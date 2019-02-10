Собчак поплатилась за двойные сандарты

Ксения Собчак вновь дала повод позлословить в свой адрес. Решившаяся на смелое откровение телеведущая, видимо, не ожидала, что ее сообщение о человеческой глупости вызовет такую волну негатива. Телеведущая была вынуждена оставить еще одно заявление на эту тему для тех, кто обвинил ее в двойных стандартах.

Ксения Собчак рассказала своим поклонникам, какое качество она больше всего не любит в людях. Однако ее заявление не понравилось многим пользователям, и они поспешили поставить звезду на место, указав, что ее слова - не что иное как тактика двойных стандартов.

"Меня часто спрашивают какое качество мне тяжелее всего принять в людях. И я всегда отвечаю - глупость. Но далее возникает вопрос, по каким признакам я воспринимаю человека как глупого? Главный критерий - безаппелляционность суждения и невозможность представить, что можно смотреть на мир иначе. Умение анализировать - это про то,что человек всегда сомневается в своей правоте, всегда неуверен. А вот это твердая убежденность, это первый признак воинствующей глупости...", - написала в соцсети телеведущая.

xenia_sobchak Решившаяся на смелое откровение Ксения Собчак потерпела фиаско

Не все пользователи согласились со словами Ксении Собчак. Они указали знаменитости на то, что она сама довольно часто категорична в своих суждениях.

"Ксения, так вы же сами категоричны во всем!", "Читай: "глупый человек - это тот, кто не согласен со мной и не хочет уступать", "Видя глупость в других, вы лишь смотрите в зеркало", "Это тактика двойных стандартов", "Это говорит человек, который сам безапеллиционен и катигоричен. Она все про всех знает, судит, уверенна, что права во всем, что утверждает", "Ну вот как раз вы из тех, которые думают, что знают ответы на все вопросы и что только вы "зрите в корень", "Двуличие воспринять невозможно","Такой смешной пост, как про обезьяну, которая не сможет решить, умная она или красивая. Так и Собчак выставила фото, где она, по ее мнению, красива, и пост, что она умная", - писали комментаторы.

xenia_sobchak "Вчерашний мой пост вызвал такое горячее обсуждение ,что я решила дополнить его собственной же цитатой из энциклопедии лоха", - заявила Собчак

После шквала ответов Ксения Собчак опубликовала следующее сообщение. "Вчерашний мой пост вызвал такое горячее обсуждение, что я решила дополнить его собственной же цитатой из «энциклопедии лоха»...Если не хотите нажить в лохе врага, не пытайтесь ограничить универсальность его теории...", - начала телеведущая свое простронное объяснение.

По ее словам, "Лох-Мыслитель может держать свои глубокомысленные обобщения при себе или делиться ими с ближашим кругом знакомых". "Тогда он не более вреден для мировой гармонии сфер, чем любой другой недалекий зануда. Но, если он пойдет дальше, если он начертает свой девиз на знамени и рванет под этим знаменем в атаку, вот тут-то лох становится настоящей проблемой для Космического Разума. Такой лох и называется по-другому - лох-воинстующий", - заключила Собчак.

В ответ одни фолловеры припомнили звезде вечеринку у Матильды Шнуровой, припомнив, вероятно, как девушки пили на брудершафт: "Ксения, это вы, после вчерашней вечеринки у Шнуровой, такой шедевр сочинили?".

А другие констатировали: "Этот пост лишний раз доказывает - мудрость и доброту за деньги не купишь...", "Лох-это судьба. Это про Собчак! Лоханулась везде! Президентом не стала, ведущая - никакая, мордой не вышла, теперь еще и тупеет с годами", "Вы пишите чушь, которая не имеет отношения к переменам в обществе и стране. Поднимаете тему "лохов"... и после этого хотели попасть на пост президента? В ваших постах с каждым разом все меньше и меньше действительно актуальных тем для жителей страны и все больше нелепой, стремной и глупой чепухи. Не по возрасту и статусу пишите. Увы...".