2019-02-04T20:12:19+03:00
Звезды

Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов откровенно рассказал о своем здоровье

Артист сделал заявление
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Федор Добронравов.Актер Федор Добронравов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Пока поклонники молятся за здоровье любимого актера, Федор Добронравов рассказал о своем состоянии. По словам артиста, он пропустил спектакли в Туле и Рязани из-за врачей.

"Жизнь же идет вокруг меня. У меня такой плотный график, что врачи иногда просят меня: "Федор Викторович, пора обследоваться", - цитирует звезду сериала "Сваты" РЕН ТВ.

Федор Добронравов добавил, что не жалуется на здоровье и продолжает гастрольную деятельность. "То, что я себя чувствую хорошо - это факт. Я играю спектакли", - уточнил актер.

При этом он отметил, что на двух выступлениях его подменил друг. Артист не видит в этом ничего плохого. Добронравов заявил, что периодически проходит обследования.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация о срочной госпитализации артиста в предынсультном состоянии. За несколько часов до начала спектакля актер почувствовал себя плохо. Коллеги вызвали скорую.

Весной 2018 года король комедии уже перенес инсульт и больше месяца пролежал в больнице. Жизнь Федору Добронравову тогда спасла его партнерша по сцене Татьяна Васильева. Прямо во время спектакля она заметила, что с актером происходит что-то неладное.

Через считанные минуты к театральному залу примчались медики. Они поставили столичному гастролеру сильнодействующий укол и отвезли Добронравова в больницу. Ему сделали операцию и провели курс реабилитации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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