинджи.

- На самом деле этакие тайные коллекционеры, заказывающие похищение той или иной картины, чтобы потом прятать ее в подвале и втайне от всех любоваться шедевром, существуют только в детективных книжках. Один из основных смыслов коллекционирования - публичность, демонстрация своей элитарности, пусть и в своем узком кругу, это история про честолюбие. Но если ты не можешь показать картину даже друзьям, какой в этом смысл? Кроме того, серьезный человек, собирающий серьезную коллекцию, никогда не нанял бы непрофессионала. А тут по всему сразу видно, что задержанный мужчина - «любитель».

- Тогда как преступник узнал, что именно эта картина не под сигнализацией? В полиции считают, что у него могли быть сообщники среди работников музея.

- Я думаю, что именно эту картину он выбрал случайно. Я был на этой выставке Архипа Куинджи. Картина «Ай-Петри. Крым» висела в удобном для преступника месте - за углом, под прикрытием какой-то большой конструкции, в маленьком и узком зале, где немного посетителей. Думаю, он действовал наудачу. На самом деле большинство подобных преступлений так и совершаются.

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