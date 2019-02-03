Вечеринка закончилась: пять фактов о вечном ребенке Децле

Смерть Кирилла Толмацкого, более известного под творческим псевдонимом Децл, безусловно, стала полной неожиданностью для тех, кто хоть раз слышал это имя. Уход Кирилла - горе для его родных и друзей. Но для обывателя, которому по-человечески жаль и умершего, и его близких, не будем лукавить, на первом месте один вопрос - от чего можно умереть в 35 лет, внезапно и вдруг? Когда кто-то умирает в 35 - и неважно знаменитость это или знакомый знакомого - это всегда страшно. Слишком мало лет, слишком много вопросов, на которые нет ответа.

Факт 1. Курил, употреблял спиртное

juzeppejostko Он никогда не изменял своему многолетнему образу - парню из нашего класса, который не такой как все

С чем может быть связана "внезапная остановка сердца" в столь молодом возрасте - именно ее называют предварительной причиной смерти певца? В случае с Децлом лукаво умалчивать о том образе жизни, который вел артист. Музыканту стало плохо после того, как он выступил на корпоративе в Ижевске в кафе "Posh". "Курил, употреблял спиртное. Умер в курилке", - приводит агентство ФАН телефонограмму, посланную МВД. Также сообщается, скорая помощь прибыла "быстро", однако врачам не удалось спасти музыканта. В свою очередь,концертный директор Децла заявил "КП", что "Кирилл уже много лет вел здоровый образ жизни и пропагандировал его в своем творчестве". От запрещенных веществ умирали многие известные личности. Остановка сердца происходила, например, от смеси с алкоголем. Побочными фактами становились равнодушие родителей и ставшие клиническими многолетние депрессии. Завышенные ожидания от себя и мира. Это все известные факты, отрицать которые глупо и бессмыленно. Толмацкий-старший не раз говорил о сыне: "Про наркотики я бы не стал забывать: он еще в 17 лет начинал баловаться с травкой. Иначе с чего бы такие нервы?".

Факт 2. Конфликт с отцом

irinatolmatskaya Александр Толмацкий бросил маму Децла - Ирину - ради юной танцовщицы

Извечный конфликт отцов и детей не обошел стороной и Децла. О проблемах внутри семьи Толмацких не писал только ленивый. В свое время Александр Толмацкий бросил маму Децла, Ирину, ради юной танцовщицы, ровеснице Кирилла. Он был очень обижен на отца. Они не общались много лет. Децл решил отказаться от его услуг как продюсера и сменил псевдоним на Le Truk. При этом музыкант не любил распространяться на эту тему. Просто коротко говорил: "Нет общих точек пересечения. Я с ним не ссорился. У меня со всеми хорошие отношения. Это на самом деле закрытый вопрос". Толмаций-старший в свое время о конфликте с наследником говорил так: "Наверное, мы с Ирой его неправильно воспитывали, были недостаточно строги. Может, надо было его пороть… Но ведь жалко, ребенок все-таки! Ну и, считаю, сыграла роль учеба в Швейцарии: целых два года в подростковом возрасте, с 13 до 15 лет, он оказался оторван от родительского дома". Александр Толмацкий надеялся,что когда-нибудь Кирилл поймет,что родителей нужно любить таких, какие есть - других не будет. "Я на него не обижаюсь, воспринимаю как человека, который болен. Выздоровеет, придет - будем общаться", - говорил он.

Факт 3. Последний герой

juzeppejostko Кирилл Толмацкий участвовали в съемках шоу "Последний герой"

Кирилл Толмацкий участвовали в съемках шоу "Последний герой". Поехал туда, чтобы испытать себя. "Он был очень работящий", - рассказал ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов, вместе с которым Кирилл варил суп из лягушек и накормил яством островитян. "Теоретически все было правильным: если у ядовитой жабы снять шкуру, то мясо ее не будет ядовитым. Но мы плохо обработали, и яд со шкуры попал на мясо. Еще их надо было тщательнее ополоснуть. А мы чуть-чуть ополоснули: пресной воды было ограниченное количество. Я делю эту ответственность с Кириллом Александровичем, с которым мы вдвоем обрабатывали этих лягушек",- признавался как-то Дроздов. По словам телеведущего, Кирилл всем говорил: "Хватит трындеть, надо работать". "Он заботился о том, чтобы еда была. Кирилл приезжал на остров не для того, чтобы попиариться, а чтобы достойно пройти испытания, и он их прошел", - отметил Дроздов. Когда они выживали в реалити-шоу, Дроздов у него спрашивал: "Ну зачем ты такие дурацкие песни поешь?". "А вообще Децл - парень неплохой... На проекте с ним было интересно, а вот его музыку я так и не понял", - говорил телеведущий. Он считал Децла музыкальным "авторитетом" и называл его "Кирилл Александрович Толмацкий". "Я вам могу сказать кто он такой на самом деле. Некоторые называют его "репер", даже неприлично говорить такое слово... А ведь он - настоящий поэт-лирик. Он обещал подарить мне томик своих стихов".

Факт 4. Вечеринка у Децла дома

Децл "Вечеринка".Отвечая как-то на вопрос, что он сделал для хип-хопа, Децл произнес: "Я сделал... все! "

Децл стал популярен в начале 2000-х. Его альбом "Кто? ты" входит в число самых продаваемых пластинок в России. Ему повезло - он родился в богатой семье. Музыкальную карьеру начинал буквально в "золотой век", когда ночные клубы открывались чуть ли не каждую неделю. Толмацкий-старший, успешно продюсировавший Олега Газманова, Ларису Черникову и группу "Комбинация", взялся и за раскрутку сына. В 2000 году все узнали о 17-летнем рэпере Децле. Треки "Вечеринка", "Слезы", "Кровь моя, кровь" несколько лет занимали верхние строчки хит-парадов. Отвечая как-то на вопрос, что он сделал для хип-хопа, Децл произнес: "Я сделал... все! ".

Факт 5. Вечный ребенок и экспериментатор

irinatolmatskaya Децл признался, что никогда не отстрижет дреды

Он никогда не изменял своему многолетнему образу - парню из нашего класса, который не такой как все. У него спрашивали, что должно произойти, чтобы Децл отстриг свои длиннющие дреды. Музыкант смеялся и говорил: "Третья мировая...". Он называл себя поэтом и философом больше чем музыкантом. "За последние 10 лет я прочитал очень много интересной литературы - исторической, эзотерической - и много изучил тонкостей того, как интересно работает мир", - говорил Кирилл. Он не считал себя рэп-исполнителем: "Позиционирую себя как экспериментатор. Все время меняю стили, стараюсь держаться на волне, диктовать темп, в первую очередь для тех, кто интересуется развитием музыкального рынка".

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Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» (подробности).

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Концертный директор Децла о гибели музыканта: "Наркотиков не было точно"

Почти сразу после известия о гибели Кирилла Толмацкого в соцсетях начали появляться слухи об употреблении певцом запрещенных веществ. Концертный директор Децла решительно их опроверг. "Кирилл уже много лет вел здоровый образ жизни и пропагандировал его в своем творчестве, - объяснил корреспонденту "КП" Павел Беленец. – В своих новых треках, он систематически упоминает про вред наркотиков. Это - точно нет" (подробности).

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Николай Дроздов: «В нашей компании Кирилл Толмацкий был лучшим кулинаром, а Жанна Фриске лучшей домохозяйкой»

Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов старше Кирилла Толмацкого на 46 лет. Но разница в возрасте не помешала им подружиться во время съемок 4-го сезона телепроекта «Последний герой». Дроздов и Толмацкий с другими участниками реалити-шоу жили на необитаемом тропическом острове между Панамой и Коста-Рикой. На острове все звали рэпера – Децл, и только Николай Николаевич Дроздов обращался к музыканту по имени. Дроздов переживает из-за смерти Кирилла и в беседе с «Комсомольской правдой» вспоминает о том, как они дружили (подробности).