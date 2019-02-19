"Сердце разрывается": звезды убиты горем после смерти Лагерфельда

В Париже умер Карл Лагерфельд. Кутюрье в течение последних трех десятилетий возглавлял модный дом Chanel. Здоровье Кайзера вызывало опасения несколько недель. В январе он пропустил модный показ в Париже на неделе высокой моды, сославшись на усталость. Знаменитости не сдерживают эмоций и публикуют скорбные сообщения в своих блогах.

Наталья Водянова, модель

natasupernova У Натальи Водяновой разрывается сердце от горя

"Я не могу ни поверить в это, ни смириться с этой невосполнимой утратой. Разрывается сердце. Время не щадит никого, даже тех, кто оставил в истории неизгладимый след. Мы знали, что этот день настанет, но я оказалась не готова к этой утрате. Ты вдохновил и вдохнул любовь в стольких из нас, и мы тебя будем любить и помнить вечно. Я так благодарна тебе за все, что ты для меня сделал".

Донателла Версаче, глава модного дома Versace

donatella_versace Одной из первых на кончину Карла Лагерфельда отреагировала глава дома Versace Донателла Версаче

"Карл, твой гений повлиял на жизнь очень многих, особенно на мою и Джанни. Мы никогда не забудем твой невероятный талант и твое бесконечное вдохновение. Мы всегда учились у тебя".

Кристен Стюарт, актриса

kristenstewartx Кутюрье не раз заявлял, что звезда саги "Сумерки" - идеальное воплощение современного образа Chanel

"Покойся с миром"

Ванесса Паради, актриса и модель

vanessaparadis__ Лагерфельд и Паради дружили более 20 лет

"Это привилегия. Это большая честь - иметь возможность сказать, что вы работали с ним, что вы слушали, как он говорит, что вы разговаривали с ним, что вы были одеты им. Мне очень, очень, очень повезло".

Белла Хадид, модель

bellahadid Белла Хадид давно прописалась в любимицах Кайзера

"Сегодня все кажется неправильным... Я в растерянности из-за печального известия. У меня разбито сердце из-за потери Карла. Его юмор, остроумие, любовь и страсть к моде будут жить вечно. Спасибо вам за вдохновение, которое вы дали этому миру, и за все сердца, которых вы коснулись. Каждый раз, когда я видела тебя, мне казалось, что это в первый раз, и мне будет так не хватать твоих объятий. Мне так повезло, что я была в твоей жизни. Я посылаю свою любовь семье Лагерфельдов и всем его близким. Мне очень жаль. Мы все так сильно тебя любим. Покойся, Карл Лагерфельд".

Диана Крюгер, актриса

dianekruger Они познакомились, когда Крюгер было всего 16 лет

"Карл... Мне трудно выразить словами то, как вы много значили для меня и как сильно я буду скучать по вам. Я никогда не забуду вашу доброту ко мне, ваш смех, ваше воображение. Я приехала во Францию, чтобы увидеть вас на этой неделе и познакомить вас с моей дочерью...Я убита горем. Я опоздала. Покойтесь с миром, я обожаю вас".

Алена Долецкая, экс-главред Vogue Russia

alionadol Алена Долецкая много лет общалась с Карлом Лагерфельдом, однако после выхода ее мемуаров, в которых она его упоминала, модельер был обижен

"Ушла одна из самых крупных фигур мировой индустрии моды. Человек феноменального кругозора, глубины, знания, опыта, ума, сарказма, иронии и несомненного таланта. В личном общении он был человеком абсолютно незаурядным. Должна сказать, что даже ни на кого не похожим в мире моды в силу просто его воспитания, образования, структуры его ума. Он был человеком очень щедрым... Ушел дизайнер, которого даже неловко называть этим словом. Он был самым плодовитым по количеству домов, с которыми сотрудничал, и коллекций, которые выпускал. Самый эффективный в работе, ведь кроме одежды он еще и фотографировал, выпускал арт-альбомы и даже кошечек выращивал".

Тина Канделаки, телеведущая

tina_kandelaki Тина Канделаки скорбит по кутюрье одной из самых ярких его цитат

"Если бы я был русской женщиной, то стал бы лесбиянкой, потому что у вас очень страшные мужчины. Симпатичным можно назвать разве бойфренда Наоми Кэмпбелл. Россия - страна, где самые красивые в мире женщины и самые ужасные мужчины".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692861" frameborder="0"></iframe> Умер Карл Лагерфильд.Маэстро больше не выйдет на поклон. Великий модельер и креативный вдохновитель модного дома Шанель скончался на 86 году жизни

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«Платье с кроссовками как точка невозврата»: 6 модных приемов, которым нас научил Карл Лагерфельд

«Не думай, что окажешься в центре внимания, если наденешь ярко-кислотную одежду. Ни один гардероб не должен обходиться без черного цвета. Он самый сексуальный!», - говорил Карл Лагерфельд. Если верить этим словам, кутюрье был тот еще консерватор, но консерватор Карл –это же анекдот! Он стремился быть первым везде и всегда. Задавал новые тренды, открывал свежие лица, вводил моду на «новое современное», при этом в своем стиле не изменяя черно- белой гаммы. Сегодня, великого "кайзера" моды не стало, но остались ее коллекции, идеи, планы. Рассмотрим то, чем запомнился Карл (подробности)