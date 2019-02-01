2019-02-01T14:50:03+03:00
Звезды

Зачем Собчак показала лицо сына Платона

В последнее время вокруг телеведущей слишком много скандалов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак.Ксения Собчак.Фото: REUTERS
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Ксения Собчак впервые за долгое время показала лицо двухлетнего сына Платона. Малыш заметно подрос и очень похож на звездную маму. Правда, злые языки усмотрели в этом поступке знаменитости хитрый ход.

Недоброжелатели в соцсетях предположили, что телеведущая пытается отвлечь общественность от скандалов, которые буквально роятся вокруг нее. Сначала речь шла об адюльтере теледивы с режиссером Константином Богомоловым. Потом случилась драка ее мужа с соперником, итогом потасовки стал разбитый нос Богомолова. Ну и последней каплей стала истерика Собчак в студии НТВ.

За поступками и словами Ксении ежедневно следят десятки тысяч человек. Многие почти в каждом шаге или фразе ведущей находят повод для недовольства. Исключением не стало и видео, на котором светская львица показала своего сына.

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Ксения довольно часто публикует фотографии и видео с Платоном
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Примечательно, что Ксения довольно часто публикует в Instagram фотографии и видео с Платоном. Вот только лицо сына на них разглядеть не удается - телеведущая обычно снимает мальчика со спины или в профиль.

Ксения Собчак впервые за долгое время показала лицо сына Платона. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Собчак впервые за долгое время показала лицо сына Платона.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом Собчак не раз попадала из-за снимков сына под шквал критики: "Есть одна проблема в том, когда детей выставляют напоказ. С одной стороны – "ми-ми-ми", с другой – хайп", "На Вашем ребенке сейчас будет сконцентрировано такое количество негативных эмоций, что они могут реально повредить ему", - заметили рассудительные пользователи. А кто-то и вовсе подозревал, что с ребенком у Ксении Собчак проблемы. "А почему всегда с зади, что-то не так с лицом и ребенком", - строили предположения сердобольные комментаторы.

На этот раз Ксения опубликовала в Stories видео, на котором малыш, стоя спиной к маме, перебирает предметы на ее туалетном столике. Кскения нежно воркует с наследником. В какой-то момент ребенок поворачивается лицом к камере, сжимая в руке флакон духов, и спрашивает, что мама делает с этой вещью. "А это мама душится", - ответила сыну телеведущая.

Ксения Собчак родила сына Платона в ноябре 2016-го. "Когда появляется свой ребенок - меняется все. Это непередаваемые ощущения", - заявляла звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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