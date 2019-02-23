2019-02-23T09:45:40+03:00
Происшествия

Мальчика, который провел ночь в лесу «Лосиного острова», возьмет под опеку родная бабушка

Пока женщина собирает документы, внук находится в больнице [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Шестилетний мальчик, которого мать привезла на "Лосиный остров", выжил после ночи на холоде только потому, что не уснулШестилетний мальчик, которого мать привезла на "Лосиный остров", выжил после ночи на холоде только потому, что не уснулФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Шестилетний Слава*, за судьбой которого следит вся страна, на днях был переведен в НИИ имени Склифосовского. После случившегося с ребенком работают психологи. Однако уже в ближайшие дни его выпишут из больницы. Напомним, он провел ночь в лесу заповедника «Лосиный остров». По версии следствия, его пытала и пыталась убить родная мать. Однако шустрый мальчишка сбежал и спрятался от нее. В пятницу, 22 февраля суд арестовал 33-летнюю Надежду на два месяца. Свою вину женщина не признает. Во всем она обвинила свою слепую подругу. Однако ее версия абсурдна. Женщина-инвалид по делу проходит как свидетель.

Тем временем родная мать подозреваемой в совершении тяжкого преступления уже начала собирать документы, чтобы оформить опеку над внуком. Женщине 65 лет, но она готова растить шестилетнего мальчика.

- Бабушка планирует проживать с мальчиком в своей квартире. Я помогаю ей оформить опеку, - сообщила «Комсомолке» адвокат Марина Ефименко.

Свою вину Надежда не признает. Фото Зыков Кирилл / АГН Москва

Свою вину Надежда не признает. Фото Зыков Кирилл / АГН Москва

Кроме того, в судьбе ребенка активное участие планируют принимать две сестры Надежды. Женщины с журналистами общаться наотрез отказались. Они так и не пришлю в суд, чтобы поддержать сестру.

Страх и ненависть в «Лосином острове»: история «потерявшегося мальчика».«Почувствуй то же, что собака», - за издевательство над мопсом мама надела шестилетнему сыну пакет на голову. Ребёнок бродил с ним по «Лосиному острову» целую ночь…

Напомним, ребенка с полиэтиленовым пакетом, примотанным скотчем к рукам и предплечью, нашли на 95-м километре МКАДа случайно проезжавшие мимо водители большегруза. Мальчик сразу рассказал, что так его наказала мама. Всю ночь он находился в лесу и только утром выбрался из заповедника к дороге.

*Имя изменено

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Маму мальчика, который провел ночь в лесу Лосиного острова, арестовали на два месяца

Вину женщина не признала и обвинила в произошедшем свою слепую подругу (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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