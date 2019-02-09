На съемках фильма «Любовь и голуби» Юрского приняли за пьянчугу и выгнали из кафе

Сергей Юрьевич играл и ставил спектакли почти до самого конца. В последний раз мы говорили с Юрским, кода ему шел 82-й год, и артист, несмотря на почтенный возраст, был еще полон азарта и вдохновения. Вот фрагменты из этого интервью.

- Сергей Юрьевич, говорят, роль Остапа Бендера стоила вам немалых сил и здоровья?

- Да. Сцену, когда Остапа обирают на румынской границе, снимали зимой на совершенно пустом аэродроме в Тушине. Было жутко холодно, снег. Многочисленные дубли на морозе мне дорого обошлись - тяжелым воспалением легких. Зато картина вышла замечательная. Жизнь это подтвердила. Такой хороший фильм получился, потому что снимался он с точки зрения бедных людей, которые не ощущали своей бедности. Нынешних поклонников романа интересует, как человек из ничего сделал миллион. А нам было интересно, как человек решил сделать миллион, не имея ничего!

К съемкам «Золотого теленка» я достиг достаточной известности, и мне платили высшую ставку - 40 рублей за съемочный день. Этих дней у меня было сто. И я получил за роль Бендера 4000 рублей. Параллельно я был ведущим артистом выдающегося театра. А машину купить себе не мог - ее было не достать...

- В спектакле «Полеты с ангелом» вы играете 98-летнего художника Марка Шагала. А вы сами хотели бы, как Шагал, дожить до 98 лет?

- Я оставляю это на усмотрение высших сил. Но вот надо ли играть до 98? И надо ли играть даже до того возраста, в котором я нахожусь сейчас? Это для меня большой вопрос. Но срок, который я поставил этому спектаклю, уже преодолен в полтора раза.

- Наверное, с годами играть становится все труднее?

- Конечно. Если станет совсем трудно, я прекращу. Пока что труднее готовиться к каждому спектаклю и отходить от него. Кстати, я по сей день очень люблю гулять по улочкам в своем районе. Но они все более становятся застроенными. Не спорю, иногда этот грандиозный новострой бывает красивым. Но идешь мимо и чувствуешь себя чужим в этом бесконечном нагромождении домов.

- Какие мысли посещают вас во время прогулок?

- А я в основном репетирую, когда гуляю. Это мой репетиционный зал. Раньше я пугал людей тем, что иду по улице и разговариваю как бы сам с собой. И мне нужно было быть осторожным, чтобы меня не арестовали или не приняли за сумасшедшего. А теперь мне легко, потому что все говорят громко на улице, так как они «приклеены» к телефонам. И им даже трубку к уху не надо прикладывать, вот до чего техника дошла. Поэтому я могу себе позволить говорить тексты и репетировать в голос. И в этой общей картине сумасшедших я уже не выделяюсь.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Вместе с Сергеем Юрским на роль Остапа Бендера пробовался и Владимир Высоцкий. Но режиссер Михаил Швейцер настоял на том, что Остапа должен играть Юрский. Кстати, ему, как и герою романа «Золотой телёнок», на момент съемок было 33 года.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

На съемках фильма «Любовь и голуби» приняли за пьянчугу

- Мне посчастливилось поработать с Сергеем Юрьевичем в фильме «Любовь и голуби» 35 лет назад, - рассказал «КП» режиссер Владимир Меньшов. - На площадке он не был мэтром, он был хулиганистым и смешным. По возрасту надо было бы брать подходящего актера. А мы придумали, что эту роль деревенского старика может сыграть Юрский, которому тогда и 50 еще не было.

Александр Михайлов на съемках фильма «Любовь и голуби» выпил с Юрским не одну кружку пива. Фото: Кадр из фильма

Для съемок Сергея Юрьевича приходилось гримировать два часа, накладывая ему возрастной грим. Снимали картину в Карелии. Однажды во время перерыва Юрский зашел в местное кафе вместе с другими актерами, но его не пустили в зал, приняв за пьянчугу. Дело спас Меньшов, рассказав персоналу, что на самом деле это известный актер в гриме.

Худсовет критически принимал игру Юрского, считая, что этот образ пьянчуги порочит человека. Но Меньшов сопротивлялся и насмерть стоял за реалистичность этого деревенского жителя, который в итоге полюбился зрителю.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Самая счастливая минута моей жизни»

Отец Сергея Юрского был артистом, но возражал против актерства сына, поэтому уговорил его поступать на юридический факультет Ленинградского университета. Оказалось, что при ЛГУ существует одна из лучших в городе театральных студий.

Юрский вспоминал: «Я играл Хлестакова. Вдруг сквозь реакцию зрительного зала расслышал отцовский смех. Он хохотал взахлеб. Я чувствовал, что наступила самая счастливая минута моей жизни. После спектакля отец впервые пришел ко мне за кулисы, расцеловал и пробасил с изумлением: «Сынка, да ты актер».

Три года Юрский совмещал учебу на юриста и лицедейство. В конце концов последнее взяло верх, и в 1955 году Юрский поступил в Ленинградский театральный институт.

Первой женой Сергея Юрского стала его парт­нерша по театральной сцене Зинаида Шарко. Артисты поженились в 1961 году, их брак продержался семь лет. В 60-е годы Юрский познакомился с молодой актрисой Натальей Теняковой. О начале отношений с Юрским она вспоминала: «Юрский был тогда кумиром города - настоящим интеллектуальным кумиром. Выше не было. Я влюбилась мгновенно. Как только поздоровались - тут же и влюбилась».

Они вместе играли в телепостановке «Большая кошачья сказка», и у них начался служебный роман. Юрский тогда был женат, но развелся и ушел к Теняковой (она на девять лет его моложе).

Наталья признавалась, что после первой совместно проведенной ночи Сергей Юрьевич поразил ее окончательно и бесповоротно - одним жестом, точнее, принесенным в постель завтраком. Состоял он из кофе и бутербродов с сыром, посыпанным тем же кофе. «Он еще и готовить умеет!» - порадовалась она тогда. Но сыр, посыпанный кофе, так и остался вершиной кулинарного творчества артиста Юрского.

Поженились актеры 25 апреля 1970 года. И до последнего дня представляли собой идеальную пару. Их дочь Дарья тоже стала актрисой.

СКАЗАНО

Худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз:

Он был гениальным Сталиным

- Юрский с Нового года болел, были проблемы с сердцем, - рассказала «КП» сотрудник Гильдии актеров Жанна Потапова. - Мы знали, что ему нужна материальная помощь, а также редкие лекарства. И мы нашли спонсоров, которые помогли ему.

- 23 января, когда открывался после ремонта наш театр, я звонил Сергею Юрьевичу, - рассказал «КП» худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. - Юрский дотошно расспрашивал о театральных планах. Было ощущение, что он вот-вот придет. И когда я в конце разговора сказал, мол, мы оставляем вам место в первом ряду, ждем вас на открытии, он вдруг произнес: «Я обездвижен, в больнице, я пока вот совсем не приду». И вот видите – он совсем и не пришел...

Сталина многие пытались играть, понять, оправдать или, наоборот, осудить. Но то, что делал Юрский, - это его фантастическая находка. Фото: Кадр из фильма

Последняя работа Сергея Юрьевича в нашем театре - спектакль «Ужин с товарищем Сталиным». Сталина многие пытались играть, понять, оправдать или, наоборот, осудить. Но то, что делал Юрский, - это его фантастическая находка. Первый акт он играл без грима. Мы видели на сцене обычного человека, который на глазах зрителей вырастал в явление, востребованное людьми. В антракте Юрскому делали портретный грим, и уже во втором акте на сцену выходил Иосиф Виссарионович. Эта роль стоит многих работ философов и писателей.

ЛУЧШИЕ РОЛИ

«Человек ниоткуда», 1961, Чудак

«Республика ШКИД», 1966, Виктор Николаевич Сорокин (Викниксор), директор школы

«Золотой теленок», 1968, Остап Бендер

«Место встречи

изменить нельзя», 1979, Груздев

«Ищите женщину», 1982, мэтр Роше

«Любовь и голуби», 1984, дядя Митя

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Роли Сергея Юрского

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