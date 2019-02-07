Арашуков потерял сон в СИЗО из-за соседа-террориста

Сенатор Рауф Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО. По словам обвиняемого в причастности к убийствам, он не спит уже три дня, не ест, а его соседом по камере оказался террорист. Политик также сообщил, что знал о своем задержании заранее.

"Я заранее знал о готовящемся задержании, потому что все это носит заказной характер. Я все знал, но не попытался скрыться, позволив им провести свою спецоперацию", - рассказал во время заседания суда Рауф Арашуков, отвечая на заявления следователя о том, что он может скрыться.

Сенатор также пожаловался Мосгорсуду на то, что в СИЗО "Лефортово" он находится в двухместной камере с террористом. "Я действующий член Совета Федерации, меня в камере держат с осужденным за терроризм на 17 лет. Это никуда не годится. Как это могло произойти? Я трое суток из-за этого уже не сплю", - цитирует политика ТАСС.

Он также пожаловался на карантин в "Лефортово". "Пять дней никакого внимания. Я отказался от их тюремной еды, и мне все эти пять дней не давали передачек, потому что это якобы был карантин, но по-моему - карцер", - посетовал на свое положение сенатор.

"Целый день меня возили в наручниках, там стойте, здесь сидите. Прошу обратить внимание. Испачкали мое имя, меня грязью поливают", - не унимался обвиняемый в причастности к убийствам и участии в организованном преступном сообществе.

В свою очередь, адвокат сенатора Евгений Устин заявил, что его подзащитный содержится в СИЗО в плохих условиях. "У него нет нормальных условий. Он содержится в камере с каким-то там террористом", - цитирует юриста Агентство "Москва".

Как писал сайт kp.ru, 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данным следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Вместе с сенатором задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Следствие считает его создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Басманный суд санкционировал его арест до 30 марта.

К настоящему моменту под стражу взяты шесть фигурантов. Кроме отца и сына Арашуковых арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. В розыск в рамках расследования уголовного дела объявлены исполняющий обязанности исполнительного директора компании "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков. Последний приходится зятем Арашукову-старшему. Евгамуков известен как победитель многочисленных конкурсов по бальным танцам, бывший министр культуры Карачаево-Черкесской Республики (КЧР).

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