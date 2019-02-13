Адвокат Павла Мамаева рассказал о матче на день всех влюбленных в Бутырке

Итак, завтра в Бутырском СИЗО пройдет футбольным матч, о котором говорят еще с декабря. Игра состоится в одном из внутренних дворов изолятора.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов открыл «КП» некоторые детали будущего матча.

- Матч будет состоять из двух таймов по 20 минут, он пройдет в мини-футбольном формате - пять на пять, - сообщил Бушманов.

КОМАНДЫ ФСИН НЕ БУДЕТ

Напомним, полузащитник ФК «Краснодар» Мамаев заявил о своем участии в матче как только правозащитники сообщили о переговорах с руководством ФСИН на этот счет. Александр Кокорин от игры отказался. В прошлом году он был прооперирован после травмы и в Бутырке часто жалуется на дискомфорт в поврежденном колене. Так же по слухам, форварду не рекомендовали играть в Бутырке представители «Зенита» - во избежание усугубления травмы.

Как известно, 19-летний Кирилл Кокорин раньше тоже занимался футболом, но в профессиональные команды не попал. Четвертый фигурант уголовного дела, Александр Протасовицкий, - друг детства Мамаева как раз-таки по футбольным делам, еще несколько лет назад он играл во втором дивизионе за тверскую «Волгу». Ранее писали, что они тоже сыграют за «сборную Бутырки».

- На самом деле, среди находящихся в СИЗО под арестом людей нашлось очень много желающих сыграть в этом матче, - рассказал «КП» источник в системе ФСИН. - Мамаева в состав включили сразу. А вот Кокорину-младшему и Протасовицкому места не хватило. Хотя они были не против сыграть.

И еще важный момент. Изначально предполагалось, что сойдутся две команды - сотрудники ФСИН и команда арестантов.

- На самом деле обе команды будут состоять из находящихся под стражей, - заявил нам пресс-секретарь ФСИН по Москве Сергей Цыганков. - По сути для них это будет как прогулка. Только вместо крыши, где обычно проходит прогулка, их выведут на площадку, приспособленную под игру в футбол.

«ВСЕ РИСКИ ПАВЕЛ БЕРЕТ НА СЕБЯ»

Напомним, после октябрьских приключений, когда был избит водитель Соловчук, а чиновник Денис Пак получил стулом, «Краснодар» заявил, что собирается разорвать контракт с Мамаевым. Клуб подал документы в Палату по решению споров Российского футбольного союза, но там заявили: дело может быть рассмотрено только когда сам футболист сможет явиться на заседание и озвучить свою точку зрения. Последние заявления «Краснодара» были еще в начале декабря. На сайте команды Павел Мамаев по-прежнему указан как действующий футболист.

- Ситуацию с Мамаевым мы никак не комментируем, - заявил «КП» пресс-атташе «Краснодара» Денис Данильченко. - Не звоните нам по этому поводу больше!

А мы только хотели узнать, нет ли со стороны клуба протестов, что Павел сыграет с любителями. В Бутырке матч пройдет не на поле с травкой, а на заасфальтированной площадке. Теоретически, шансы получить здесь травму - выше.

- По сути для Павла это будет прогулка с элементами спорта и физнагрузки, как если бы он просто бегал по площадке, - говорит Игорь Бушманов. - Контракт Павла это никак не регламентирует. Это же не профессиональные соревнования на стороне. Возражений со стороны клуба быть не должно. Все риски, конечно, Павел берет на себя.

По словам адвоката, предложение впервые за почти пять месяцев сыграть в футбол Мамаев принял с воодушевлением.

- Для него это очень хорошо с моральной точки зрения. Это будет выхлоп негативных эмоций. Но главное, я считаю, этот матч будет иметь важное социальное значение. Я надеюсь, что когда в Москве будут строить новое СИЗО (ранее сообщалось, что в ближайшие годы «Бутырка» переедет за МКАД - там возведут большой современный изолятор, - Авт.), архитекторы предусмотрят там не просто места для прогулок, а спортивные площадки для игры в мини-футбол или волейбол.

Сам матч состоится на территории изолятора завтра в 14:00 - на этом «матче века» побывают и корреспонденты «Комсомольской Правды».

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