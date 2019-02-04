"Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле": Глюк'oZа пристыдила лицемеров

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'oZа, заявила о лицемерии в обществе после смерти Децла. Она припомнила рэперам их двуличие.

"Так лицемерно, конечно, наше общество. Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен и мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром", - разразилась гневной тирадой артистка. В качестве доказательства своих слов Глюк'oZа прикрепила скриншот интервью музыканта, в котором Децл рассказывает о том, что к нему относятся предвзято.

chistyakova_ionova "Так лицемерно, конечно, наше общество", - написала Наталья Чистякова-Ионова в память о Децле

Наталью поддержал ее коллега по цеху Сергей Лазарев. Он оставил под постом свой комментарий: "Подпишусь под каждым словом!".

Как сообщал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля во время гастролей в Ижевске. Все произошло внезапно. После концерта в ижевском клубе около часа ночи Кириллу стало плохо. Артист сел в кресло и потерял сознание. К приезду медиков уже было поздно...

Почти сразу после известия о его гибели в соцсетях начали появляться слухи об употреблении певцом запрещенных веществ. Концертный директор Децла решительно их опроверг. "Кирилл уже много лет вел здоровый образ жизни и пропагандировал его в своем творчестве", - объяснил "КП" Павел Беленец. По словам концертного директора, никто не мог представить, что подобное возможно - приступ артиста был абсолютным форс-мажором.

Децл"Слезы".Кирилл Толмацкий умер 3 февраля во время гастролей в Ижевске

Официальной причины смерти до сих пор не объявляется. Родные и представители певца ожидают завершения судебно-медицинской экспертизы.

Слова соболезнования высказали многие коллеги Децла. "Про Кирюху очень жаль. У нас были разногласия, конфликты и суды. Но очень жаль - ребенка, жену, родителей. Может быть в жизни все. Когда люди уходят - уже не до сведения счетов. Просто - очень жаль и прискорбно", - сказал Баста в своем Instagram.

timatiofficial "Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром", - написал Тимати

Тимати выложил фото с Децлом, подписав снимок: "Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 1999году мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю как все это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром".

st_stoizsta "Покойся с миром, Кирилл!", - написал рэпер ST

Рэпер ST оставил трогательное сообщение: "Покойся с миром, Кирилл! Помню свой первый балахон «Децл» и первую кассету «Кто ты?», которую спустя много лет ты мне подписал на концерте в Краснодаре.Помню, как на разных этапах моего взросления со мной были твои песни - «Слезы», «Принцесса», потом «Бог Есть», «Личность», «Любовь после Любви» и другие. Помню и знаю наизусть. Твое творчество вдохновило меня и целое поколение мальчишек заниматься рэпом!".

ptahacao "Нет, он не торчал и не употреблял, просто сердце остановилось", - написал рэпер Птаха

Рэпер Птаха: "Остановилось сердце , просто взяло и остановилось. Нет, он не торчал и не употреблял, просто сердце остановилось. Проходя мимо храма, зайди и поставь свечку за его упокой".

iamgeegun "Покойся с миром, Кирилл!", - написал Джиган

Джиган был краток: "Покойся с миром, Кирилл!".

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Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» (подробности).

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Концертный директор Децла о гибели музыканта: "Наркотиков не было точно"

Почти сразу после известия о гибели Кирилла Толмацкого в соцсетях начали появляться слухи об употреблении певцом запрещенных веществ. Концертный директор Децла решительно их опроверг. "Кирилл уже много лет вел здоровый образ жизни и пропагандировал его в своем творчестве, - объяснил корреспонденту "КП" Павел Беленец. – В своих новых треках, он систематически упоминает про вред наркотиков. Это - точно нет" (подробности).

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Николай Дроздов: «В нашей компании Кирилл Толмацкий был лучшим кулинаром, а Жанна Фриске лучшей домохозяйкой»

Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов старше Кирилла Толмацкого на 46 лет. Но разница в возрасте не помешала им подружиться во время съемок 4-го сезона телепроекта «Последний герой». Дроздов и Толмацкий с другими участниками реалити-шоу жили на необитаемом тропическом острове между Панамой и Коста-Рикой. На острове все звали рэпера – Децл, и только Николай Николаевич Дроздов обращался к музыканту по имени. Дроздов переживает из-за смерти Кирилла и в беседе с «Комсомольской правдой» вспоминает о том, как они дружили (подробности).