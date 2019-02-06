2019-02-06T19:16:45+03:00
Звезды

Собчак призналась в любви к чужому мужу

Телеведущая опубликовала обнаженного мужчину в душе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак.Ксения Собчак.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Ксения Собчак поделилась откровенной фотографией с голым мужчиной в душе. Телеведущая призналась ему в любви.

"А еще говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает! Врут! Люблю тебя очень-очень. С днем рождения", - подписала снимок Собчак.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Ксения Собчак призналась в любви к обнаженному миллионеру
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Свои слова знаменитость адресовала Вадиму Расковалову. Бизнесмен-девелопер и совладелец десятка крупных компаний много лет счастлив в браке с ювелиром Яной Расковаловой. Они познакомились на одном из светских мероприятий. У супругов четверо детей.

Вадим и Яна Расковаловы, по словам Собчак, - "самые близкие" ее люди. "Это правда мои очень близкие друзья. Вадима я знаю с моих 13 лет, мы дружим еще с Санкт-Петербурга", - как-то признавалась знаменитость.

vadimraskovalovvadimraskovalov
У Яны и Вадима Расковаловых четверо детей
995 отметок «Нравится»15 комментариевInstagram

Подписчики Собчак были удивлены тому, что замужняя женщина публикует на своей странице такие фото: "Зачем постоянно постить, то фото с мужчинами в обнимку или целуясь, пусть и по-дружески. Тут тоже с намеком на ню", "Сколько еще у Ксении не битых друзей мужчин?", "Ведет себя, как свободная женщина".

vadimraskovalovvadimraskovalov
Ксения знает Вадима с 13 лет
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Как писал сайт kp.ru, Ксения Собчак оказалась в центре скандала из-за возможного развода с мужем Максимом Виторганом, который побил режиссера Константина Богомолова. По слухам, имено с ним у телеведущей случился адюлтер. В недавнем интервью Борису Корчевникову звезда призналась, что есть болезненные аспекты в ее личной жизни, о которых она не готова говорить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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