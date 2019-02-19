2019-02-19T19:02:07+03:00
Звезды

"Сердце разрывается": звезды убиты горем после смерти Лагерфельда

Знаменитости не сдерживают эмоций
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мир моды скорбит по великому Карлу Лагерфельду.Мир моды скорбит по великому Карлу Лагерфельду.Фото: REUTERS
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В Париже умер Карл Лагерфельд. Кутюрье в течение последних трех десятилетий возглавлял модный дом Chanel. Здоровье Кайзера вызывало опасения несколько недель. В январе он пропустил модный показ в Париже на неделе высокой моды, сославшись на усталость. Знаменитости не сдерживают эмоций и публикуют скорбные сообщения в своих блогах.

Наталья Водянова, модель

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У Натальи Водяновой разрывается сердце от горя
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"Я не могу ни поверить в это, ни смириться с этой невосполнимой утратой. Разрывается сердце. Время не щадит никого, даже тех, кто оставил в истории неизгладимый след. Мы знали, что этот день настанет, но я оказалась не готова к этой утрате. Ты вдохновил и вдохнул любовь в стольких из нас, и мы тебя будем любить и помнить вечно. Я так благодарна тебе за все, что ты для меня сделал".

Донателла Версаче, глава модного дома Versace

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Одной из первых на кончину Карла Лагерфельда отреагировала глава дома Versace Донателла Версаче
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"Карл, твой гений повлиял на жизнь очень многих, особенно на мою и Джанни. Мы никогда не забудем твой невероятный талант и твое бесконечное вдохновение. Мы всегда учились у тебя".

Кристен Стюарт, актриса

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Кутюрье не раз заявлял, что звезда саги "Сумерки" - идеальное воплощение современного образа Chanel
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"Покойся с миром"

Ванесса Паради, актриса и модель

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Лагерфельд и Паради дружили более 20 лет
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"Это привилегия. Это большая честь - иметь возможность сказать, что вы работали с ним, что вы слушали, как он говорит, что вы разговаривали с ним, что вы были одеты им. Мне очень, очень, очень повезло".

Белла Хадид, модель

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Белла Хадид давно прописалась в любимицах Кайзера
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"Сегодня все кажется неправильным... Я в растерянности из-за печального известия. У меня разбито сердце из-за потери Карла. Его юмор, остроумие, любовь и страсть к моде будут жить вечно. Спасибо вам за вдохновение, которое вы дали этому миру, и за все сердца, которых вы коснулись. Каждый раз, когда я видела тебя, мне казалось, что это в первый раз, и мне будет так не хватать твоих объятий. Мне так повезло, что я была в твоей жизни. Я посылаю свою любовь семье Лагерфельдов и всем его близким. Мне очень жаль. Мы все так сильно тебя любим. Покойся, Карл Лагерфельд".

Диана Крюгер, актриса

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Они познакомились, когда Крюгер было всего 16 лет
28389 отметок «Нравится»472 комментариевInstagram

"Карл... Мне трудно выразить словами то, как вы много значили для меня и как сильно я буду скучать по вам. Я никогда не забуду вашу доброту ко мне, ваш смех, ваше воображение. Я приехала во Францию, чтобы увидеть вас на этой неделе и познакомить вас с моей дочерью...Я убита горем. Я опоздала. Покойтесь с миром, я обожаю вас".

Алена Долецкая, экс-главред Vogue Russia

alionadolalionadol
Алена Долецкая много лет общалась с Карлом Лагерфельдом, однако после выхода ее мемуаров, в которых она его упоминала, модельер был обижен
5674 отметок «Нравится»33 комментариевInstagram

"Ушла одна из самых крупных фигур мировой индустрии моды. Человек феноменального кругозора, глубины, знания, опыта, ума, сарказма, иронии и несомненного таланта. В личном общении он был человеком абсолютно незаурядным. Должна сказать, что даже ни на кого не похожим в мире моды в силу просто его воспитания, образования, структуры его ума. Он был человеком очень щедрым... Ушел дизайнер, которого даже неловко называть этим словом. Он был самым плодовитым по количеству домов, с которыми сотрудничал, и коллекций, которые выпускал. Самый эффективный в работе, ведь кроме одежды он еще и фотографировал, выпускал арт-альбомы и даже кошечек выращивал".

Тина Канделаки, телеведущая

tina_kandelakitina_kandelaki
Тина Канделаки скорбит по кутюрье одной из самых ярких его цитат
23845 отметок «Нравится»342 комментариевInstagram

"Если бы я был русской женщиной, то стал бы лесбиянкой, потому что у вас очень страшные мужчины. Симпатичным можно назвать разве бойфренда Наоми Кэмпбелл. Россия - страна, где самые красивые в мире женщины и самые ужасные мужчины".

Умер Карл Лагерфильд.Маэстро больше не выйдет на поклон. Великий модельер и креативный вдохновитель модного дома Шанель скончался на 86 году жизни

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«Не думай, что окажешься в центре внимания, если наденешь ярко-кислотную одежду. Ни один гардероб не должен обходиться без черного цвета. Он самый сексуальный!», - говорил Карл Лагерфельд. Если верить этим словам, кутюрье был тот еще консерватор, но консерватор Карл –это же анекдот! Он стремился быть первым везде и всегда. Задавал новые тренды, открывал свежие лица, вводил моду на «новое современное», при этом в своем стиле не изменяя черно- белой гаммы. Сегодня, великого "кайзера" моды не стало, но остались ее коллекции, идеи, планы. Рассмотрим то, чем запомнился Карл (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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