Мальчика, который провел ночь в лесу «Лосиного острова», возьмет под опеку родная бабушка

Шестилетний Слава*, за судьбой которого следит вся страна, на днях был переведен в НИИ имени Склифосовского. После случившегося с ребенком работают психологи. Однако уже в ближайшие дни его выпишут из больницы. Напомним, он провел ночь в лесу заповедника «Лосиный остров». По версии следствия, его пытала и пыталась убить родная мать. Однако шустрый мальчишка сбежал и спрятался от нее. В пятницу, 22 февраля суд арестовал 33-летнюю Надежду на два месяца. Свою вину женщина не признает. Во всем она обвинила свою слепую подругу. Однако ее версия абсурдна. Женщина-инвалид по делу проходит как свидетель.

Тем временем родная мать подозреваемой в совершении тяжкого преступления уже начала собирать документы, чтобы оформить опеку над внуком. Женщине 65 лет, но она готова растить шестилетнего мальчика.

- Бабушка планирует проживать с мальчиком в своей квартире. Я помогаю ей оформить опеку, - сообщила «Комсомолке» адвокат Марина Ефименко.

Свою вину Надежда не признает. Фото Зыков Кирилл / АГН Москва

Кроме того, в судьбе ребенка активное участие планируют принимать две сестры Надежды. Женщины с журналистами общаться наотрез отказались. Они так и не пришлю в суд, чтобы поддержать сестру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693611" frameborder="0"></iframe> Страх и ненависть в «Лосином острове»: история «потерявшегося мальчика».«Почувствуй то же, что собака», - за издевательство над мопсом мама надела шестилетнему сыну пакет на голову. Ребёнок бродил с ним по «Лосиному острову» целую ночь…

Напомним, ребенка с полиэтиленовым пакетом, примотанным скотчем к рукам и предплечью, нашли на 95-м километре МКАДа случайно проезжавшие мимо водители большегруза. Мальчик сразу рассказал, что так его наказала мама. Всю ночь он находился в лесу и только утром выбрался из заповедника к дороге.

*Имя изменено

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Маму мальчика, который провел ночь в лесу Лосиного острова, арестовали на два месяца

Вину женщина не признала и обвинила в произошедшем свою слепую подругу (подробности)

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