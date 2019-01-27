Собчак матом оправдалась за обман

Ксения Собчак, которую сайт НТВ.Ru вывел на чистую воду, опубликовав ее переписку с продюсером программы "Центральное телевидение", вынуждена оправдываться за обман. Знаменитость сорвала съемки передачи, а после разразившегося скандала в свойственной ей агрессивной манере матом ответила телевизионщикам.

"По поводу нтв - (нецензурная лексика) и провокация. Я разговаривала устно с шеф-редактором при трех свидетелях и несколько раз сказала, что "точно ли разговор об Украине;? - написала Собчак на своей страничке в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.).

По ее словам, шеф-редактор в конце попросил еще Курилы прокомментировать. При этом она вынуждена признать, что первый вопрос стоял про драку: "Я сразу сказала что так не пойдет и это не может быть главной темой интервью. Шеф-редактор сказал: «Конечно, сейчас уберем, здесь он первым по ошибке стоит". В итоге целая подводка и сюжет посвящаются этой *** и НИ СЛОВА про украину".

Напомним, Ксения Собчак буквально сбежала из студии НТВ после обмана. Сначала она у себя в соцсетях написала, что ее пригласили поговорить об Украине. Однако, по ее словам, среди тем неожиданно для нее оказалась и недавняя драка.

Ксения Собчак устроила скандал в студии НТВ.Собчак устроила скандал в студии НТВ

Но, исходя из скриншотов, размещенных на сайте НТВ, видно, что заявления Собчак о том, что ее пытались обмануть, не соответствуют действительности. Сайт НТВ.Ru опубликовал переписку продюсера программы "Центральное телевидение" и Ксении Собчак.

Согласно скриншотам, которые размещены на сайте телеканала, продюсеры "Центрального телевидения" и Ксения Собчак детально обговорили все условия участия телеведущей в передаче. Более того, супруга Максима Виторгана потребовала согласовать с ней даже вопросы, которые ей зададут во время программы, что и было сделано командой известного телеведущего Вадима Такменева.

Согласно переписке, одной из тем интервью должен был стать конфликт мужа телеведущей с театральным режиссером Константином Богомоловым. "Центральное телевидение" хотело выяснить, была ли это настоящая драка или фейк. Кроме того, планировался и блок вопросов о недавнем визите Собчак на Украину.

Знаменитость согласовала все вопросы и приехала в студию готовиться к эфиру. Однако в последний момент развернулась и ушла.