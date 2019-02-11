На панихиде по Сергею Юрскому Евгений Стеблов упал в обморок

Сергей Юрский — актер, режиссер, автор и чтец, его творческий объем, невозможно разделить на части. И все-таки главным образом он артист, популярный и очень любимый. Проститься с ним пришли тысячи зрителей. Очередь выстроилась в саду Аквариум, у входа в театр им.Моссовета, где больше 40 лет прослужил артист. Театр — его планета.

Москвичи перед театром имени Моссовета, где состоялась церемония прощания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гражданскую панихиду открыли коллеги — актеры Ольга Остроумова и Евгений Стеблов.

Прощание с Сергеем Юрским.

Из официальных лиц были министр культуры РФ Владимир Мединский и его московский коллега Александр Кибовский. Из неофициальных, но статусных — Президент ГМИИ им.Пушкина Ирина Антонова и заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. И множество узнаваемых лиц из числа актеров и режиссеров: Ирина Пегова, Татьяна Догилева, Игорь Гордин, Александр Филиппенко, Олег Басилашвили, Игорь Золотовицкий, Кама Гинкас, Владимир Меньшов…

Проститься с артистом пришел министр культуры РФ Владимир Мединский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые из них выходили к микрофону, чтобы выразить солидарную мысль: какое счастье, что в нашей жизни был, есть и будет Сергей Юрский. Он совесть театра, не плыл по течению, всегда болел душой о тех, кто в опале, кто нуждается. Он был очень смелый человек. Михаил Горбачев направил телеграмму соболезнования, в которой сообщил, что уважал Юрского именно за его выстраданную, продуманную гражданскую позицию.

Вдова С.Юрского актриса Наталья Тенякова, его дочь актриса Дарья Юрская и внук Алишер на церемонии прощания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Театр для Юрского был целью, а не средством. Образно говоря, он никогда не позволял, чтобы за ним носили чемоданы, не разрешал, чтобы за него платили в буфете. Он был не просто талантливый артист или режиссер. Он был философ, с которым можно говорить на любые темы. Было интересно вести диалоги о религии, космосе, вечности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691149" frameborder="0"></iframe> Речь Евгения Стеблова в память о Сергее Юрском.

Для многих Юрский и Пушкин, Юрский и Бродский или Хармс неразделимы. По фатальной прихоти судьбы он ушел в день дуэли Пушкина.

Поэт Вадим Жук вспомнил, что, когда Юрский читал «Онегина» в зале им.Чайковского, зрители, которые не попали на концерт, высадили дверь, и ринулись внутрь. Зал разделились на два лагеря — тех, кто пришел по билетам, и тех, кто проник «волюнтаристским» путем. Возникла суматоха. Гвалт. Юрский уже вышел на сцену. Объявил: ««Евгений Онегин», глава первая». Прочитал эпиграф. Замолчал. В такой обстановке он читать Пушкина не мог. Ушел со сцены. Зал успокоился. И тогда Юрский снова вышел к микрофону: «Евгений Онегин», глава вторая»… Чувстве юмора и находчивость его не покидали.

Проститься с Сергеем Юрским пришли тысячи зрителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий публично попросил прощение у Сергея Юрского за то, что, хоть и старался ему помочь, особенно в последнее время, когда Юрский серьезно болел, но, видно, недостарался. Многие сокрушались, что недодали внимания, участия тяжело болевшему актеру. И теперь называли Юрского ренессансной личностью, очень любившей жизнь. На экране, установленном на заднике сцены, показали архивную запись, где Сергей Юрский читает свои стихи:

Все начнется потом, когда кончится это

Бесконечное, трудное, жаркое лето.

Мы надеемся, ждем, мы мечтаем о том,

Чтоб скорее пришло то, что будет потом.

Нет, пока настоящее не начиналось.

Может, в детстве, ну, в юности - самую малость...

Ну, потерпим, потрудимся - близко уже:

В нашей несуществующей сонной душе

Все уснувшее всхлипнет и с криком проснется!

…Вот окончится жизнь - и тогда уж начнется…

С экрана он читал стихи так, что актер Евгений Стеблов, который вел церемонию прощания и стоял на сцене, вдруг начал оседать на пол. Обморок. Сказалось волнение. Окружающие кинулись за водой и валидолом. Стеблова перенесли за кулисы…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691144" frameborder="0"></iframe> Актер Евгений Стеблов упал в обморок на похоронах Сергея Юрского.

А гроб с телом народного артиста Сергея Юрского вынесли из зала под аплодисменты.

Сергея Юрского похоронили на Троекуровскм кладбище.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

режиссер Владимир Меньшов во время церемонии похорон.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691198" frameborder="0"></iframe> Сергея Юрского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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