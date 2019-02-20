Поднять визовый занавес

Про ипотечную революцию, налоговые послабления для многодетных, мегабиты для школ и вообще социально ориентированное послание и без меня уже много написали. Тут все понятно. В прошлом году переборщили с милитаризмом, а «Пересвет» на бутерброд «Кинжалом» не намажешь. Поэтому послание и было на 90 процентов посвящено внутренним проблемам.

Среди которых Путин, говоря о развитии Дальнего Востока, вскользь упомянул о туристической привлекательности, предложив упростить визовые формальности для интуристов. Учитывая опыт Чемпионата мира по футболу.

- Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учетом успешного опыта чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы, в целом подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну, - заявил президент

А я как раз недавно об этом писал. В XXI веке в нашей миграционной системе до сих пор сохраняются анахронизмы времен железного занавеса. Во-первых, никаких мультивиз. Туристическая виза выдается на один въезд максимум на 30 суток.

Во-вторых, чтобы ее получить, надо предъявить приглашение от аккредитованных при МИДе организаций или отелей (не путать с бронью). Приглашение это платное. И если вы планируете останавливаться в нескольких отелях, то понадобится приглашение от каждого. И строго по датам.

В-третьих, по приезде в Россию иностранец обязан встать на миграционный учет. Получить регистрацию, если проще. В гостиницах это делается автоматически. Но если турист арендовал квартиру, то придется опять же идти в миграционный отдел МВД. Кстати, еще на этапе подачи документов на визу любой иностранец обязан указать весь планируемый им в России маршрут. И не дай бог от него отклониться.

Ну какая туристическая привлекательность, если еще на стадии оформления визы у иностранца создается впечатление, что он собирается в Северную Корею? А между тем, на Дальнем Востоке успешно проходит эксперимент с электронными визами, по которым граждане 18 стран могут въехать в Россию через определенные пункты пропуска. Подаешь заявку за четыре дня до поездки и добро пожаловать - 8 дней в течение месяца.

Жаль, Путин отдельно не прошелся по миграционным службам и про необходимость неукоснительно исполнения новых правил касательно жителей Донбасса. Но, надеюсь, они поняли, что месседжи чиновникам «если кто-то предпочитает избегать ответственности - лучше сразу уйти» и «с такими настроениями лучше к снаряду не подходить» в полной мере относятся и к ним.

КСТАТИ

Зачем тебе, Родина, визовый занавес?

Почему мы с таким скрипом пускаем к себе туристов, готовых тратить деньги, и распахиваем двери для тех, кто их вывозит (подробности)