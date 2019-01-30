2019-01-30T18:34:00+03:00
Звезды

Канделаки оправдалась за связь с Арашуковым

Телеведущая отказалась удалять фотографии с подозреваемым в организации убийства сенатором
Ольга ЛИБГАРДТ
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Тина Канделаки сообщила, что в силу профессии общается с огромным количеством политиков, бизнесменов, губернаторовТина Канделаки сообщила, что в силу профессии общается с огромным количеством политиков, бизнесменов, губернаторовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тина Канделаки решила предвосхитить вопросы коллег по цеху по поводу Рауфа Арашукова, которого задержали 30 января прямо на заседании Совета Федерации, и оправдалась за связь с политиком. Она назвала обвиняемого сразу по трем статьям, среди которых участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство, "общительным и дружелюбным".

"Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом", - сообщила Канделаки в соцсети.

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У телеведущей много знакомых с самолетами, вертолетами и яхтами
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Телеведущая похвасталась "кучей знакомых с самолетами, вертолетами и яхтами". И тут же констатировала: "Я по-прежнему иногда слышу в контексте обсуждения чьих-то несметных сокровищ с придыханием добавляемую фразу: "ну его-то не тронут, он на самом верху договорился". Но ребята, прошла хренова туча лет, очнитесь. Мы давно живем в другой стране. Пора понять: нет никакого "верха", с которым можно "договориться" (какой-нибудь господин Улюкаев соврать не даст). Сегодня есть закон, и он работает. И повод для беспокойства есть у каждого, кто хоть раз его нарушал".

Тина Канделаки сообщила, что в силу профессии общается с огромным количеством политиков, бизнесменов, губернаторов - в том числе и с Кавказа. "О возможных противоправных действиях этих людей в прошлом, я, безусловно, не знаю и знать не могу (мне просто неоткуда, да и неинтересно), как и ничего подобного не знала и о Рауфе Арашукове. На беговых дорожках мы, видите ли, говорили о совсем других вещах", - заверила она.

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Канделаки считает Арашукова самым красивым молодым сенатором
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Канделаки отказалась удалять свои совместные фото с Арашуковым. "Мне скрывать нечего - деятельности, прозрачнее, чем моя, еще поискать. При этом я верю в справедливость и не верю в безнаказанность", - сказала, как отрезала, телеведущая.

А на последок дала всем совет: "Не нарушайте закон, чтобы не стать следующим".

Сайт kp.ru писал о том, что 30 января, сенатор был задержан прямо во время заседания верхней палаты парламента. Позже стало известно, что Следственный комитет России предъявил политику обвинения сразу по трем статьям. Правоохранители считают, что именно Арашуков в 2010 году организовал убийство лидера молодежного движения Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова. Примечательно, что во время допроса Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен.

В тот же день был задержан и отец самого молодого сенатора Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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