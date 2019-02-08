"У меня сердце плачет по нему": коллеги и друзья скорбят по Сергею Юрскому

В Москве на 84-м году жизни в ночь на пятницу, 8 февраля, от остановки сердца скончался Сергей Юрский. Коллеги знаменитого актера скорбят по актеру и выражают свои соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР .

Людмила Дребнева

"Он как будто бы специально был сделан для творчества. Причем, многогранного. Это не то, что потеря. Это какая-то брешь, понимаете? Образовалась брешь. Я не знаю, кто может занять это место. Не потому, что я не люблю нынешнее поколение, нет. У них свой путь. Они еще молодые... Он не просто артист. Он человек искусства. Он художник. У меня сердце плачет по нему. Потому что я люблю их, семью, Наташеньку, Дашеньку. Они для меня как родные люди. Просто родные", - рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" актриса театра и кино Людмила Дребнева.

Олег Басилашвили

"Боже мой… Я просто ничего не могу сказать. Это мой ближайший товарищ, друг. Ищущий, талантливейший художник. Писатель. Всю жизнь искал истину в театре, литературе. Вокруг него всегда были интересные, талантливые люди. Боже мой... Это тяжелейший удар для всех нас. Тяжелейший. Это невосполнимая потеря. Для всех, конечно, и для меня, в первую очередь. Потому что один из очень немногих людей, с которым мы были искренне близки, начиная с 1959 года. Сидели в одной гримерной вместе с Анатолием Гаричевым. Нас было трое: Гаричев, я и Сережа Юрский. И нас связывала неразделимая дружба, добрые товарищеские, подчас ироничные отношения. И вся моя театральная жизнь прошла под знаком Сергея. Я во многом брал с него пример. Учился у него. Он был у нас таким флагманом... И жизни без него, без разговора с ним, без участия его в нашей общей судьбе я просто не представляю. Это тяжелейшее известие. И я не знаю, как я с этим справлюсь. Извините, больше мне сказать нечего", - заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" Народный артист СССР Олег Басилашвили.

Максим Резник

"Для меня он дядя Сережа, близкий друг моих родителей. Он всегда был членом нашей семьи. Когда Сергей Юрьевич приезжал в Петербург, он всегда виделся с моей мамой и папой, пока тот еще был жив. Он был настоящий петербуржец, часть петербуржской культуры. Великий творец, наследие которого останется навсегда... В 90-е годы в нашей петербургской квартире оказались два наших друга, между собой не знакомые. Это Сергей Юрьевич Юрский и Леонид Петрович Дербенев (легендарный поэт песенник - прим. ред.). У меня от той встречи сохранилась память. Они написали пожелания на журнале, который до сих пор хранится у меня. Сергей Юрьевич пожелал мне мужества и счастья. А Леонид Петрович написал: "Я был таким же, как ты, сохрани тебя Господь", - поделился с "КП" депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

Елена Драпеко

"Скорбит Петербург. Потому что мы по-прежнему считаем его нашим, питерским. Я выросла с его именем... Юрский был ведущим артистом театра, звездой. И мы все у него учились. И никак не могли понять, как же он это делает, что в любой сцене становится центром... Потрясающие совершенно чтецкие вечера у него были. И город очень любил их. И я... И вообще - по-человечески Юрский был очень питерский. Поэтому, когда он уехал в Москву, мы так переживали! Вы не представляете. Такая грусть была в городе... Я считаю, что не только театр, кинематограф, где он отметился замечательными ролями, но, прежде всего, национальная культура очень много потеряла. Он был таким камертоном, нотой совести для нашей национальной культуры. Я соболезную всем его коллегам. Его родственникам, друзьям. И мы печалимся вместе с ними", - заявила заслуженная артистка России, первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в эфире Радио "Комсомольская правда".

Владимир Познер

"Говорят, нет незаменимых людей. Это неправда. Каждый человек - уникален, каждая смерть - невосполнимая потеря. В одних случаях и чаще всего для небольшого круга близких, в гораздо более редких - для целой страны. Такой является смерть моего доброго товарища Сергея Юрьевича Юрского. Актеров его масштаба, его понимания - раз два и обчелся... В каком-то смысле, он своей игрой бросил вызов всем актерскому цеху: сыграть какую-либо роль, после того, как сыграл ее он, прочти невозможно. Он был не просто масштабным актером, но и масштабным человеком, порядочным, принципиальным, небезразличным, всегда готовым поднять свой голос за правое дело. И еще, у него было совершенно замечательное чувство юмора и абсолютно заразительный смех. Таким смеющимся и светлым - я запомню его", - написал телеведущий Владимир Познер.

Борис Смолкин

"Все слова, которые я скажу, будут мелкими по сравнению с той глыбой, которой был Сергей Юрьевич. Первый раз я его увидел, когда учился в шестом классе. Они пришли к нам в школу вместе с другим великим актером - Кириллом Юрьевичем Лавровым. Это была, конечно, невероятная удача, вот так близко познакомиться с артистами... Еще раз лично пожал ему руку, когда уже оканчивал институт. Мой педагог, который преподавал историю театра, был двоюродным братом Юрского. Однажды он договорился с ним о том, что меня запишут на показ в БДТ. Спасибо ему большое за эту возможность. С тех пор мы виделись не раз, пересекались на разных выступлениях... Признаюсь, для меня он был кумиром... У меня даже слов нет. Сергей Юрьевич был не только мэтром в своей профессии, но и в общечеловеческом плане. Все-таки есть незаменимые люди...", - сказал "КП" актер Борис Смолкин.

Рудольф Фурманов

"Я поражен... Я знал его многие годы, дружил с ним... Сергей Юрьевич был одним из самых любимых артистов Георгия Товстоногова. В те годы не было подобных понятий, но Юрский был «звездой» ленинградского театра. Увы, но в конце 70-х годов он решил переехать в Москву... Но даже потом, находясь в Москве, Сергей Юрский оставался ленинградцем, он всегда приезжал на вечера памяти Товстоногова... Самое страшное, что уходят последние «товстоноговские артисты»", - сокрушается Рудольф Фурманов.

Светлана Крючкова

"Человек - гений, он знал что-то о человеке такое, что простым людям знать не дано. Поэтому все, что он делал на сцене, - это было проникновение в истину, в суть. И это обогащало каждого, кто сидел в зрительном зале... Для меня это огромная потеря, я хочу выразить глубочайшие соболезнования Наташе, его жене, дочери Даше и всей семье", - больше Светлана Крючкова говорить не смогла, очень тяжело давалось каждое слово.

Александр Михайлов

"Ушел потрясающий артист. Уникальная работа Остапа Бендера, потрясающая работа в «Республике ШКИД». Все уникальные работы, широчайшего диапазона. И то, что он делал в нашем фильме «Любовь и голуби», - это уникальное явление. Не случайно это один из самых любимых фильмов у нас и не только у нас в России» - цитирует телеканал "360" партнера Сергея Юрского по фильму "Любовь и голуби" Александра Михайлова.

Тамара Семина

"Вся страна совершенно обожала Сергея Юрского. Для меня такое потрясение, что я не знаю… Он был у меня и партнером, и другом, и учителем. А что касается самого артиста, так в это «артист Юрский» входило все: и цирк, и драма, и кинематограф, и водевиль, и трагедия, и особенно философские всякие его увлечения. Потому что человек всесторонне энциклопедически образованнейший, честнейший, верный, талантливейший", - призналась радиостанции "Говорит Москва" народная артистка РСФСР Тамара Семина.

Валентина Талызина

"Мы с ним работали много в театре Островского. Это великолепный мастер художественного слова, чистый человек, справедливый, совестливый, имеющий свою точку зрения. У него сердце было слабое. Жалко, грустно, уходит наше поколение. Вот все, что я могу сказать", - сообщила ФАН коллега Сергея Юрского по театру, актриса Валентина Талызина.

Как сообщал сайт kp.ru, Сергей Юрский, известный зрителям по ролям в фильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя" и многих других скончался в ночь на 8 февраля в возрасте 83 лет. По словам дочери усопшего, причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с актером состоится в Театре имени Моссовета, где работал народный артист РСФСР. Похоронят его 11 февраля на Троекуровском кладбище.

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