На панихиде по Сергею Юрскому Евгений Стеблов упал в обморок
Сергей Юрский — актер, режиссер, автор и чтец, его творческий объем, невозможно разделить на части. И все-таки главным образом он артист, популярный и очень любимый. Проститься с ним пришли тысячи зрителей. Очередь выстроилась в саду Аквариум, у входа в театр им.Моссовета, где больше 40 лет прослужил артист. Театр — его планета.
Москвичи перед театром имени Моссовета, где состоялась церемония прощания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Гражданскую панихиду открыли коллеги — актеры Ольга Остроумова и Евгений Стеблов.
Прощание с Сергеем Юрским.
Из официальных лиц были министр культуры РФ Владимир Мединский и его московский коллега Александр Кибовский. Из неофициальных, но статусных — Президент ГМИИ им.Пушкина Ирина Антонова и заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. И множество узнаваемых лиц из числа актеров и режиссеров: Ирина Пегова, Татьяна Догилева, Игорь Гордин, Александр Филиппенко, Олег Басилашвили, Игорь Золотовицкий, Кама Гинкас, Владимир Меньшов…
Проститься с артистом пришел министр культуры РФ Владимир Мединский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Некоторые из них выходили к микрофону, чтобы выразить солидарную мысль: какое счастье, что в нашей жизни был, есть и будет Сергей Юрский. Он совесть театра, не плыл по течению, всегда болел душой о тех, кто в опале, кто нуждается. Он был очень смелый человек. Михаил Горбачев направил телеграмму соболезнования, в которой сообщил, что уважал Юрского именно за его выстраданную, продуманную гражданскую позицию.
Вдова С.Юрского актриса Наталья Тенякова, его дочь актриса Дарья Юрская и внук Алишер на церемонии прощания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Театр для Юрского был целью, а не средством. Образно говоря, он никогда не позволял, чтобы за ним носили чемоданы, не разрешал, чтобы за него платили в буфете. Он был не просто талантливый артист или режиссер. Он был философ, с которым можно говорить на любые темы. Было интересно вести диалоги о религии, космосе, вечности.
Речь Евгения Стеблова в память о Сергее Юрском.
Для многих Юрский и Пушкин, Юрский и Бродский или Хармс неразделимы. По фатальной прихоти судьбы он ушел в день дуэли Пушкина.
Поэт Вадим Жук вспомнил, что, когда Юрский читал «Онегина» в зале им.Чайковского, зрители, которые не попали на концерт, высадили дверь, и ринулись внутрь. Зал разделились на два лагеря — тех, кто пришел по билетам, и тех, кто проник «волюнтаристским» путем. Возникла суматоха. Гвалт. Юрский уже вышел на сцену. Объявил: ««Евгений Онегин», глава первая». Прочитал эпиграф. Замолчал. В такой обстановке он читать Пушкина не мог. Ушел со сцены. Зал успокоился. И тогда Юрский снова вышел к микрофону: «Евгений Онегин», глава вторая»… Чувстве юмора и находчивость его не покидали.
Проститься с Сергеем Юрским пришли тысячи зрителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Актер и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий публично попросил прощение у Сергея Юрского за то, что, хоть и старался ему помочь, особенно в последнее время, когда Юрский серьезно болел, но, видно, недостарался. Многие сокрушались, что недодали внимания, участия тяжело болевшему актеру. И теперь называли Юрского ренессансной личностью, очень любившей жизнь. На экране, установленном на заднике сцены, показали архивную запись, где Сергей Юрский читает свои стихи:
Все начнется потом, когда кончится это
Бесконечное, трудное, жаркое лето.
Мы надеемся, ждем, мы мечтаем о том,
Чтоб скорее пришло то, что будет потом.
Нет, пока настоящее не начиналось.
Может, в детстве, ну, в юности - самую малость...
Ну, потерпим, потрудимся - близко уже:
В нашей несуществующей сонной душе
Все уснувшее всхлипнет и с криком проснется!
…Вот окончится жизнь - и тогда уж начнется…
С экрана он читал стихи так, что актер Евгений Стеблов, который вел церемонию прощания и стоял на сцене, вдруг начал оседать на пол. Обморок. Сказалось волнение. Окружающие кинулись за водой и валидолом. Стеблова перенесли за кулисы…
Актер Евгений Стеблов упал в обморок на похоронах Сергея Юрского.
А гроб с телом народного артиста Сергея Юрского вынесли из зала под аплодисменты.
Сергея Юрского похоронили на Троекуровскм кладбище.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
режиссер Владимир Меньшов во время церемонии похорон.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сергея Юрского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ПАМЯТЬ
"У меня сердце плачет по нему": коллеги и друзья скорбят по Сергею Юрскому
В Москве на 84-м году жизни в ночь на пятницу, 8 февраля, от остановки сердца скончался Сергей Юрский. Коллеги знаменитого актера скорбят по актеру и выражают свои соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР (подробности)
Главные правила жизни Сергея Юрского
Советский и российский актер Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Славу артиста ему принесли многочисленные роли в фильмах и спектаклях. Был у актера и свод правил, которым он неотступно следовал (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сергей Юрский: досье KP.RU»