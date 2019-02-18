За несколько дней до заявлений о разводе Башаров прилетал к жене в Таиланд

Скандал в семье 44-летнего актера продолжает набирать обороты после двухмесячного затишья. Марат Башаров всячески избегал каких-либо контактов с прессой, чтобы не отвечать на вопросы о ситуации с избиением новой жены. Елизавета Шевыркова, несмотря на сломанный нос, также хранила молчание. Говорил только брат 31-летней женщины. Федор заступился за сестру, заявив СМИ о том, что из-за Башарова она оказалась в больнице. Но заявление в полицию избитая жена Башарова так и не подала. Наступил Новый год, каникулы и Елизавета в соцсети написала о том, что собралась с сыном лететь в Таиланд. В начале февраля она прилетела на отдых на полуостров, откуда выкладывает снимки сына Марселя.

В субботу, 16 февраля Елизавета Шевыркова опубликовала в соцсети признание о том, что ей стыдно продолжать скрывать проблемы с мужем, что больше не видит в этом смысла.

- Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо.

Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры, - заявила она. - Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения.

О том, что жена решила с ним развестись, Марат Башаров узнал из новостей. И, не сдержавшись, написал в своей Фейсбуке:

- Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура!!! Ничего не скажешь!!! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!!! - ответил актер. - Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном месяц!!! И решила развестись!!! Видимо, массаж тайский! А я здесь фигачу и денежки им отсылаю.

Спохватившись, Башаров пост удалил, но скрины его поста «гуляют» по сети.

Но переписку с осуждающими его пользователями в сети продолжил. Сначала Марат отбивался от обвинений в оболванивании зрителя на шоу «Битва экстрасенсов».

- В каждой программе я и мои коллеги, выясняем, у кого есть способности, а у кого нет. Гости программы, и герои программы, которые пришли со своей бедой решают кого выгнать, а кого оставить!!! Я как ведущий, даже не имею права голоса !!!! Я только оглашающей экстрасенсам или шарлатанам (называющих себя экстрасенсами) мнение жюри!!! Посмотрите программу внимательно!!! ***, вы что слепой или глухой? В каждой программе я говорю: не ходите к экстрасенсам и не несите им свои деньги!!!

Олег, разуйте глаза, и посмотрите в глаза людей, которые пришли со своим горем на программу… Вы считаете они актеры? Они играют? Я в своей жизни уже давно сирота, я похоронил старшего брата, отца, мать!!! Я знаю, что такое горе!!! Это не сыграть!!!! Я больше не хочу перед вами оправдываться!!! Ибо - не в чем!!! Прощайте и молитесь!!! А верить надо в себя!!! - разразился тирадой Башаров.

В таком духе актер переписывался с обидчиком несколько дней и разговор перешел в перепалку. После напоминаний о том, что помимо скандала вокруг телешоу, Башаров еще и жен своих избивает, Марат решил показать, что с семейной жизнью у него все в порядке. И выложил фотографии с совместного отдыха.

Башаров поделился этой фотографией семейного отдыха в соцсетях.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марат Башаров прилетал к жене с ребенком в Таиланд. А через несколько дней после возвращения в Москву узнал о том, что супруга уходит от него.

Марат Башаров прилетал к жене с ребенком в Таиланд.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Снова делает вид, что ничего не произошло»: Жена Башарова заявила, что разводится

Похоже, в истории с главным семейным дебоширом среди знаменитостей скоро будет поставлена точка. Очередное рукоприкладство Марата Башарова в конце 2018 года стало известно на всю страну. Брат его новой 31-летней жены Елизаветы не выдержал после того, как узнал, что сестра в больнице со сломанным носом. Мужчина сообщил прессе об избиении женщины. Об этом факте «КП» подтвердили в полиции. Сам Башаров до сих пор ни одним словом с общественностью не обмолвился. Возможно потому, что жена так и не оправилась с заявлением в полицию (подробности)

"Она сидит в Таиланде. А я здесь фигачу, денежки отсылаю!": Башаров эмоционально отреагировал на развод с женой

Марат Башаров узнал о разводе с женой из новостей. Актер эмоционально воспринял это известие.

"Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не кажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!", - написал в Facebook негодующий Марат Башаров (подробности)

Жену Башарова хвалят за разрыв с актером после побоев

Супруга Марата Башарова не скрывает, что судьбоносное решение далось ей тяжело, но к нему она шла долгое время. Елизавета Шевыркова разводится с ведущим "Битвы экстрасенсов", так как жизнь с актером превратилась в ад. Многочисленные подписчики поддержали женщину в этот нелегкий для нее жизненный период (подробности)

«Я сидела в Москве со сломанным носом»: жена Башарова рассказала о его побоях

44-летний Марат Башаров, похоже, не особо унывает от публичного скандала вокруг его семьи. После того как его жена Елизавета подала на развод, артист отправился со своей дочкой Амели (ребёнок от первого брака актера) в театр. А перед этим выставил видео с новогодних каникул с дочкой, которые, судя по всему, они провели на горнолыжном курорте (подробности)