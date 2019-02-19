Киев потребовал запретить прокат фильма «Т-34» в США

В отсутствие реальных успехов Незалежная пытается изобразить на международной арене хоть какую-то «перемогу». В понедельник посольство Украины в США на своих страницах в соцсетях потребовало прекратить американский прокат фильма «Т-34».

В основе сюжета свежей российской ленты — полулегендарная история, как группа советских пленных хитростью завладела бронемашиной и бежала, не желая становиться живыми мишенями на полигоне для «панцерваффе» (танковых войск) в немецком концлагере. Охранниками в таких лагерях смерти частенько работали полицаи из числа украинских националистов, но эта тема в фильме осталась за кадром. Про массовые убийства евреев и поляков бандеровцами в годы войны на Украине тоже не говорится. Зато дуэли с нацистскими танками сняты ярко, с модными спецэффектами, и в российском прокате лента заслуженно собрала свыше двух миллиардов рублей. Чем не угодил Киеву наш «Т-34» (который, кстати, разрабатывался в Харьковском конструкторском бюро) — остаётся только гадать.

Для совсем непонятливых «жовто-блакитное» посольство опубликовало список кинотеатров, где запланирован американский прокат: 14 адресов от Нью-Йорка до Голливуда. «Фильм открыто оправдывает и пропагандирует жестокость российской внешней политики (против Третьего Рейха, видимо — прим. «КП»), — утверждают украинские дипломаты. — Благодарим членов нашей диаспоры в США, которые уже смогли остановить показ «Т-34» в своих городах, и просим всех других активистов объединить усилия, подавая жалобы в местные кинотеатры с требованием запретить фильм».

— Эти новости вызывают у меня удивление и, честно говоря, не понимаю происходящего. При чем здесь политика? — сообщил нам в пресс-заявлении генеральный продюсер кинокомпании «Марс Медиа» и один из создателей фильма «Т-34» Рубен Дишдишян. — Мы сняли хорошее приключенческое кино о силе духа, дружбе, героизме, любви, воле к победе, вере в жизнь. Мне кажется, наш фильм про общечеловеческие ценности, понятные в любом уголке мира, и ничего другого в нем не заложено, никаких скрытых смыслов. Именно поэтому права на «Т-34» купили более 70 стран — среди которых Германия, Япония, Корея, США и многие другие… Я высокого мнения о зрителях. Мне кажется, они сами должны посмотреть картину и принять решение, какая она — хорошая или плохая, нравится или не нравится. Навязывать им решение довольно странно. И американский зритель — умный, он сам разберется, что к чему. А тем, кто поднял эту волну с запретом на показ, я хочу сказать большое спасибо за бесплатную рекламу!

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