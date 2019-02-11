Могут ли в музеях вместо подлинников висеть подделки и куда пропадают картины из запасников

Недавняя кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи породила немало слухов: мол, в российских музеях подлинники давно заменены на подделки. Об историях, связанных с кражами предметов искусства, мы поговорили с экспертом по арт-рынку, преподавателем кафедры современного искусства РГГУ Кириллом Алексеевым

ПОДМЕНИЛИ!

- В российских музеях вместо подлинников могут висеть подделки?

- Могут быть авторские копии, - говорит Кирилл Алексеев. - Например, у Михаила Нестерова существует несколько вариантов картины «Странник». Алексей Саврасов сделал десяток реплик своих «Грачи прилетели». Иногда Саврасов расплачивался своими рисунками в трактире - писал прямо на ходу. Копировал сам себя. И все равно это рисунок Саврасова.

Алексей Саврасов. "Грачи прилетели".

Когда картина, допустим, находится на реставрации, ее могут заменить авторской копией. Но это не подделка в том смысле, который вкладываете вы, мол, музейщики повесили новодел взамен оригинала. А оригинал продали в Америку.

- Миф о том, что в экспозициях висят копии, а не оригиналы, имеет какую-то реальную историю?

- Был случай в музее «Ростовский кремль» в Ростове Великом, когда преступники похитили подлинники Казимира Малевича и Любови Поповой, заменив их на копии. Спустя время эти работы русских авангардистов всплыли в нью-йоркском музее МоМА и греческом Музее современного искусства в Салониках. Потом экспертиза 2017 года подтвердила, что полотна Малевича и Поповой из коллекции ростовского музея являются подделками. Когда подменили экспонаты - неизвестно, можно лишь предположить, что случилось это в первой половине 70-х годов прошлого века. Преступников так и не нашли. Как они совершили подмену и вывезли работы на Запад - загадка. Это доказанный и, пожалуй, единственный эпизод.

Искусствовед, преподаватель кафедры современного искусства РГГУ Кирилл Алексеев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хотя я не утверждаю, что нет проблем в музейных фондах, особенно в провинции. Не во всех региональных музеях есть современные хранилища. Чаще всего так называемые запасники - это просто склад, что неизбежно сказывается на учете вещей. В хаосе многое может произойти.

ТРОФЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

- Ходят слухи, что музеи продают картины из своих запасников…

- Это тоже миф! Хотя недавно была история, благодаря которой подобные легенды и рождаются. Осенью 2017 года в Музее изящных искусств бельгийского Гента выставили 24 работы художников русского авангарда - Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Наталии Гончаровой и других. Все работы принадлежали коллекционеру русского происхождения Игорю Топоровскому. По словам Топоровского, большую часть коллекции он купил в 90-е годы на распродажах (!) музейных фондов после распада СССР. В частности, покупал в запасниках Харьковского музея. Что абсолютный вымысел. Но на Западе в эту глупость - существование музейных распродаж - поверили. В январе прошлого года европейские и российские специалисты написали письмо в музей Гента, усомнившись в подлинности выставленных работ. Произведения из коллекции Топоровского отправили на экспертизу. Выяснилось, что вещи действительно ненастоящие. Думаю, Топоровский знал, что работы, которые он выдавал за русский авангард, поддельные, но пошел на эту авантюру, скорее всего, чтобы легализовать коллекцию.

Посетители на выставке "русских авангардистов" в Музее изящных искусств Гента. Фото Facebook msk gent

- Как еще музейные ценности утекают на арт-рынок?

- Например, в начале 2000-х годов произошла передача Ипатьевского монастыря, который был музеем-заповедником Костромы, Русской православной церкви. И вскоре значительное количество икон, в том числе иконы ХVII века, появилось на арт-рынке. Достоверно, что это были вещи из собрания музея-заповедника. Но проследить, как они попали на рынок, сложно, тем более был пожар, сгорел главный экспонат бывшего музея - храм Спаса Преображения. В пожаре всякое могло случиться… Ну а церковь не музей, учет ценностей вести, увы, не обязана.

Центральные музеи в Москве и Петербурге находятся под таким прицелом, что мышь не проскочит. Наличие поддельных произведений в их экспозиции невозможно. Помимо подробного описания работы, одним из маркеров, по которому определяется подлинность, - это края картины, так называемые уголки. Они находятся под рамой и являются идентификаторами. Их фотографируют, фиксируют и обычно раз в квартал сверяют по размерам.

- Но мы же помним историю в Эрмитаже, когда во время проверки в 2006 году обнаружили пропажу 221 экспоната. Стоимость похищенного оценивалась в 130 миллионов рублей.

- Думаю, лет через десять такое в принципе будет невозможно. И Эрмитаж, и Третьяковская галерея выпускают тома с описанием всех предметов из своих запасников. Это уникальная база произведений искусства. Сейчас пытаются создать единый каталог всех музейных ценностей, находящихся на территории России. Когда произведения искусства попадут в единую базу национального достояния, подделать или украсть картину будет еще сложнее. Но и сегодня в наших музеях пропаж и краж в сотни раз меньше, чем на Западе.

СПРАВКА «КП»

Громкие пропажи шедевров

Айвазовский и Поленов, 2015 год

Из Тарусской картинной галереи воры похитили картины «Море у острова Капри» Ивана Айвазовского, «Голова иерусалимского еврея» Василия Поленова, а также полотно «Распятие с предстоящими и святым Франциском Ассизским» неизвестного художника.

«Море у острова Капри» Ивана Айвазовского

Преступники проникли в музей вслед за директором и сотрудницей галереи. Они связали женщин скотчем и вынесли картины. В том же году грабителей поймали, а картины вернули в музей.

«Голова иерусалимского еврея» Василия Поленова

Левитан, 2014 год

Дом-музей Исаака Левитана в Плесе лишился пяти картин известного художника - «Розы», «Полустанок», «Речная заводь», «Овраг с забором» и «Тихая речка» - общей стоимостью 195 млн рублей. Преступники ночью выбили окно и спокойно вынесли картины. В 2016 году оба преступника были пойманы, картины были обнаружены, а в 2017 году возвращены в музей.

«Тихая речка» Исаака Левитана

Шишкин и Коровин, 2013 год

Из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области воры в масках вынесли полотна, напав на сторожа. Добычей стали картины «Лес. Ели» Ивана Шишкина, «Рыболов» Константина Коровина и «Первый снег» Станислава Жуковского. Общая стоимость полотен более $3,3 миллиона. В 2017 году картину Шишкина обнаружили в Белоруссии. Судьба остальных полотен неизвестна.

«Лес. Ели» Ивана Шишкина

«Первый снег» Станислава Жуковского

Левитан, 2010 год

Картина Исаака Левитана «Бурлаки» стоимостью около $100 тысяч была похищена из Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой в Махачкале. Воры так и не были установлены. Картина не найдена.

«Бурлаки» Исаака Левитана

Перов, 1999 год

Двое вооруженных грабителей проникли на территорию петербургского Государственного Русского музея через лаз, разбили молотком окно и сняли со стены две картины знаменитого «критического реалиста» Василия Перова - «Гитарист-бобыль» и эскиз к картине «Тройка» (страховая оценка каждого из полотен - $700 тысяч). Сработала сигнализация, но грабители успели покинуть территорию до прибытия охраны. Свидетелем грабежа стал охранник расположенного в соседнем здании Этнографического музея. Грабителей вычислили - оба преступника были арестованы и осуждены.

«Гитарист-бобыль» Василия Перова

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