Волочкова показала трусы у Кудрявцевой и сцепилась с Рутберг

Во время эфира шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" сцепились балерина Анастасия Волочкова и актриса Юлия Рутберг. Причиной словесной перепалки двух дам стал внешний вид юной племянницы певца Александра Маршала и ее возлюбленного - татуированного мужчины, который годится ей в отцы.

Александр Сенцов познакомился с Валерией, когда ей было 19 лет, а ему - 33. Мужчина приучил к татуировкам свою любимиую.

Присутствовавшая в студии Анастасия Волочкова заявила, что не разделяет такое чрезмерное увлечение тату, хотя у нее самой имеется парочка на спине. "Мне их делал под Бангкоком тот же монах, который набивал тату Анджелине Джоли", - не без гордости заявила танцовщица. Анастасия продемонстрировала их зрителям.

Отметим, что балерина пришла на шоу в дерзком мини-платье с глубоким вырезом на спине. Грудь Волочковой едва не вывалилась из кружевного плена. Кроме того, каждый раз, когда балерина убирала руки, все присутствующие могли лицезреть ее светлые трусики.

"Звезды сошлись": зачем люди превращают себя в чудовищ?.Лицо без носа, глаза без зрачков и застывшие навечно клоунские гримасы. Вместо одежды они покрывают свои тела татуировками.

По ее словам, кто-то делает татуировки для красоты, но у нее это было совсем по другим причинам. Анастасия Волочкова констатировала: "У меня многое в жизни поменялось в лучшую сторону, а жених по утрам с удовольствием их расматривает и даже пытается прочитать".

После этого гости принялись обсуждать, насколько этично выглядит татуированное тело. В какой-то момент у Волочковой случился приступ смеха, она даже прослезилась. А затем посоветовала Сенцову подкачаться. "Я не могу без слез смотреть, прости господи. Я просто хотела сказать, что вот это все более гармонично бы смотрелось на более эстетичном теле. А вы приходите с торчащими розовыми сосками", - заявила она.

За пару вступился актер и музыкант Иван Макаревич. Он осадил Волочкову, сказав ей, что некультурно смеяться над людьми.

rutbergyulia Юлия Рутберг попросила Волочкову встать и отчитала ее

Народная артистка Юлия Рутберг отреагировала еще жестче - она попросила Волочкову встать и отчитала ее. "Когда происходят такие вещи, хотелось просто взять ребят и увести. Потому что они не заслуживают ни такого тона, ни такого обхождения. Они никому и ничего не сделали. А мы с вами сейчас отчасти - некоторые - ведем себя как абсолютное быдло",- отметила актриса.

На что Анастасия парировала: "Закатила тут какую-то трагедию. Больше хотите мне судилище устроить, чем я ребятам. Я никого не осуждала, вы мне говорите: "Встань, сядь". Миилая моя, я вам что, кукла, что ли? Я Россию представляла на мировых сценах, я выразила просто свою реакцию, ну мне стало смешно, ну что такого?".

Ситуацию спасла Елена Проколова, которая, к слову, выглядела восхитительно для своих 65 лет. Артистка попыталась снять напряжение между Волочковой и Рутберг, после чего гости шоу продолжили обсуждение в более спокойной обстановке.